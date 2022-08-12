Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Сигурдарсон Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

41' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

41' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Рафаэль Онедика . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

34' Оооо... вот это был удар! Андерс К. Якобсен должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Томас Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

27' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Рафаэль Онедика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

23' Г О О О О Л - Систо Пионе забивает ударом с правой ноги!

23' Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Джеймс Гомес ошибается в защите.

22' Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Исаксен Густав

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

21' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Удар от ворот произведет Митьюлланд

20' Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Исаксен Густав

19' Удар от ворот произведет Митьюлланд

19' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Крузе Давид не смог попасть в створ ударом издали

18' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ох, нехорошо это выглядит. Samson Iyede получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Samson Iyede на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

9' Святченко Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Каба Сори . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Дюр Николас из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

3' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Святченко Эрик нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля