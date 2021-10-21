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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
2' Гол
Саматта Мбвана
5'
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Соса
Хосе
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
11
Бериша
Мергим
13
Валенсия
Эннер
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
2
Де
Лат
Ричи
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
16
Геркенс
Питер
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
Фенербахче
3-4-3
Антверпен
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Саматта Мбвана
(Фишер Виктор)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 1 0.5
Росси Диего 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саматта Мбвана 1 0.5
Бенсон Манюэль 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 1 0
Густаво Диас 1 0
Зайц Миха 1 0
Майер Макс 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Озер Берке 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 1 1
Верстрате Биргер 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Геркенс Питер 1 0
Фрай Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2
Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Фенербахче 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Антверпен 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Фенербахче 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Антверпен 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Фенербахче 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
3. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
4. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
5. Митьюлланд Jose Ferreira 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Фенербахче 88.3% (128)
X 9.7% (14)
Антверпен 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Антверпен
1.73
4.68
6.45
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фенербахче 0:1 Антверпен онлайн


Прогнозы на матч Фенербахче 0:1 Антверпен

Исход игры
Фенербахче
88.3% (128)
Ничья
9.7% (14)
Антверпен
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.41% (88)
Меньше
37.59% (53)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
51% (74)
1:0 Фенербахче
20.7% (30)
2:0 Фенербахче
8.3% (12)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Фенербахче
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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