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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4300
Хорсенс
3:3
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
8' Гол
Исаксен Густав
0:2
23' Гол
Систо Пионе
0:3
41' Гол
Исаксен Густав
1:3
57' Гол
Мусонда Лубамба
67' Красная карточка
Далсгор Хенрик
80' Желтая карточка
Жуниньо
87' Вторая желтая карточка
Жуниньо
2:3
89' Пенальти
Сигурдарсон Арон
3:3
90' Гол
Йенсен Магнус
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Исаксен Густав
(Святченко Эрик)
17'
 
Далсгор Хенрик
Святченко Эрик
23'
0:2
Систо Пионе
41'
0:3
Исаксен Густав
(Каба Сори)
46'
Джанус Драчманн
Крузе Давид
 
46'
Лассен Миккель
Samson Iyede
 
57'
Мусонда Лубамба
1:3
63'
Геммер Йонас
Опондо Мозес
 
63'
Камили Лирим
Anders Jacobsen II
 
67'
 
Далсгор Хенрик
75'
 
Линн Виктор
Исаксен Густав
75'
 
Гартенманн Стефан
Каба Сори
75'
 
Паулиньо VI
Андерссон Йоэль
80'
 
Жуниньо
87'
 
Жуниньо
88'
 
Серенсен Оливер
Систо Пионе
89'
Сигурдарсон Арон
2:3
90'
Йенсен Магнус
(Мусонда Лубамба)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
11
Сигурдарсон
Арон
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
16
Олафссон
Элиас-Рафн
17
Тюкосен
Мадс
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
6
Андерссон
Йоэль
15
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Хорсенс
5-3-2
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Хорсенс
Митьюлланд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

31 матч

12.9%
12.9%
74.2%
4 победы 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

СД
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:2
ТМК
0:1
СД
1:5
СД
5:2
ТМК
0:2
ТМК
4:2
СД
5:2
СД
0:2
СД
2:2
ММ(
1:0
СД
2:1
СЛ
4:1
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:2
СЛ
0:2
СЛ
2:3
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.4
Anders Jacobsen II 1 0.2
Йенсен Магнус 1 0.2
Сигурдарсон Арон 1 (1) 0.2
Тенгстедт Каспер 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.8
Исаксен Густав 4 0.8
Каба Сори 2 0.4
Систо Пионе 2 0.4
Дюр Николас 1 0.2
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1 Нюкёбинг - Хорсенс 1:4 Хорсенс - Эсбьерг 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Видовре 2:1
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5
АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Силькеборг 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Копенгаген 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Раннерс 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
7. Виборг 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
9. Брондбю 4 1 0 3 3 - 9 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Оденсе 4 0 1 3 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Раннерс 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Копенгаген 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Раннерс 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
8. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 96'
    Дюр Николас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Гартенманн Стефан успешно блокирует удар.
  • 95'
    Сигурдарсон Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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