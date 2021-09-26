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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
КуПС
0:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
39' Желтая карточка
Ниссилья Урхо
90'+3
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
15
Henry
Uzochokwu
14
Попович
Антон
25
Ниссилья
Урхо
10
Себбан
Джордан
20
Хейнонен
Артту
9
Вяйринен
Тим
29
Santeri
Haarala2
35
Уорд
Каллум
3
Маттила
Сакари
22
Градецки
Матей
23
Эрнандес
Алдайр
17
Бакман
Джани
6
Данвуди
Джейк
10
Ягуби
Моштаг
70
Ахади
Мосавер
9
Энтрена
Хуан
2
Камара
Кей
31
Исакссон
Китон
КуПС
ХИФК

История личных встреч

КуПС
ХИФК

11 матчей

90.9%
9.1%
-5.3290705182008E-15%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

В
1:5
В
3:2
В
0:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
1:4
В
2:1
В
0:2
В
1:0
В
3:2
В
1:3
В
2:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 7 0.32
Вяйринен Тим 5 (1) 0.23
Santeri Haarala2 4 0.18
Томас Диого 4 0.18
Попович Антон 3 0.14
Икауниекс Янис 3 (1) 0.14
Удо Аньекпено 3 0.14
Рангел 2 0.09
Видьеског Аксель 1 0.05
Хейнонен Артту 1 0.05
Тойвомяки Ханри 1 0.05
Рикардо Пауло 1 0.05
Сале Усман 1 0.05
Хямяляйнен Танели 1 0.05
Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.05
Себбан Джордан 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Каррильо Даниэль II 0 0
Niba MacDonald 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.24
Исакссон Китон 3 0.14
Али Юсиф 3 0.14
Ягуби Моштаг 3 (3) 0.14
Саэс Фелипе 2 0.1
Энтрена Хуан 1 0.05
Данвуди Джейк 1 0.05
Маттила Сакари 1 0.05
Тукиайнен Сакари 1 0.05
Бакман Джани 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Палмасто Тино 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Халме Юкка 0 0
Ахади Мосавер 0 0
Стренг Джеремайя 0 0
Куйянпяя Аату 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 6 0
Попович Антон 5 0
Боатенг Бисмарк 4 0
Томас Диого 4 0
Ниссилья Урхо 3 0
Тойвомяки Ханри 2 0
Рикардо Пауло 2 0
Henry Uzochokwu 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Удо Аньекпено 1 0
Себбан Джордан 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ягуби Моштаг 5 1
Бакман Джани 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Али Юсиф 4 0
Данвуди Джейк 4 0
Халме Юкка 3 0
Хинг-Гловер Макарио 1 1
Саэс Фелипе 1 1
Маттила Сакари 2 0
Энтрена Хуан 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Градецки Матей 1 0
Тукиайнен Сакари 1 0
Исакссон Китон 1 0
Куйянпяя Аату 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 13.16% (5) 15.79% (6) 21.05% (8) 13.16% (5) 15.79% (6) 21.05% (8)
 ХИФК 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9) 4.35% (1) 21.74% (5) 8.7% (2)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Хонка 0:1 КуПС КТП 1:2 КуПС КуПС 3:0 СЯК Сейнайоки Мариехамн 0:1 КуПС
ХИК 1:1 КуПС Унион Берлин 0:0 КуПС ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ХИК 0:2 ХИФК ХИФК 0:3 Мариехамн Ильвес 1:0 ХИФК ХИФК 3:1 Оулу
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:3 ХИФК ХИФК 1:5 КуПС ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 22 15 4 3 38 - 14 49
2. ХИК Заявка 22 15 4 3 32 - 12 49
3. Интер Турку Заявка 22 12 3 7 36 - 22 39
4. СЯК Сейнайоки Заявка 22 11 4 7 29 - 24 37
5. Ильвес Заявка 22 10 3 9 21 - 23 33
6. ХИФК Заявка 21 9 6 6 23 - 21 33
7. Лахти Заявка 22 8 8 6 27 - 25 32
8. Хонка Заявка 22 7 5 10 28 - 29 26
9. Мариехамн Заявка 22 7 2 13 20 - 32 23
10. Хака Заявка 21 6 3 12 19 - 26 21
11. Оулу Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП Заявка 22 1 5 16 18 - 45 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ильвес Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
2. КуПС Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3. ХИК Заявка 11 7 2 2 17 - 8 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
10. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Хака Заявка 10 2 2 6 9 - 12 8
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 10 5 4 1 11 - 3 19
4. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
8. Мариехамн Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ниссилья Урхо получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Henry Uzochokwu уходит с поля. Каррильо Даниэль II выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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