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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Миовени
0:2
Конец матча
Германнштадт
0'
38' Желтая карточка
Панаит Андрей
45' Желтая карточка
Mihai Lixandru
0:1
53' Гол
Паращив Даниэль
0:2
61' Гол
Стойка Йонуц
68' Желтая карточка
Балаур Ионуц
90'+4
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
23
Панаит
Андрей
11
Триф
Разван
8
Антал
Ливиу
9
Красники
Блерим
16
Ionut
Radescu
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
13
Рэуцэ
Александру
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
93
Попеску
Кэлин
Миовени
Германнштадт

История личных встреч

Миовени
Германнштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
LIQ
1:2
LIQ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.13
Бузьюк Александру 2 0.13
Красники Блерим 2 0.13
Скарлатаче Адриан 2 0.13
Балаур Ионуц 1 0.06
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 0.53
Альхассан Баба 6 0.4
Стойка Йонуц 2 0.13
Бутян Михай 1 0.07
Ороиан Александру 1 0.07
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Dorinel Oancea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Daniel Toma 1 1
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Бутян Михай 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Рэуцэ Александру 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
2
50%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
6
43%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

9
18
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 3
3
33%
1
6%
1-15
4
44%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
33%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2
Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2
УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. ФКСБ 14 5 5 4 20 - 20 20
8. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
9. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
10. Ботошани 15 4 7 4 14 - 20 19
11. Волунтари 16 4 5 7 12 - 17 17
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 16 1 5 10 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
12. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • 92'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    92'
    Бабич Матко из команды Германнштадт в офсайде
  • 92'
    Valentin Cosereanu выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Миовени
  • 91'
    Германнштадт начинает контратаку
  • 91'
    Vlad Pop пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем
  • 91'
    Sota Mino выиграл воздушное противоборство у Кырнац Николае.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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