Тур: 2. Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
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Главный тренер: Jesus Casas
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Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ирак
Япония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рашид Осама
|1
|1
|Хуссейн Аймен
|1
|1
|Али Моханад
|1
|1
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|2
|Накамура Кейто
|1
|1
|Уэда Аясэ
|1
|1
|Эндо Ватару
|0
|0
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Результаты матчей
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирак
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1
Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1
Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5
Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0
Результаты матчей
Ирак
Япония
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ирак
Япония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Таиланд
|Джайдед Супачай
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
Прогнозы на матч Ирак - Япония
Исход игры
Ирак
0% (0)
Ничья
5.4% (3)
Япония
94.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (36)
Меньше
34.55% (19)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
1:2 Япония
41.1% (23)
0:2 Япония
21.4% (12)
1:3 Япония
14.3% (8)
0:1 Япония
8.9% (5)
0:3 Япония
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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