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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
2:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
19' Гол
Бенсон Манюэль
29' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
1:1
59' Гол
Гано Зиньо
2:1
66' Гол
Кутеса Дерек
72' Желтая карточка
Гано Зиньо
90' Желтая карточка
Миёши Коджи
90' Желтая карточка
Фадера Алию
90'+9
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
11
Срарфи
Бассем
16
Сиссако
Абдулайе
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
1
Бутез
Жан
5
Бута
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
14
Бенсон
Манюэль
7
Фишер
Виктор
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
Зульте-Варегем
5-3-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Антверпен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:1
ПДА
1:2
ПДА
3:0
КБ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 8 (1) 0.73
Гано Зиньо 6 0.55
Сиссако Абдулайе 1 0.09
Кутеса Дерек 1 0.09
Плетинкс Эвауд 1 0.09
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Dion De Neve 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 12 (1) 1.09
Бенсон Манюэль 3 0.27
Фишер Виктор 1 0.09
Геркенс Питер 1 0.09
Де Лат Ричи 1 0.09
Верстрате Биргер 1 0.09
Миёши Коджи 1 0.09
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Гано Зиньо 2 0
Хамфриз Кэмерон 2 0
Бойя Франк 0 1
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бута 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
6
40%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
7
39%
3
14%
76-90

Пропущено

23
15
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
4%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
22%
5
33%
46-60
7
30%
3
20%
61-75
5
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
6. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
8. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
9. Стандард 1:0 11 5 1 5 11 - 17 16
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
15. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
16. АХ Лёвен 0:1 11 1 6 4 9 - 18 9
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Стандард 1:0 6 2 1 3 6 - 9 7
13. АХ Лёвен 0:1 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Стандард 1:0 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
16. АХ Лёвен 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Бута уходит с поля. Батай Йелле выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Юсуф Альхассан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бенсон Манюэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:1 Антверпен онлайн




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