Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 4300
3:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолИсаксен Густав
0:2
23' ГолСисто Пионе
0:3
41' ГолИсаксен Густав
1:3
57' ГолМусонда Лубамба
67' Красная карточкаДалсгор Хенрик
80' Желтая карточкаЖуниньо
87' Вторая желтая карточкаЖуниньо
2:3
89' ПенальтиСигурдарсон Арон
3:3
90' ГолЙенсен Магнус
90'+7
Ход матча
8'
0:1
23'
0:2
41'
0:3
57'
1:3
67'
80'
87'
89'
2:3
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
26
Samson
Iyede
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Хорсенс
Митьюлланд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
31 матч
12.9%
12.9%
74.2%
4 победы 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|2
|0.4
|Anders Jacobsen II
|1
|0.2
|Йенсен Магнус
|1
|0.2
|Сигурдарсон Арон
|1 (1)
|0.2
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.8
|Исаксен Густав
|4
|0.8
|Каба Сори
|2
|0.4
|Систо Пионе
|2
|0.4
|Дюр Николас
|1
|0.2
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5
АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Копенгаген
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Раннерс
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|7.
|Виборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Оденсе
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Раннерс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Копенгаген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Раннерс
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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