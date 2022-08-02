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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 40
Вест Хэм 2.5% (1)
X 10% (4)
Манчестер Сити 87.5% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
9.90
5.55
5.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 21 победа

35 матчей

11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

2.9%
37.1%
60%
1 победа 13 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Команда И В Н П Г О
1. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Вест Хэм 2.5% (1)
    X 10% (4)
    Манчестер Сити 87.5% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.90
    5.55
    5.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    2.6% (1)
    Ничья
    10.5% (4)
    Манчестер Сити
    86.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (31)
    Меньше
    13.89% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    36.8% (14)
    1:3 Манчестер Сити
    31.6% (12)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    2:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    5.3% (2)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Вест Хэм
    Манчестер Сити
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