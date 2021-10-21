Лига Европы 2021-2022
Фенербахче
0:1
Первый тайм: 5'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Антверпен
0:1
2' ГолСаматта Мбвана
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
19 Владение мячом, % 81
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|1
|0.5
|Росси Диего
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саматта Мбвана
|1
|0.5
|Бенсон Манюэль
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|1
|1
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Фрай Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2
Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Фенербахче
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Антверпен
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Фенербахче
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Антверпен
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Фенербахче
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|3.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|4.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Jose Ferreira
|1
|1
Прогнозы на матч Фенербахче 0:1 Антверпен
Исход игры
Фенербахче
88.3% (128)
Ничья
9.7% (14)
Антверпен
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.41% (88)
Меньше
37.59% (53)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
51% (74)
1:0 Фенербахче
20.7% (30)
2:0 Фенербахче
8.3% (12)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Фенербахче
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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