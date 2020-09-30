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Лестер
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 5 (4) 1.67
2. Кастань Тимоти 1 0.33
3. Прает Деннис 1 0.33
4. Барнс Харви 1 0.33
5. Мэддисон Джеймс 1 0.33
6. Джастин Джеймс 1 0.33
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.33
8. Менди Нампалис 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 2 0.67
2. Антонио Майкл 1 0.33
3. Алле Себастьян 1 0.33
4. Фредерикс Райан 0 0
5. Масуаку Артур 0 0
6. Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Менди Нампалис 1 0
2. Амарти Даниэль 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0
4. Сёюнджю Чаглар 1 0
5. Джастин Джеймс 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Вест Хэм 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Лестер 89.5% (51)
    X 7% (4)
    Вест Хэм 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Хэм
    1.67
    4.26
    5.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.65 4.15 4.80
    1.67 4.26 5.11

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    4.75 1.22 2.78 1.50 2.32 1.68 2.06 1.86 1.78 2.15 1.61 2.47 1.49 2.80 1.18 5.48
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
    2.91 1.45 2.29 1.68 1.77 2.15 1.54 2.60 1.36 3.32
    Где смотреть матч Лестер - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Вест Хэм

    Исход игры
    Лестер
    89.5% (51)
    Ничья
    7% (4)
    Вест Хэм
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (39)
    Меньше
    29.09% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    43.9% (25)
    2:0 Лестер
    19.3% (11)
    3:1 Лестер
    10.5% (6)
    3:0 Лестер
    5.3% (3)
    1:0 Лестер
    5.3% (3)
    1:2 Вест Хэм
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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