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Колумбия
 
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Уругвай

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 2 1
2. Фалькао Радамель 1 0.5
3. Сапата Дуван 1 0.5
4. Хефферсон Лерма 1 0.5
5. Куадрадо Хуан 0 0
6. Варгас Камило 0 0
7. Медина Стефан 0 0
8. Мохика Хоан 0 0
Уругвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 (3) 1.5
2. Макси Гомес 1 0.5

Карточки

Колумбия
# Игрок      
1. Родригес Хамес 1 0
2. Санчес Давинсон 1 0
Уругвай
# Игрок      
1. Коатес Себастьян 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
3. Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колумбия 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Уругвай 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Колумбия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу
Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла
Уругвай Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай
Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай

Последние игры между собой

Колумбия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Колумбия 2:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Уругвай 3:0 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 2:0 Уругвай Чемпионат мира 2014 Уругвай 2:0 Колумбия Чемпионат Мира
Колумбия 4:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 3:1 Колумбия Чемпионат Мира Колумбия 0:1 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 2:2 Колумбия Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Аргентина Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колумбия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эквадор Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Уругвай Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2020, осталось 2 дня 21 час 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Колумбия 41.9% (26)
    X 32.3% (20)
    Уругвай 25.8% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Уругвай
    2.05
    3.52
    3.93
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.40 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.45 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.45 3.86
      2.01 3.52 3.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Колумбия» – «Уругвай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колумбия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уругвай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колумбия» – «Уругвай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.10 1.04 7.10 1.10 3.00 1.39 2.31 1.66 1.92 1.94 1.71 2.21 1.35 3.25 1.25 4.00 1.08 6.90 1.07 7.60 1.01 13.50
    8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.08 8.60 1.01 16.75
    1.94 1.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.35 3.25 1.09 7.40
    2.72 1.46 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.20 1.07 8.50
    2.76 1.48 2.25 1.68 1.75 2.16 1.48 2.77 1.35 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Колумбия - Уругвай онлайн

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    Прогнозы на матч Колумбия - Уругвай

    Исход игры
    Колумбия
    41.9% (26)
    Ничья
    32.3% (20)
    Уругвай
    25.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (39)
    Меньше
    35% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (50)
    Нет
    16.67% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
    1:2 Уругвай
    17.7% (11)
    1:0 Колумбия
    12.9% (8)
    2:2 Ничья
    11.3% (7)
    2:3 Уругвай
    3.2% (2)
    3:2 Колумбия
    3.2% (2)
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