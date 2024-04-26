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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Дельфин
1:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
10' Желтая карточка
Nicolas Goitea
13' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
29' Желтая карточка
Cristian Garcia
0:1
35' Гол
Уэсли Лопес
0:2
52' Пенальти
Борре Рафаэль
1:2
53' Гол
Luis Castro
70' Желтая карточка
José Maurisio3
90' Желтая карточка
Ренан Роберт
90'+6
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
4
Jefferson
Nazareno
2
Nicolas
Goitea
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
8
Enzo
Gaggi
19
Justin
Alman
9
Jose
Angulo1
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
21
Уэсли
Лопес
27
José
Maurisio3
47
Gustavo
Alves
19
Борре
Рафаэль
Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Бомбардиры внутри турнира

Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 3 (1) 0.75
Ignacio Gariglio 2 0.5
Luis Castro 1 0.25
Braian Oyola 1 0.25
Juan Elordi 1 0.25
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 1 0.33
Борре Рафаэль 1 (1) 0.33

Карточки

Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Garcia 1 0
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Nicolas Goitea 1 0
Josue Cuero 1 0
Gianni Cagua 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Борре Рафаэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Вандерсон 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0

Результаты матчей

Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дельфин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2
Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0

Результаты матчей

Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дельфин
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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