Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
1:1
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Мариехамн
0:1
2' ГолМаттссон Йоэль
36' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
50' Желтая карточкаОлавале Мухамед
62' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
1:1
81' Гол в свои воротаСумусало Микко
84' Желтая карточкаКоски Вилле
85' Желтая карточкаЛевянен Йонас
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
21
Коски
Вилле
22
Мяенпя
Аапо
21
Мяйнпя
Нило
11
Хамбо
Вахид
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
32 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 De
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
Ход матча
2'
0:1
36'
50'
64'
81'
1:1
84'
85'
История личных встреч
Хонка
Мариехамн
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 14 побед
40 матчей
37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
10 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.13
|Донгу Жан
|3
|0.13
|Darren Smith III
|3
|0.13
|Луис Энрике II
|3
|0.13
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.13
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.09
|Модесто Руй
|2
|0.09
|Пююхтя Никлас
|2
|0.09
|Алегрия Хуан
|2
|0.09
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.04
|Расимус Конста
|1
|0.04
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.04
|Хатакка Дани
|1
|0.04
|Рале Матиас
|1
|0.04
|Узочакву Арнест
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|4
|0.17
|Хамбо Вахид
|4 (1)
|0.17
|Абубакари Мохаммед
|3
|0.13
|Тамминен Ээро
|2
|0.09
|Бувалда Робин
|2
|0.09
|Маттссон Йоэль
|2
|0.09
|Мяйнпя Нило
|1
|0.04
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0.04
|Балисо Янга
|1
|0.04
|Мастокангас Элиас
|1 (1)
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арко-Менса Эдмунд
|6
|1
|Хатакка Дани
|5
|0
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Аалто Хенри
|3
|0
|Darren Smith III
|3
|0
|Левянен Йонас
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|1
|1
|Алегрия Хуан
|1
|1
|Хейккиля Тапио
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|Олавале Мухамед
|5
|0
|Энрике Алан
|4
|0
|Маттссон Йоэль
|4
|0
|Тенденг Эмиль Пол
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|De
|4
|0
|Свенссон Калле
|3
|0
|Окойе Франклин
|3
|0
|Бувалда Робин
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Сьорос Рику
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Сумусало Микко
|0
|1
|Игбоананике Кеннеди
|1
|0
|Тамминен Ээро
|1
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-ом тайме 7
9 Во 2-ом тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
5
31%
5
56%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
7
44%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Забито
28
22
12 В 1-ом тайме 12
16 Во 2-ом тайме 10
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
5
18%
7
32%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
7
25%
4
18%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Пропущено
31
32
11 В 1-ом тайме 13
20 Во 2-ом тайме 19
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
2
6%
6
19%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
9
29%
29%
4
13%
46-60
5
16%
10
31%
61-75
6
19%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1
Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1 ХИФК - Хонка 1:0 Оулу - Хонка 0:2
Мариехамн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2
Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - Хака 0:3 КуПС - Мариехамн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:1 Заявка
|23
|15
|5
|3
|39 - 15
|50
|2.
|ХИК
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|32 - 12
|49
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|36 - 22
|39
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 24
|37
|5.
|Ильвес
|1:1 Заявка
|23
|10
|4
|9
|22 - 24
|34
|6.
|ХИФК
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|23 - 23
|33
|7.
|Лахти
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 25
|32
|8.
|Хонка
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 30
|27
|9.
|Хака
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 26
|24
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|21 - 33
|24
|11.
|Оулу
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 35
|18
|12.
|КТП
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|18 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Ильвес
|1:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|13 - 7
|25
|3.
|ХИК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|7.
|Хонка
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|8.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|9.
|Хака
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|10.
|Оулу
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 21
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|1:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|3.
|ХИФК
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|7 - 12
|16
|6.
|Лахти
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|8.
|Хака
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Хонка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|Ильвес
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|11.
|Оулу
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 21
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|10
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|6
|0
|3
|5.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1