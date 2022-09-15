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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Ренн
2:2
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
52' Гол
Террье Мартен
2:0
54' Гол
Майер Ловро
2:1
60' Гол
Кавечи Ирфан
76' Желтая карточка
Майер Ловро
83' Красная карточка
Траоре Амари
2:2
90' Пенальти
Валенсия Эннер
90' Желтая карточка
Теате Артур
90' Желтая карточка
Педро Жоао
90' Желтая карточка
Родон Джо
90'+8
Голы и лучшие моменты (видео). Л...
2:2. Гол с пенальти Эннера Вален...

Ход матча

52'
Террье Мартен
(Майер Ловро)
1:0
54'
Майер Ловро
(Террье Мартен)
2:0
57'
 
Алиоски Эгзиян
Перес Луан
60'
2:1
Кавечи Ирфан
64'
Трюффер Адриен
Гуйри Амин
 
64'
Дуэ Дезире
Сулемана Камалдин
 
66'
 
Валенсия Эннер
Бачуайи Миши
66'
 
Педро Жоао
Кинг Джошуа
67'
 
Мор Эмре
Линкольн
74'
Аблин Маттис
Террье Мартен
 
76'
Майер Ловро
 
78'
Тэт Флавьен
Майер Ловро
 
78'
Докю Жереми
Угочукву Лесли
 
83'
Траоре Амари
 
87'
 
Росси Диего
Яндаш Мерт Хакан
90'
2:2
Валенсия Эннер
90'
Теате Артур
 
90'
 
Педро Жоао
90'
Родон Джо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 124
Ренн 66.1% (82)
X 25% (31)
Фенербахче 8.9% (11)
+1
выиграет Ренн, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
5
Теате
Артур
2
Родон
Джо
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
21
Майер
Ловро
10
Сулемана
Камалдин
19
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
80
Юксек
Исмаил
18
Линкольн
II
15
Кинг
Джошуа
23
Бачуайи
Миши
Ренн
4-3-3
Фенербахче
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 1 0.5
Террье Мартен 1 0.5
Теате Артур 1 0.5
Ассиньон Лоренс 1 0.5
Сулемана Камалдин 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.5
Линкольн II 2 0.33
Дурсун Сердар 2 0.33
Кинг Джошуа 1 0.17
Бачуайи Миши 1 0.17
Энрике Густаво 1 0.17
Мор Эмре 1 0.17
Яндаш Мерт Хакан 1 0.17
Юксек Исмаил 1 0.17
Валенсия Эннер 1 (1) 0.17
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 0 1
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Педро Жоао 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
5
36%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1
Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. АЕК Ларнака Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Ларнака Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Кавечи Ирфан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ренн 66.1% (82)
    X 25% (31)
    Фенербахче 8.9% (11)
    +1
    выиграет Ренн, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Ренн 2:2 Фенербахче

    Исход игры
    Ренн
    66.1% (82)
    Ничья
    25% (31)
    Фенербахче
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.83% (70)
    Меньше
    40.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    45.2% (56)
    1:1 Ничья
    20.2% (25)
    1:0 Ренн
    12.9% (16)
    1:2 Фенербахче
    7.3% (9)
    2:0 Ренн
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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