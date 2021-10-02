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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
1:1
Конец матча

Стадион:
Мариехамн
0'
0:1
2' Гол
Маттссон Йоэль
36' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
50' Желтая карточка
Олавале Мухамед
62' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
1:1
81' Гол в свои ворота
Сумусало Микко
84' Желтая карточка
Коски Вилле
85' Желтая карточка
Левянен Йонас
90'+4
13
Мюррей
Тим
26
Хатакка
Дани
21
Коски
Вилле
5
Аалто
Хенри
24
Банахене
Насиру
6
Воутилайнен
Джерри
16
Расимус
Конста
7
Левянен
Йонас
88
Коскинен
Отсо
11
Darren
Smith
III
8
Саваж
Демба
88
Форсман
Оскари
22
Мяенпя
Аапо
2
Энрике
Алан
5
Свенссон
Калле
23
Сумусало
Микко
33
Альмстрём-Тахти
Филип
21
Мяйнпя
Нило
26
Маттссон
Йоэль
18
Олавале
Мухамед
11
Хамбо
Вахид
20
Тамминен
Ээро
Хонка
Мариехамн

История личных встреч

Хонка
Мариехамн

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 14 побед

40 матчей

37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
10 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:3
В
0:2
К
2:2
В
1:0
В
0:0
К
2:1
VEL
1:0
VEL
1:2
В
3:0
В
2:2
В
1:3
К
0:0
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
4:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
1:3
В
3:2
В
1:4
В
2:1
КС
1:2
КЛ(2
4:3
КЛ(2
2:3
В
1:1
В
2:2
В
0:0
В
1:1
В
2:0
В
1:0
К
1:0
КЛ
3:1
В
2:2
В
3:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:2
В
3:2
В
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (2) 0.13
Донгу Жан 3 0.13
Darren Smith III 3 0.13
Луис Энрике II 3 0.13
Саваж Демба 3 (1) 0.13
Арко-Менса Эдмунд 2 0.09
Модесто Руй 2 0.09
Пююхтя Никлас 2 0.09
Алегрия Хуан 2 0.09
Коскинен Отсо 1 (1) 0.04
Расимус Конста 1 0.04
Воутилайнен Джерри 1 0.04
Хатакка Дани 1 0.04
Рале Матиас 1 0.04
Узочакву Арнест 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 4 0.17
Хамбо Вахид 4 (1) 0.17
Абубакари Мохаммед 3 0.13
Тамминен Ээро 2 0.09
Бувалда Робин 2 0.09
Маттссон Йоэль 2 0.09
Мяйнпя Нило 1 0.04
Игбоананике Кеннеди 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Мастокангас Элиас 1 (1) 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Альмстрём-Тахти Филип 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арко-Менса Эдмунд 6 1
Хатакка Дани 5 0
Таммилето Дуарте 4 0
Кауфманн Лукас 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Аалто Хенри 3 0
Darren Smith III 3 0
Левянен Йонас 3 0
Коски Вилле 3 0
Модесто Руй 3 0
Воутилайнен Джерри 1 1
Алегрия Хуан 1 1
Хейккиля Тапио 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакари Мохаммед 6 1
Олавале Мухамед 5 0
Энрике Алан 4 0
Маттссон Йоэль 4 0
Тенденг Эмиль Пол 4 0
Балисо Янга 4 0
De 4 0
Свенссон Калле 3 0
Окойе Франклин 3 0
Бувалда Робин 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Сьорос Рику 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Сумусало Микко 0 1
Игбоананике Кеннеди 1 0
Тамминен Ээро 1 0
Альмстрём-Тахти Филип 1 0
Мастокангас Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-ом тайме 7
9 Во 2-ом тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

16
9
9 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
5
31%
5
56%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
7
44%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Забито

28
22
12 В 1-ом тайме 12
16 Во 2-ом тайме 10
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
5
18%
7
32%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
7
25%
4
18%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Пропущено

31
32
11 В 1-ом тайме 13
20 Во 2-ом тайме 19
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
2
6%
6
19%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
9
29%
29%
4
13%
46-60
5
16%
10
31%
61-75
6
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1
Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1 Рунавик - Хонка 1:3 Хонка - Оулу 1:0 Хонка - Рунавик 0:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1 КуПС - Хонка 2:1 ХИФК - Хонка 1:0 Оулу - Хонка 0:2
Мариехамн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2
Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Мариехамн - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - Хака 0:3 КуПС - Мариехамн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:1 Заявка 23 15 5 3 39 - 15 50
2. ХИК Заявка 22 15 4 3 32 - 12 49
3. Интер Турку Заявка 22 12 3 7 36 - 22 39
4. СЯК Сейнайоки Заявка 22 11 4 7 29 - 24 37
5. Ильвес 1:1 Заявка 23 10 4 9 22 - 24 34
6. ХИФК Заявка 22 9 6 7 23 - 23 33
7. Лахти Заявка 22 8 8 6 27 - 25 32
8. Хонка Заявка 23 7 6 10 29 - 30 27
9. Хака Заявка 22 7 3 12 21 - 26 24
10. Мариехамн Заявка 23 7 3 13 21 - 33 24
11. Оулу Заявка 22 5 3 14 17 - 35 18
12. КТП Заявка 22 1 5 16 18 - 45 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:1 Заявка 12 7 4 1 19 - 6 25
2. Ильвес 1:1 Заявка 11 8 1 2 13 - 7 25
3. ХИК Заявка 11 7 2 2 17 - 8 23
4. Интер Турку Заявка 11 7 2 2 20 - 9 23
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 6 3 2 22 - 12 21
6. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
7. Хонка Заявка 12 4 3 5 13 - 14 15
8. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
9. Хака Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
10. Оулу Заявка 11 3 2 6 8 - 14 11
11. Мариехамн Заявка 11 3 1 7 9 - 17 10
12. КТП Заявка 11 0 2 9 7 - 21 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС 1:1 Заявка 11 8 1 2 20 - 9 25
3. ХИФК Заявка 11 5 4 2 11 - 5 19
4. Интер Турку Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
5. СЯК Сейнайоки Заявка 11 5 1 5 7 - 12 16
6. Лахти Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
7. Мариехамн Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
8. Хака Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Хонка Заявка 11 3 3 5 16 - 16 12
10. Ильвес 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 17 9
11. Оулу Заявка 11 2 1 8 9 - 21 7
12. КТП Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 10 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. Интер Турку Фурухольм Тимо 6 0 3
5. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. ХИФК Ягуби Моштаг 6 1
5. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Маттссон Йоэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хонка 1:1 Мариехамн онлайн




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