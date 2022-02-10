Румыния: Первая лига 2021-2022
1:6
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:1
9' ГолКымпану Георге
11' Желтая карточкаГригоре Рикардо
22' Желтая карточкаРодригес Хонатан
28' Желтая карточкаDusan Celar
0:2
45' ПенальтиИван Андрей
0:3
46' ГолМаркович Йован
53' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
0:4
57' ГолБанку Никусор
59' Желтая карточкаГуставо Важенин
1:4
61' ПенальтиМатей Космин
1:5
65' ГолГуставо Важенин
69' Красная карточкаАло Батист
83' Желтая карточкаПапп Пол
1:6
88' ГолAtanas Ioan Trica
Ход матча
9'
11'
22'
28'
45'
0:2
46'
0:3
53'
57'
0:4
59'
61'
1:4
65'
69'
83'
88'
Владение мячом
19
Ало
Батист
55
Dusan
Celar
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Dusan CelarНападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Защитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
31 матч
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.32
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.16
|Ивановски Мирко
|2 (1)
|0.08
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.2
|Маркович Йован
|7
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|7 (1)
|0.14
|Густаво Важенин
|6
|0.12
|William Baeten
|4
|0.08
|Кымпану Георге
|4
|0.08
|Andrea Compagno
|4
|0.08
|Кольич Элвир
|4
|0.08
|Нистор Дан
|3
|0.06
|Сидибе Секу
|3
|0.06
|Банку Никусор
|2
|0.04
|Бауса Хуан
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Баярам Штефан
|2
|0.04
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Вынэ Йонуц
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|9
|1
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|9
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
31
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 33
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
6
19%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
4
33%
4
13%
61-75
2
17%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
25
33
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 20
6
24%
9
27%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
5
20%
4
12%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
5
20%
6
18%
76-90
Забито
5
37
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 17
20 Не забивали 30
1
20%
4
11%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
20%
3
8%
31-45
0
0%
12
32%
46-60
1
20%
2
5%
61-75
2
40%
9
24%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
3
9%
1
5%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
5
15%
5
24%
76-90
Забито
17
68
5 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 43
5 Забивали первыми 25
13 Не забивали 14
2
12%
7
10%
1-15
0
0%
9
13%
16-30
3
18%
9
13%
31-45
3
18%
19
28%
46-60
5
29%
29%
6
9%
61-75
4
24%
18
26%
76-90
Пропущено
58
54
25 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 33
9
16%
10
19%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
8
14%
12
22%
31-45
11
19%
7
13%
46-60
12
21%
9
17%
61-75
10
17%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|3.
|ФКСБ
|25
|16
|7
|2
|49 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|25
|8
|11
|6
|28 - 24
|35
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|10.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|26 - 21
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|25
|3
|3
|19
|17 - 58
|12
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0