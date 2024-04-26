Тур: 3.
1:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаNicolas Goitea
13' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
29' Желтая карточкаCristian Garcia
0:1
35' ГолУэсли Лопес
0:2
52' ПенальтиБорре Рафаэль
1:2
53' ГолLuis Castro
70' Желтая карточкаJosé Maurisio3
90' Желтая карточкаРенан Роберт
90'+6
Ход матча
10'
13'
29'
35'
0:1
52'
0:2
53'
1:2
63'
70'
75'
90'
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
16
Luis
Castro
19
Justin
Alman
44
Витао
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
13 Josue CueroЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luis CastroПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Justin AlmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Luis Becerra
-
-
-
22 Gianni Cagua
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Duro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
24 Anthoni
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Бомбардиры внутри турнира
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|3 (1)
|0.75
|Ignacio Gariglio
|2
|0.5
|Luis Castro
|1
|0.25
|Braian Oyola
|1
|0.25
|Juan Elordi
|1
|0.25
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|1
|0.33
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.33
Карточки
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Garcia
|1
|0
|Jose Angulo1
|1
|0
|Jean Carlos Humanante Vargas
|1
|0
|Nicolas Goitea
|1
|0
|Josue Cuero
|1
|0
|Gianni Cagua
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
Результаты матчей
Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дельфин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2
Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Результаты матчей
Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 1
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2