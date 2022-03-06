Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
18' Желтая карточкаАрмаш Игорь
74' Желтая карточкаТавареш Элдер
76' Желтая карточкаТэнасе Флорин
90' Желтая карточкаКостин Кристиан
1:0
90' ГолПопеску Октавиан
Ход матча
18'
74'
76'
90'
90'
1:0
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ФКСБ
Волунтари
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|10 (6)
|0.33
|Попеску Октавиан
|7
|0.23
|Георге Валентин
|6
|0.2
|Стойка Янис
|6
|0.2
|Кешерю Клаудиу
|5 (2)
|0.17
|Кордя Андрей
|4 (1)
|0.13
|Олару Дариус
|2
|0.07
|Винисиус Пауло
|2
|0.07
|Оайдэ Рэзван
|2
|0.07
|Думитер Андрей
|2
|0.07
|Эджума Малком
|2
|0.07
|Кристя Юлиан
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.03
|Шут Адриан
|1
|0.03
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Шербан Сорин
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.23
|Георге Ион
|5
|0.17
|Немец Адам
|5
|0.17
|Костин Кристиан
|4
|0.13
|Будеску Константин
|3 (2)
|0.1
|Лопеш Марселу
|1
|0.03
|Фюлёп Лоран
|1
|0.03
|Армаш Игорь
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Тамаш Габриэль
|1
|0.03
|Тавареш Элдер
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Тэнасе Флорин
|5
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Кристя Юлиан
|3
|1
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шербан Сорин
|2
|1
|Будеску Константин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|9
|0
|Дроппа Лукаш
|9
|0
|Армаш Игорь
|6
|0
|Раца Вадим
|6
|0
|Рикардинью XI
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Бричаг Марьюс
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Костин Кристиан
|2
|1
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Фюлёп Лоран
|3
|0
|Влад Александру
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
10
13 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 24
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
4
11%
1
10%
31-45
4
11%
2
20%
46-60
9
24%
1
10%
61-75
11
30%
30%
3
30%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
3
16%
6
38%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
53
31
20 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 14
8
15%
2
6%
1-15
6
11%
6
19%
16-30
6
11%
2
6%
31-45
6
11%
5
16%
46-60
11
21%
6
19%
61-75
16
30%
10
32%
76-90
Пропущено
29
27
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
3
10%
2
7%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
7
26%
61-75
3
10%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5
Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|57
|23
|15
|19
|83 - 62
|84
|2.
|ЧФР Клуж
|30
|24
|4
|2
|48 - 16
|76
|3.
|ФКСБ
|30
|18
|8
|4
|54 - 28
|62
|4.
|Вииторул Констанца
|29
|14
|6
|9
|42 - 20
|48
|5.
|Волунтари
|30
|13
|8
|9
|31 - 27
|47
|6.
|Ботошани
|29
|11
|13
|5
|32 - 26
|46
|7.
|Арджеш
|29
|13
|6
|10
|26 - 21
|45
|8.
|Рапид Бухарест
|30
|9
|13
|8
|34 - 31
|40
|9.
|УТА Арад
|30
|9
|13
|8
|24 - 20
|40
|10.
|Сепси
|30
|9
|12
|9
|33 - 29
|39
|11.
|Киндия Тырговиште
|30
|8
|11
|11
|23 - 23
|35
|12.
|Миовени
|30
|6
|11
|13
|19 - 36
|29
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|30
|6
|6
|18
|21 - 46
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|30
|4
|5
|21
|24 - 66
|17
|15.
|Академика Клинчени
|30
|3
|5
|22
|21 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|15
|8
|6
|43 - 25
|53
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|2
|0
|26 - 7
|41
|3.
|ФКСБ
|15
|11
|3
|1
|38 - 18
|36
|4.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|1
|4
|24 - 8
|31
|5.
|Волунтари
|15
|9
|3
|3
|21 - 11
|30
|6.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|16 - 10
|24
|7.
|Арджеш
|15
|7
|3
|5
|13 - 11
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|5
|4
|12 - 9
|23
|9.
|Сепси
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Рапид Бухарест
|15
|5
|7
|3
|14 - 10
|22
|11.
|Миовени
|15
|4
|6
|5
|10 - 14
|18
|12.
|Киндия Тырговиште
|15
|3
|7
|5
|11 - 14
|16
|13.
|Динамо Бухарест
|15
|4
|3
|8
|17 - 28
|15
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|2
|6
|7
|11 - 21
|12
|15.
|Академика Клинчени
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|10
|7
|13
|42 - 39
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|11
|2
|2
|22 - 9
|35
|3.
|ФКСБ
|15
|7
|5
|3
|16 - 10
|26
|4.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|15
|5
|4
|6
|12 - 9
|19
|7.
|Рапид Бухарест
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|8.
|Вииторул Констанца
|14
|4
|5
|5
|18 - 12
|17
|9.
|УТА Арад
|15
|3
|8
|4
|12 - 11
|17
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|10 - 16
|17
|11.
|Сепси
|15
|3
|7
|5
|14 - 15
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|13.
|Миовени
|15
|2
|5
|8
|9 - 22
|11
|14.
|Академика Клинчени
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|15
|0
|2
|13
|7 - 38
|2