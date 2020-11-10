Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|2
|1
|2.
|Фалькао Радамель
|1
|0.5
|3.
|Сапата Дуван
|1
|0.5
|4.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.5
|5.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|6.
|Варгас Камило
|0
|0
|7.
|Медина Стефан
|0
|0
|8.
|Мохика Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|3 (3)
|1.5
|2.
|Макси Гомес
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хамес
|1
|0
|2.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коатес Себастьян
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|3.
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колумбия
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Уругвай
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Колумбия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу
Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла
Уругвай Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай
Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай
Последние игры между собой
Колумбия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Аргентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колумбия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Парагвай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Уругвай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колумбия» – «Уругвай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колумбия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уругвай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колумбия» – «Уругвай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.10
|1.04
|7.10
|1.10
|3.00
|1.39
|2.31
|1.66
|1.92
|1.94
|1.71
|2.21
|1.35
|3.25
|1.25
|4.00
|1.08
|6.90
|1.07
|7.60
|1.01
|13.50
|
|8.90
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|1.34
|3.32
|1.25
|4.05
|1.09
|7.70
|1.08
|8.60
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Колумбия - Уругвай
Исход игры
Колумбия
41.9% (26)
Ничья
32.3% (20)
Уругвай
25.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
65% (39)
Меньше
35% (21)
Обе команды забьют
Да
83.33% (50)
Нет
16.67% (10)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
22.6% (14)
1:1 Ничья
19.4% (12)
1:2 Уругвай
17.7% (11)
1:0 Колумбия
12.9% (8)
2:2 Ничья
11.3% (7)
2:3 Уругвай
3.2% (2)
3:2 Колумбия
3.2% (2)
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