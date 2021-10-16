Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Зульте-Варегем
2:1
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
Антверпен
0:1
19' ГолБенсон Манюэль
29' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
1:1
59' ГолГано Зиньо
2:1
66' ГолКутеса Дерек
72' Желтая карточкаГано Зиньо
90' Желтая карточкаМиёши Коджи
90' Желтая карточкаФадера Алию
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
5
Бута
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Dion De Neve
-
67 Lukas Willen
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
19'
0:1
29'
39'
59'
1:1
66'
2:1
72'
90'
90'
История личных встреч
Зульте-Варегем
Антверпен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|8 (1)
|0.73
|Гано Зиньо
|6
|0.55
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.09
|Кутеса Дерек
|1
|0.09
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.09
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|12 (1)
|1.09
|Бенсон Манюэль
|3
|0.27
|Фишер Виктор
|1
|0.09
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|Де Лат Ричи
|1
|0.09
|Верстрате Биргер
|1
|0.09
|Миёши Коджи
|1
|0.09
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
15
8
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
6
40%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
7
39%
3
14%
76-90
Пропущено
23
15
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
4%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
22%
5
33%
46-60
7
30%
3
20%
61-75
5
22%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|6.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|8.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|9.
|Стандард
|1:0
|11
|5
|1
|5
|11 - 17
|16
|10.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|15.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|16.
|АХ Лёвен
|0:1
|11
|1
|6
|4
|9 - 18
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Стандард
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|АХ Лёвен
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Стандард
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|16.
|АХ Лёвен
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0