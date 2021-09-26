Финляндия: Вейккауслига 2021
КуПС
0:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИФК
39' Желтая карточкаНиссилья Урхо
35
Уорд
Каллум
17
Бакман
Джани
10
Ягуби
Моштаг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
Ход матча
История личных встреч
КуПС
ХИФК
11 матчей
90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|7
|0.32
|Вяйринен Тим
|5 (1)
|0.23
|Santeri Haarala2
|4
|0.18
|Томас Диого
|4
|0.18
|Попович Антон
|3
|0.14
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.14
|Удо Аньекпено
|3
|0.14
|Рангел
|2
|0.09
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|Хейнонен Артту
|1
|0.05
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.05
|Рикардо Пауло
|1
|0.05
|Сале Усман
|1
|0.05
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.05
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.05
|Себбан Джордан
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|Niba MacDonald
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.24
|Исакссон Китон
|3
|0.14
|Али Юсиф
|3
|0.14
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.14
|Саэс Фелипе
|2
|0.1
|Энтрена Хуан
|1
|0.05
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Маттила Сакари
|1
|0.05
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.05
|Бакман Джани
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Палмасто Тино
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Халме Юкка
|0
|0
|Ахади Мосавер
|0
|0
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|Куйянпяя Аату
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Ниссилья Урхо
|3
|0
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Henry Uzochokwu
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|Удо Аньекпено
|1
|0
|Себбан Джордан
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ягуби Моштаг
|5
|1
|Бакман Джани
|5
|0
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|Али Юсиф
|4
|0
|Данвуди Джейк
|4
|0
|Халме Юкка
|3
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|Саэс Фелипе
|1
|1
|Маттила Сакари
|2
|0
|Энтрена Хуан
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|Исакссон Китон
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|ХИФК
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2Хонка 0:1 КуПС КТП 1:2 КуПС КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ХИК 0:2 ХИФК ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК ХИФК 3:1 Оулу
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|38 - 14
|49
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|36 - 22
|39
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|21 - 23
|33
|6.
|ХИФК
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|23 - 21
|33
|7.
|Лахти
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 25
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|28 - 29
|26
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|20 - 32
|23
|10.
|Хака
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 26
|21
|11.
|Оулу
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Хака
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 12
|8
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 3
|19
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|8.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|1