  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шкупи
0:0
Перерыв
Шемрок Роверс
0'
4' Желтая карточка
Путита
21' Желтая карточка
Финн Ронан
22' Желтая карточка
Шеи Блертон
45' Желтая карточка
Адем Али

Ход матча

4'
Путита
 
21'
 
Финн Ронан
22'
Шеи Блертон
 
45'
Адем Али
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 122
Шкупи 37.7% (46)
X 45.1% (55)
Шемрок Роверс 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Шемрок Роверс
2.30
3.88
3.30
Все Коэффициенты
1
Наумовски
Кристиян
32
Тимовски
Ангелче
6
Сенгор
Фостин
4
Маргвелашвили
Гаги
3
Шеи
Блертон
8
Адем
Али
10
Альварес
Фредди
88
Путита
14
Горгиев
Пепи
19
Адетуньи
Сандей
37
Albert
Diene
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
6
Клири
Дэниел
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
17
Тауэлл
Ричард
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
9
Грин
Аарон
20
Гаффни
Рори
Шкупи
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Шкупи
Шемрок Роверс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путита 1 0.5
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоттс Дилан 1 0.5
О'Нил Гари III 1 0.5
Бурк Грэм 1 (1) 0.5
Гаффни Рори 0 0

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамиди Валид 1 1
Брдаревски Владица 1 0
Путита 1 0
Шеи Блертон 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Albert Diene 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Грин Аарон 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Грэйс Ли 1 0
Лайонс Энди 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Адем Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Blerton Sheji получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Финн Ронан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Путита получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 122
Шкупи 37.7% (46)
X 45.1% (55)
Шемрок Роверс 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Шемрок Роверс
2.30
3.88
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шкупи 0:0 Шемрок Роверс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Шкупи 0:0 Шемрок Роверс

Исход игры
Шкупи
37.7% (46)
Ничья
45.1% (55)
Шемрок Роверс
17.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (52)
2:1 Шкупи
18% (22)
1:0 Шкупи
16.4% (20)
1:2 Шемрок Роверс
9% (11)
0:1 Шемрок Роверс
4.9% (6)
0:2 Шемрок Роверс
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шкупи
Шемрок Роверс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 