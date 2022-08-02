Стадион: Олимпийский (Лондон)
Позже
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 21 победа
35 матчей
11.4%
20%
68.6%
4 победы 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
2.9%
37.1%
60%
1 победа 13 ничьих 21 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1
Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
2.6% (1)
Ничья
10.5% (4)
Манчестер Сити
86.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
36.8% (14)
1:3 Манчестер Сити
31.6% (12)
1:1 Ничья
5.3% (2)
2:4 Манчестер Сити
5.3% (2)
0:2 Манчестер Сити
5.3% (2)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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