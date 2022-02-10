Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ондан Терелл из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Andrea Compagno выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Браун Кристофер получил желтую карточку от судьи

84' Рефери не любит споров - именно за это Marius Croitoru сейчас получил желтую

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Ботошани

80' Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали

78' Г О О О О Л - Andrea Compagno забивает с левой ноги!

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Майлат Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Харуц Денис не смог попасть в створ ударом издали

72' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Ботошани

70' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

68' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Jaja получил желтую карточку от судьи

66' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Головой пробил Роман Михай V , но голкипер отбил его в поле!

61' Бауса Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Ботошани

57' Сидибе Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Ботошани

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бауса Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Головой пробил Victor Dican , но голкипер отбил его в поле!

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эджума Малком из команды Ботошани

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

50' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля