Тур: 15. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Оливер Майкл
История личных встреч
Челси
Арсенал
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 10 побед
43 матча
46.5%
16.3%
37.2%
20 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.5%
37.2%
23.3%
17 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
2.12
1.23
Среднее время на гол
42
73
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.18
Среднее время на гол
73
76
Всего голов
68
52
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.25
|Хаверц Кай
|3
|0.25
|Маунт Мэйсон
|2
|0.17
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.17
|Чилуэлл Бен
|1
|0.08
|Пулишич Кристиан
|1
|0.08
|Галлахер Конор
|1
|0.08
|Джеймс Рис II
|1
|0.08
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.08
|Кулибали Калиду
|1
|0.08
|Броя Армандо
|1
|0.08
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.42
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.42
|Сака Букайо
|4 (1)
|0.33
|Эдегор Мартин
|4
|0.33
|Джака Гранит
|3
|0.25
|Нелсон Райс
|2
|0.17
|Салиба Вильям
|2
|0.17
|Парти Томас
|2
|0.17
|Виейра Фабиу
|1
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.08
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Жоржиньо II
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
2
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Арсенал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
20
Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
8
22
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
4
20%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
3
16%
9
30%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
6
32%
4
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Результаты матчей
Челси
Арсенал
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Челси
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
93
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Исход игры
Челси
38% (19)
Ничья
32% (16)
Арсенал
30% (15)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
95.24% (40)
Нет
4.76% (2)
Популярный счёт
2:1 Челси
32% (16)
1:1 Ничья
20% (10)
1:2 Арсенал
14% (7)
2:2 Ничья
8% (4)
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