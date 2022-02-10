Тактическая замена. Andrei Radu уходит с поля и его заменяет Бальтазар Пьерре

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды Университатя Крайова , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Thomas Chesneau прыгнул не в ту сторону.

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

41' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

40' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.

40' Ало Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

39' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

37' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' George Cimpanu наказан за толчок Рэуцэ Александру

37' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Вэтэжелу Богдан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Маркович Йован из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Dusan Celar получил желтую карточку от судьи

28' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

26' George Cimpanu из команды Университатя Крайова навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

23' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Выглядело как неплохой момент. Иван Андрей из команды Университатя Крайова закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Thomas Chesneau держит все под контролем

20' George Cimpanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

19' Матею Александру из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матею Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Thomas Chesneau выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Густаво Важенин из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

12' Густаво Важенин из команды Краиова разыграл угловой с правого угла.

12' Банку Никусор нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

11' Григоре Рикардо получил желтую карточку от судьи

9' Г О О О О Л - George Cimpanu забивает с левой ноги!

9' Отличные скиллы показывает George Cimpanu, обводя своих соперников

8' Thomas Chesneau взял и забрал мяч на выходе

8' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.

8' Alin Buleica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Назначен штрафной. Пострадал George Cimpanu, его свалил Григоре Рикардо

4' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре