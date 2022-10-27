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Лига Европы
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Фенербахче
3:3
Конец матча
Ренн
0'
3' Желтая карточка
Виллиан Арао
0:1
5' Гол
Гуйри Амин
0:2
16' Гол
Террье Мартен
28' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
0:3
30' Гол
Гуйри Амин
1:3
42' Гол
Валенсия Эннер
73' Желтая карточка
Дуэ Дезире
2:3
82' Гол
Зайц Миха
3:3
88' Гол
Мор Эмре
90' Желтая карточка
Угочукву Лесли
90' Желтая карточка
Траоре Амари
90'+6
3:3. Гол Эмре Мора (видео). Лига...
2:3. Гол Михи Зайца (видео). Лиг...
1:3. Гол Эннера Валенсии (видео)...
0:3. Гол Амина Гуири (видео). Ли...
0:2. Гол Мартена Террье (видео)....
0:1. Гол Амина Гуири (видео). Ли...

Ход матча

3'
Виллиан Арао
 
5'
0:1
Гуйри Амин
(Трюффер Адриен)
16'
0:2
Террье Мартен
(Гуйри Амин)
28'
Кавечи Ирфан
 
30'
0:3
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
42'
Валенсия Эннер
(Кавечи Ирфан)
1:3
52'
 
Алемдар Доган
Манданда Стив
61'
Алиоски Эгзиян
Энрике Густаво
 
61'
Мор Эмре
Кавечи Ирфан
 
61'
Бачуайи Миши
Педро Жоао
 
61'
Зайц Миха
Виллиан Арао
 
70'
 
Ассиньон Лоренс
Буриго Бенжамен
70'
 
Дуэ Дезире
Майер Ловро
73'
 
Дуэ Дезире
78'
Гюлер Арда
Линкольн
 
82'
Зайц Миха
2:3
84'
 
Сулемана Камалдин
Гуйри Амин
84'
 
Мюинга Арно
Террье Мартен
88'
Мор Эмре
(Креспо Мигель)
3:3
90'
 
Угочукву Лесли
90'
 
Траоре Амари

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 133
Фенербахче 59.4% (79)
X 34.6% (46)
Ренн 6% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
2
Энрике
Густаво
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
5
Виллиан
Арао
18
Линкольн
II
17
Кавечи
Ирфан
20
Педро
Жоао
13
Валенсия
Эннер
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
5
Теате
Артур
2
Родон
Джо
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
6
Угочукву
Лесли
7
Террье
Мартен
19
Гуйри
Амин
21
Майер
Ловро
Фенербахче
3-4-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Фенербахче
Ренн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.33
Бачуайи Миши 3 (1) 0.33
Линкольн II 2 0.22
Дурсун Сердар 2 0.22
Мор Эмре 2 0.22
Валенсия Эннер 2 (1) 0.22
Кинг Джошуа 1 0.11
Педро Жоао 1 0.11
Зайц Миха 1 0.11
Энрике Густаво 1 0.11
Яндаш Мерт Хакан 1 0.11
Юксек Исмаил 1 0.11
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Перес Луан 0 0
Креспо Мигель 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 3 0.6
Гуйри Амин 2 0.4
Майер Ловро 1 0.2
Ассиньон Лоренс 1 0.2
Вух Кристофер 1 0.2
Теате Артур 1 0.2
Дуэ Дезире 1 0.2
Сулемана Камалдин 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Линкольн II 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Педро Жоао 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Виллиан Арао 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 1
Дуэ Дезире 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
3
50%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
40%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0
Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Фенербахче Заявка 5 3 2 0 11 - 7 11
3. АЕК Ларнака Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
4. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Лесли Угочукву получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Мор Эмре бьет в цель!
  • 84'
    Террье Мартен уходит с поля. Мюинга Арно выходит вместо него
  • 84'
    Гуйри Амин уходит с поля. Камальдин Сулемана выходит вместо него
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Фенербахче 59.4% (79)
    X 34.6% (46)
    Ренн 6% (8)
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    Прогнозы на матч Фенербахче 3:3 Ренн

    Исход игры
    Фенербахче
    59.4% (79)
    Ничья
    34.6% (46)
    Ренн
    6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (100)
    Нет
    16.67% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    37.6% (50)
    1:1 Ничья
    28.6% (38)
    1:0 Фенербахче
    8.3% (11)
    2:0 Фенербахче
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    1:2 Ренн
    2.3% (3)
    0:1 Ренн
    1.5% (2)
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