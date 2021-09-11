  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2021

Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Ильвес
1:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
18' Желтая карточка
Аркивуо Кари
1:0
18' Пенальти
Оллила Туомас
33' Желтая карточка
Вийтикко Микко
62' Желтая карточка
Нимели Силванус
79' Желтая карточка
Бланко Хеан
90'+11
1
Лейслахти
Расмус
21
Гбе
Вигори
33
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
14
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
3
Patrick
Loa
Loa
17
Нимели
Силванус
25
Регеро
Антонио
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
21
Лампинен
Пири
8
Клинга
Матти
6
Эрвас
Хавьер
7
Зекири
Альтин
59
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
Ильвес
Лахти

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вертайнен Ээту 4 0.22
2. Мёммё Ээту 4 0.22
3. Миеттунен Тату 2 0.11
4. Отенг Эрик 1 0.06
5. Бланко Хеан 1 0.06
6. Алмен Микаэль 1 0.06
7. Hernan Luna 1 0.06
8. Озджелик Таха 1 0.06
9. Оллила Туомас 1 (1) 0.06
10. Янтти Теему 0 0
11. Roger Torres 0 0
12. Ветели Йоона 0 0
13. Арифи Дони 0 0
14. Patrick Loa Loa 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чарльз Джеффри 5 0.26
2. Ассехнун Джасин-Амин 5 (1) 0.26
3. Канджи Макумба 4 0.21
4. Хертси Лооренц 2 0.11
5. Зекири Альтин 2 0.11
6. Аркивуо Кари 1 (1) 0.05
7. Лампинен Пири 1 0.05
8. Вирта Эмели 1 0.05
9. Энинфул Анри 1 0.05
10. Эрвас Хавьер 1 0.05
11. Или-Хиетанен Кристиан 1 0.05
12. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
13. Вийтикко Микко 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Арифи Дони 4 0
2. Patrick Loa Loa 4 0
3. Roger Torres 3 0
4. Сийра Тууре 3 0
5. Катц Калле 3 0
6. Бланко Хеан 2 0
7. Миеттунен Тату 2 0
8. Ветели Йоона 2 0
9. Аспегрен Фелипе 1 0
10. Нимели Силванус 1 0
11. Вертайнен Ээту 1 0
12. Янтти Теему 1 0
13. Сарр Момоду 1 0
14. Алмен Микаэль 1 0
15. Оллила Туомас 1 0
16. Hernan Luna 1 0
17. Мёммё Ээту 1 0
18. Гбе Вигори 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Эрвас Хавьер 6 0
2. Энинфул Анри 5 0
3. Канджи Макумба 4 0
4. Лахти Тими 4 0
5. Вирта Эмели 4 0
6. Зекири Альтин 2 1
7. Клинга Матти 3 0
8. Регеро Антонио 3 0
9. Пеннинкангас Теему 3 0
10. Ассехнун Джасин-Амин 3 0
11. Или-Хиетанен Кристиан 3 0
12. Вийтикко Микко 2 0
13. Чарльз Джеффри 2 0
14. Аркивуо Кари 1 0
15. Хертси Лооренц 1 0
16. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
17. Лампинен Пири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2)
 Лахти 12.5% (3) 0 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мариехамн 1:0 Ильвес Интер Турку 2:0 Ильвес Хонка 4:1 Ильвес Ильвес 1:0 Оулу
КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:0 Хака КТП 1:1 Ильвес Ильвес 2:1 Интер Турку ХИК 2:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес Лахти 3:1 Ильвес Ильвес 2:0 КТП Ильвес 3:2 КуПС ХИФК 1:1 Ильвес Ильвес 0:3 ХИК Оулу 0:2 Ильвес СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес Ильвес 1:2 Оулу Ильвес 0:2 КуПС
Лахти Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Оулу 1:1 Лахти Лахти 0:1 ХИК Лахти 0:2 Хака КуПС 2:2 Лахти
Лахти 3:0 КТП Хонка 1:1 Лахти Лахти 1:1 Мариехамн ХИФК 0:1 Лахти Лахти 2:1 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:1 Лахти Лахти 0:0 ХИФК Хака 1:1 Лахти Лахти 3:1 Ильвес Мариехамн 0:3 Лахти Лахти 1:0 Хонка ХИК 2:0 Лахти Лахти 2:4 КуПС Лахти 2:1 Интер Турку ХИФК 1:0 Лахти Лахти 3:0 КТП

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лахти: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 3:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига Лахти 1:2 Ильвес Кубок
Лахти 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 0:1 Лахти Вейккауслига Ильвес 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:2 Лахти Кубок Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 Ильвес Кубок Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 19 15 3 1 32 - 9 48
2. КуПС Заявка 19 13 3 3 35 - 13 42
3. Интер Турку Заявка 19 10 2 7 29 - 20 32
4. СЯК Сейнайоки Заявка 18 9 3 6 22 - 17 30
5. ХИФК Заявка 17 8 5 4 21 - 17 29
6. Лахти Заявка 19 7 7 5 24 - 20 28
7. Хонка Заявка 19 7 3 9 28 - 28 24
8. Ильвес Заявка 18 7 2 9 17 - 23 23
9. Мариехамн Заявка 19 5 2 12 13 - 28 17
10. Оулу Заявка 19 5 2 12 17 - 30 17
11. Хака Заявка 18 4 3 11 14 - 25 15
12. КТП Заявка 18 1 5 12 14 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Интер Турку Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
4. Ильвес Заявка 8 6 0 2 10 - 7 18
5. Лахти Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
6. СЯК Сейнайоки Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7. ХИФК Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
8. Хонка Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
12. КТП Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 10 8 1 1 15 - 4 25
2. КуПС Заявка 9 6 1 2 17 - 8 19
3. ХИФК Заявка 7 4 3 0 9 - 2 15
4. СЯК Сейнайоки Заявка 9 4 1 4 6 - 8 13
5. Интер Турку Заявка 9 4 0 5 13 - 11 12
6. Лахти Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
7. Хонка Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Мариехамн Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Оулу Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
11. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
12. Ильвес Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 8 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 6 0 0
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
5. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Вийтикко Микко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Оллила Туомас из команды Ильвес забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Аркивуо Кари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ильвес 1:0 Лахти онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 