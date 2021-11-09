Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Парагвай
Чили
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.33
|Гамарра Алехандро
|2
|0.17
|Санабрия Антонио
|1
|0.08
|Хименес Гастон
|1
|0.08
|Мартинес Эктор II
|1
|0.08
|Эспинола Альберто
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.33
|Санчес Алексис
|3
|0.25
|Пульгар Эрик
|3
|0.25
|Бреретон Бен
|2
|0.17
|Менесес Хеан
|1
|0.08
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|3
|1
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Перес Эрнан
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Морель Хорхе
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Лусена Анхель
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Кубас Андрес
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Арангис Чарлес
|2
|1
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Вегас Себастьян
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|Босежур Жан
|1
|0
|Вальдес Диего
|1
|0
|Баэса Клаудио
|1
|0
|Кортес Брайан
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Jimenez Luis III
|1
|0
|Ivan Morales
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Диас Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
7
41%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Болгария - Парагвай 0:1 Словакия - Парагвай 1:1
Чили
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1
Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 2:2 Уругвай - Чили 2:1 Гвинея - Чили 2:3 Колумбия - Чили 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|26 - 4
|31
|2.
|Аргентина
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|Эквадор
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 14
|13
|7.
|Боливия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|8.
|Парагвай
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 17
|12
|9.
|Перу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
Прогнозы на матч Парагвай - Чили
Исход игры
Парагвай
15.9% (7)
Ничья
50% (22)
Чили
34.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
86.36% (38)
Нет
13.64% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (18)
1:2 Чили
31.8% (14)
2:2 Ничья
6.8% (3)
2:1 Парагвай
6.8% (3)
2:0 Парагвай
4.5% (2)
1:0 Парагвай
4.5% (2)
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