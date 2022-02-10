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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:6
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
9' Гол
Кымпану Георге
11' Желтая карточка
Григоре Рикардо
22' Желтая карточка
Родригес Хонатан
28' Желтая карточка
Dusan Celar
0:2
45' Пенальти
Иван Андрей
0:3
46' Гол
Маркович Йован
53' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
0:4
57' Гол
Банку Никусор
59' Желтая карточка
Густаво Важенин
1:4
61' Пенальти
Матей Космин
1:5
65' Гол
Густаво Важенин
69' Красная карточка
Ало Батист
83' Желтая карточка
Папп Пол
1:6
88' Гол
Atanas Ioan Trica
90'+2
34
Thomas
Chesneau
6
Эхманн
Марко
19
Ало
Батист
27
Григоре
Рикардо
77
Alin
Florian
Buleica
5
Рэуцэ
Александру
18
Родригес
Хонатан
II
3
Раду
Йонуц
99
Иванов
Антоний
55
Dusan
Celar
10
Матей
Космин
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
7
Кымпану
Георге
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
22
Густаво
Важенин
20
Маркович
Йован
9
Иван
Андрей
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.32
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.16
Ивановски Мирко 2 (1) 0.08
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Матей Космин 1 (1) 0.04
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.2
Маркович Йован 7 0.14
Claudiu Cristian Balan 7 (1) 0.14
Густаво Важенин 6 0.12
William Baeten 4 0.08
Кымпану Георге 4 0.08
Andrea Compagno 4 0.08
Кольич Элвир 4 0.08
Нистор Дан 3 0.06
Сидибе Секу 3 0.06
Банку Никусор 2 0.04
Бауса Хуан 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Баярам Штефан 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Вынэ Йонуц 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Ондан Терелл 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 9 1
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Ивановски Мирко 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Эхманн Марко 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 9 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
31
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 33
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
6
19%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
4
33%
4
13%
61-75
2
17%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 20
6
24%
9
27%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
5
20%
4
12%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
5
20%
6
18%
76-90

Забито

5
37
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 17
20 Не забивали 30
1
20%
4
11%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
20%
3
8%
31-45
0
0%
12
32%
46-60
1
20%
2
5%
61-75
2
40%
9
24%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
3
9%
1
5%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
5
15%
5
24%
76-90

Забито

17
68
5 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 43
5 Забивали первыми 25
13 Не забивали 14
2
12%
7
10%
1-15
0
0%
9
13%
16-30
3
18%
9
13%
31-45
3
18%
19
28%
46-60
5
29%
29%
6
9%
61-75
4
24%
18
26%
76-90

Пропущено

58
54
25 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 33
9
16%
10
19%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
8
14%
12
22%
31-45
11
19%
7
13%
46-60
12
21%
9
17%
61-75
10
17%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 25 8 11 6 28 - 24 35
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
10. Сепси 25 7 11 7 26 - 21 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 25 3 3 19 17 - 58 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:6 Университатя Крайова онлайн


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