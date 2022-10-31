Тур: 16. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаПанаит Андрей
45' Желтая карточкаMihai Lixandru
0:1
53' ГолПаращив Даниэль
0:2
61' ГолСтойка Йонуц
68' Желтая карточкаБалаур Ионуц
90'+4
Ход матча
38'
45'
53'
61'
68'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
98
Опрут
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Vlad Pop
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
14 Sota Mino
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Миовени
Германнштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|2
|0.13
|Бузьюк Александру
|2
|0.13
|Красники Блерим
|2
|0.13
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.13
|Балаур Ионуц
|1
|0.06
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8
|0.53
|Альхассан Баба
|6
|0.4
|Стойка Йонуц
|2
|0.13
|Бутян Михай
|1
|0.07
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Daniel Toma
|1
|1
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Рэуцэ Александру
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
6
43%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
9
18
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 3
3
33%
1
6%
1-15
4
44%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
33%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|ФКСБ
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|8.
|Арджеш
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|9.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|10.
|Ботошани
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|11.
|Волунтари
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|12.
|Университатя
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Миовени
|16
|1
|5
|10
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|ФКСБ
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|12.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5