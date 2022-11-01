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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
 
Позже
Фулхэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Фулхэм

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.54
2.5

Среднее время на гол

35
36

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.95
1.48

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (2) 1.42
Фоден Фил 6 0.5
Де Брёйне Кевин 3 0.25
Силва Бернарду 2 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.17
Канселу Жоау 2 0.17
Альварес Хулиан 2 0.17
Марез Рияд 1 0.08
Грилиш Джек 1 0.08
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Гомес Серхио 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.69
Рид Бобби 3 0.23
Рид Харрисон 2 0.15
Пальинья Жоау 2 0.15
Перейра Андреас 1 0.08
Виллиан Боргес 1 0.08
Адарабиойо Олуватосин 1 0.08
Диоп Исса 1 0.08
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Марез Рияд 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Робинсон Энтони 3 0
Перейра Андреас 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

0
3
Манчестер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

10
10
Манчестер Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фулхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

27
9
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
11%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
3
11%
4
44%
46-60
7
26%
1
11%
61-75
2
7%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
4
36%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

37
20
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
5
14%
2
10%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
9
24%
2
10%
31-45
6
16%
6
30%
46-60
10
27%
3
15%
61-75
2
5%
4
20%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
4
36%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Фулхэм

Точный счет

4:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
6
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
3.5
Больше Меньше
2
4
4.5
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
3
1.5
7
6
8
4
2.5
4
9
5
7
3.5
2
10
4.5
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
2. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Лидс Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
20. Ноттингем Форест Заявка 13 2 3 8 8 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 100% (39)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Фулхэм
    18.70
    9.50
    8.70
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    Где смотреть матч Манчестер Сити - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    32.5% (13)
    2:0 Манчестер Сити
    27.5% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    20% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    7.5% (3)
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