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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
1:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Армаш Игорь
74' Желтая карточка
Тавареш Элдер
76' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
90' Желтая карточка
Костин Кристиан
1:0
90' Гол
Попеску Октавиан
90'+5
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
55
Винисиус
Пауло
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
9
Попеску
Октавиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
50
Будеску
Константин
8
Георге
Ион
14
Лопеш
Марселу
ФКСБ
Волунтари

История личных встреч

ФКСБ
Волунтари

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 10 (6) 0.33
Попеску Октавиан 7 0.23
Георге Валентин 6 0.2
Стойка Янис 6 0.2
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.17
Кордя Андрей 4 (1) 0.13
Олару Дариус 2 0.07
Винисиус Пауло 2 0.07
Оайдэ Рэзван 2 0.07
Думитер Андрей 2 0.07
Эджума Малком 2 0.07
Кристя Юлиан 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Моруцан Олимпиу 1 0.03
Шут Адриан 1 0.03
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Шербан Сорин 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.23
Георге Ион 5 0.17
Немец Адам 5 0.17
Костин Кристиан 4 0.13
Будеску Константин 3 (2) 0.1
Лопеш Марселу 1 0.03
Фюлёп Лоран 1 0.03
Армаш Игорь 1 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Рикардинью XI 1 0.03
Тамаш Габриэль 1 0.03
Тавареш Элдер 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Дроппа Лукаш 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Попеску Октавиан 5 0
Тэнасе Флорин 5 0
Шут Адриан 5 0
Кристя Юлиан 3 1
Крецу Валентин 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шербан Сорин 2 1
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Кордя Андрей 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Стойка Янис 1 0
Думитер Андрей 1 0
Matei Tanasa 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 9 0
Дроппа Лукаш 9 0
Армаш Игорь 6 0
Раца Вадим 6 0
Рикардинью XI 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Аким Космин 3 1
Бричаг Марьюс 4 0
Георге Ион 4 0
Костин Кристиан 2 1
Тавареш Элдер 3 0
Фюлёп Лоран 3 0
Влад Александру 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Idan Golan 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
10
13 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 24
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
4
11%
1
10%
31-45
4
11%
2
20%
46-60
9
24%
1
10%
61-75
11
30%
30%
3
30%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
3
16%
6
38%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
20%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

53
31
20 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 14
8
15%
2
6%
1-15
6
11%
6
19%
16-30
6
11%
2
6%
31-45
6
11%
5
16%
46-60
11
21%
6
19%
61-75
16
30%
10
32%
76-90

Пропущено

29
27
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
3
10%
2
7%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
7
26%
61-75
3
10%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5
Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 57 23 15 19 83 - 62 84
2. ЧФР Клуж 30 24 4 2 48 - 16 76
3. ФКСБ 30 18 8 4 54 - 28 62
4. Вииторул Констанца 29 14 6 9 42 - 20 48
5. Волунтари 30 13 8 9 31 - 27 47
6. Ботошани 29 11 13 5 32 - 26 46
7. Арджеш 29 13 6 10 26 - 21 45
8. Рапид Бухарест 30 9 13 8 34 - 31 40
9. УТА Арад 30 9 13 8 24 - 20 40
10. Сепси 30 9 12 9 33 - 29 39
11. Киндия Тырговиште 30 8 11 11 23 - 23 35
12. Миовени 30 6 11 13 19 - 36 29
13. Газ-Метан Медиаш 30 6 6 18 21 - 46 24
14. Динамо Бухарест 30 4 5 21 24 - 66 17
15. Академика Клинчени 30 3 5 22 21 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 15 8 6 43 - 25 53
2. ЧФР Клуж 15 13 2 0 26 - 7 41
3. ФКСБ 15 11 3 1 38 - 18 36
4. Вииторул Констанца 15 10 1 4 24 - 8 31
5. Волунтари 15 9 3 3 21 - 11 30
6. Ботошани 14 6 6 2 16 - 10 24
7. Арджеш 15 7 3 5 13 - 11 24
8. УТА Арад 15 6 5 4 12 - 9 23
9. Сепси 15 6 5 4 19 - 14 23
10. Рапид Бухарест 15 5 7 3 14 - 10 22
11. Миовени 15 4 6 5 10 - 14 18
12. Киндия Тырговиште 15 3 7 5 11 - 14 16
13. Динамо Бухарест 15 4 3 8 17 - 28 15
14. Газ-Метан Медиаш 15 2 6 7 11 - 21 12
15. Академика Клинчени 15 2 3 10 12 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 10 7 13 42 - 39 37
2. ЧФР Клуж 15 11 2 2 22 - 9 35
3. ФКСБ 15 7 5 3 16 - 10 26
4. Ботошани 15 5 7 3 16 - 16 22
5. Арджеш 14 6 3 5 13 - 10 21
6. Киндия Тырговиште 15 5 4 6 12 - 9 19
7. Рапид Бухарест 15 4 6 5 20 - 21 18
8. Вииторул Констанца 14 4 5 5 18 - 12 17
9. УТА Арад 15 3 8 4 12 - 11 17
10. Волунтари 15 4 5 6 10 - 16 17
11. Сепси 15 3 7 5 14 - 15 16
12. Газ-Метан Медиаш 15 4 0 11 10 - 25 12
13. Миовени 15 2 5 8 9 - 22 11
14. Академика Клинчени 15 1 2 12 9 - 34 5
15. Динамо Бухарест 15 0 2 13 7 - 38 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 1:0 Волунтари онлайн

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