Стадион: Роазон Парк
2:2
Конец матча
0'
1:0
52' ГолТеррье Мартен
2:0
54' ГолМайер Ловро
2:1
60' ГолКавечи Ирфан
76' Желтая карточкаМайер Ловро
83' Красная карточкаТраоре Амари
2:2
90' ПенальтиВаленсия Эннер
90' Желтая карточкаТеате Артур
90' Желтая карточкаПедро Жоао
90' Желтая карточкаРодон Джо
90'+8
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Ход матча
52'
1:0
54'
2:0
60'
2:1
76'
83'
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
17
Кавечи
Ирфан
80
Юксек
Исмаил
18
Линкольн
II
15
Кинг
Джошуа
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сален РоменВратарь
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
35 Франсуаз НоаПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Ловро
|1
|0.5
|Террье Мартен
|1
|0.5
|Теате Артур
|1
|0.5
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.5
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|3
|0.5
|Линкольн II
|2
|0.33
|Дурсун Сердар
|2
|0.33
|Кинг Джошуа
|1
|0.17
|Бачуайи Миши
|1
|0.17
|Энрике Густаво
|1
|0.17
|Мор Эмре
|1
|0.17
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.17
|Юксек Исмаил
|1
|0.17
|Валенсия Эннер
|1 (1)
|0.17
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1
Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Ренн 2:2 Фенербахче
Исход игры
Ренн
66.1% (82)
Ничья
25% (31)
Фенербахче
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
2:1 Ренн
45.2% (56)
1:1 Ничья
20.2% (25)
1:0 Ренн
12.9% (16)
1:2 Фенербахче
7.3% (9)
2:0 Ренн
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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