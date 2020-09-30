Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|5 (4)
|1.67
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.33
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.33
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.33
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.33
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.33
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.33
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|2
|0.67
|2.
|Антонио Майкл
|1
|0.33
|3.
|Алле Себастьян
|1
|0.33
|4.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|5.
|Масуаку Артур
|0
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Нампалис
|1
|0
|2.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|5.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Вест Хэм
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Прогнозы на матч Лестер - Вест Хэм
Исход игры
Лестер
89.5% (51)
Ничья
7% (4)
Вест Хэм
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (39)
Меньше
29.09% (16)
Обе команды забьют
Да
69.09% (38)
Нет
30.91% (17)
Популярный счёт
2:1 Лестер
43.9% (25)
2:0 Лестер
19.3% (11)
3:1 Лестер
10.5% (6)
3:0 Лестер
5.3% (3)
1:0 Лестер
5.3% (3)
1:2 Вест Хэм
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
1:1 Ничья
3.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!