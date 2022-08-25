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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
3:3
Итог доп. времени
Лудогорец
0'
1:0
1' Гол
Урега Фабьен
1' Желтая карточка
Тиссера Матиас
1:1
8' Гол
Тиссера Матиас
11' Желтая карточка
Урега Фабьен
11' Желтая карточка
Сисиньо
2:1
15' Гол
Буфф Оливер
31' Желтая карточка
Текпетей Бернард
40' Желтая карточка
Пётровски Якуб
2:2
57' Гол
Тиссера Матиас
3:2
63' Гол
Ренан Соарес
85' Желтая карточка
Недялков Антон
89' Желтая карточка
Кьеремех Франсис
90' Желтая карточка
Павелич Марио
97' Желтая карточка
Любисавльевич Неманья
3:3
120' Пенальти
Вердон Оливье
120' Желтая карточка
Куклис Мантас

Ход матча

1'
Урега Фабьен
(Ойвуси Матиас)
1:0
1'
 
Тиссера Матиас
8'
1:1
Тиссера Матиас
(Текпетей Бернард)
11'
Урега Фабьен
 
11'
 
Сисиньо
15'
Буфф Оливер
(Ренан Соарес)
2:1
31'
 
Текпетей Бернард
40'
 
Пётровски Якуб
57'
2:2
Тиссера Матиас
63'
Ренан Соарес
(Миличкович Марко)
3:2
64'
 
Делев Спас
Текпетей Бернард
64'
 
Соуза Коули
Тиссера Матиас
71'
 
Карничник Зан
Групер Дэнни
71'
Кьеремех Франсис
Ренан Соарес
 
72'
Тадич Йосип
Ойвуси Матиас
 
80'
 
Кафумана Шоу
Йорданов Иван
85'
 
Недялков Антон
89'
Кьеремех Франсис
 
90'
Павелич Марио
 
97'
Любисавльевич Неманья
 
100'
 
Жоржинью
Рик
100'
Мамич Петар
Буфф Оливер
 
100'
Куклис Мантас
Урега Фабьен
 
109'
Бурба Мотеюс
Миличкович Марко
 
120'
3:3
Вердон Оливье
120'
Куклис Мантас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 5
  • 22 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 119
Жальгирис 15.1% (18)
X 42% (50)
Лудогорец 42.9% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
4
Казуколовас
Кипрас
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
99
Ойвуси
Матиас
12
Слуга
Симон
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
14
Групер
Дэнни
3
Недялков
Антон
82
Йорданов
Иван
6
Пётровски
Якуб
37
Текпетей
Бернард
10
Тиссера
Матиас
73
Рик
9
Родригеш
Тьяго
Жальгирис
4-4-2
Лудогорец
4-2-3-1

История личных встреч

Жальгирис
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.5
Буфф Оливер 1 0.5
Урега Фабьен 1 0.5
Миличкович Марко 0 0
Ойвуси Матиас 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 2 1
Вердон Оливье 1 (1) 0.5
Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казлаускас Донатас 1 1
Миколюнас Салюнас 1 0
Куклис Мантас 1 0
Буфф Оливер 1 0
Павелич Марио 1 0
Урега Фабьен 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Любисавльевич Неманья 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Йорданов Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
75%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1
Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • Желтая карточка
    121'
    Куклис Мантас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    120'
    ГОООООЛ - Вердон Оливье забивает в серии послематчевых пенальти
  • 109'
    Миличкович Марко уходит с поля. Motiejus Burba выходит вместо него
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 100'
    Урега Фабьен уходит с поля. Куклис Мантас выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Жальгирис 15.1% (18)
    X 42% (50)
    Лудогорец 42.9% (51)
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    Где смотреть матч Жальгирис 3:3 Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Жальгирис 3:3 Лудогорец

    Исход игры
    Жальгирис
    15.1% (18)
    Ничья
    42% (50)
    Лудогорец
    42.9% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (45)
    1:2 Лудогорец
    21.8% (26)
    0:1 Лудогорец
    10.9% (13)
    1:0 Жальгирис
    7.6% (9)
    2:1 Жальгирис
    5% (6)
    0:2 Лудогорец
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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