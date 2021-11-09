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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Парагвай
FIFA #38
 
Позже
Чили
FIFA #21

История личных встреч

Парагвай
Чили

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЮА
2:0
КА
0:2
ОМЮА
0:3
ОМЮА
2:1
ТМС
3:2
ЧМОМ
1:2
ТМС
2:0
ТМС
3:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
0:0
ТМС
2:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.33
Гамарра Алехандро 2 0.17
Санабрия Антонио 1 0.08
Хименес Гастон 1 0.08
Мартинес Эктор II 1 0.08
Эспинола Альберто 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 4 (1) 0.33
Санчес Алексис 3 0.25
Пульгар Эрик 3 0.25
Бреретон Бен 2 0.17
Менесес Хеан 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 3 1
Алонсо Хуниор 4 0
Перес Эрнан 3 0
Гомес Густаво 3 0
Морель Хорхе 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Кубас Андрес 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Matias Rojas II 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 5 0
Арангис Чарлес 2 1
Марипан Гильермо 3 0
Вегас Себастьян 3 0
Видаль Артуро 2 0
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Босежур Жан 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Кортес Брайан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Роко Энсо 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Ivan Morales 1 0
Бреретон Бен 1 0
Диас Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
7
41%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Болгария - Парагвай 0:1 Словакия - Парагвай 1:1
Чили
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1
Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 2:2 Уругвай - Чили 2:1 Гвинея - Чили 2:3 Колумбия - Чили 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 12 5 2 5 20 - 13 17
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 12 2 1 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Парагвай 15.9% (7)
    X 50% (22)
    Чили 34.1% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Чили
    2.75
    3.18
    2.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Парагвай - Чили онлайн


    Прогнозы на матч Парагвай - Чили

    Исход игры
    Парагвай
    15.9% (7)
    Ничья
    50% (22)
    Чили
    34.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (18)
    1:2 Чили
    31.8% (14)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    2:1 Парагвай
    6.8% (3)
    2:0 Парагвай
    4.5% (2)
    1:0 Парагвай
    4.5% (2)
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