Стадион: Тодор Проески
0:0
Перерыв
0'
4' Желтая карточкаПутита
21' Желтая карточкаФинн Ронан
22' Желтая карточкаШеи Блертон
45' Желтая карточкаАдем Али
Ход матча
4'
21'
22'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
8
Адем
Али
88
Путита
14
Горгиев
Пепи
37
Albert
Diene
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
22
Лайонс
Энди
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
14 Горгиев ПепиНападающий
- Нападающий
-
37 Albert DieneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
-
31 Мелячи АмарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Демири БесирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Абази АнидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Шкупи
Шемрок Роверс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Путита
|1
|0.5
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоттс Дилан
|1
|0.5
|О'Нил Гари III
|1
|0.5
|Бурк Грэм
|1 (1)
|0.5
|Гаффни Рори
|0
|0
Карточки
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамиди Валид
|1
|1
|Брдаревски Владица
|1
|0
|Путита
|1
|0
|Шеи Блертон
|1
|0
|Сепас Реналдо
|1
|0
|Albert Diene
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Грэйс Ли
|1
|0
|Лайонс Энди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Шкупи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0
Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкупи 0:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Шкупи
37.7% (46)
Ничья
45.1% (55)
Шемрок Роверс
17.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (52)
2:1 Шкупи
18% (22)
1:0 Шкупи
16.4% (20)
1:2 Шемрок Роверс
9% (11)
0:1 Шемрок Роверс
4.9% (6)
0:2 Шемрок Роверс
1.6% (2)
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