Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Petrisor Petrescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Petrisor Petrescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

47' Удар от ворот произведет Миовени

47' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Mihai Lixandru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

42' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

41' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

40' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Calin Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Панаит Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Эне Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Антал Ливиу . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Антал Ливиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Dorinel Oancea пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

30' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Calin Popescu выиграл воздушное противоборство у Эне Корнел

29' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Красники Блерим

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

26' Скарлатаче Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Миовени

22' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

21' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Ionut Radescu не смог попасть в створ ударом издали

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Миовени

13' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Антал Ливиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Calin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

7' Антал Ливиу из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Миовени начинает с центра поля