Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
41 матч
53.7%
7.3%
39%
22 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.52
1.06
Среднее время на гол
59
85
Всего голов
65
51
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
56
72
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
84.6% (33)
Ничья
5.1% (2)
Челси
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
91.18% (31)
Меньше
8.82% (3)
Обе команды забьют
Да
91.18% (31)
Нет
8.82% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
53.8% (21)
3:1 Манчестер Сити
10.3% (4)
1:2 Челси
5.1% (2)
2:0 Манчестер Сити
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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