Тур: 5. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
3:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаВиллиан Арао
0:1
5' ГолГуйри Амин
0:2
16' ГолТеррье Мартен
28' Желтая карточкаКавечи Ирфан
0:3
30' ГолГуйри Амин
1:3
42' ГолВаленсия Эннер
73' Желтая карточкаДуэ Дезире
2:3
82' ГолЗайц Миха
3:3
88' ГолМор Эмре
90' Желтая карточкаУгочукву Лесли
90' Желтая карточкаТраоре Амари
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
5'
0:1
16'
0:2
28'
30'
0:3
42'
1:3
61'
73'
78'
82'
2:3
88'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
41
Салаи
Аттила
18
Линкольн
II
17
Кавечи
Ирфан
20
Педро
Жоао
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
21
Майер
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
21 Майер ЛовроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сален РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
История личных встреч
Фенербахче
Ренн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|3
|0.33
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.33
|Линкольн II
|2
|0.22
|Дурсун Сердар
|2
|0.22
|Мор Эмре
|2
|0.22
|Валенсия Эннер
|2 (1)
|0.22
|Кинг Джошуа
|1
|0.11
|Педро Жоао
|1
|0.11
|Зайц Миха
|1
|0.11
|Энрике Густаво
|1
|0.11
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.11
|Юксек Исмаил
|1
|0.11
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|3
|0.6
|Гуйри Амин
|2
|0.4
|Майер Ловро
|1
|0.2
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.2
|Вух Кристофер
|1
|0.2
|Теате Артур
|1
|0.2
|Дуэ Дезире
|1
|0.2
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|1
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
3
50%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
40%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0
Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
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- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Фенербахче 3:3 Ренн
Исход игры
Фенербахче
59.4% (79)
Ничья
34.6% (46)
Ренн
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
83.33% (100)
Нет
16.67% (20)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
37.6% (50)
1:1 Ничья
28.6% (38)
1:0 Фенербахче
8.3% (11)
2:0 Фенербахче
4.5% (6)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:2 Ренн
2.3% (3)
0:1 Ренн
1.5% (2)
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