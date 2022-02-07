Г О О О О Л - Jaja забивает с левой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ивановски Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' ШАНС! Ивановски Мирко вышел один на один с голкипером...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Ботошани

42' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Роман Михай V на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

32' Браун Кристофер из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Отличные скиллы показывает Браун Кристофер , обводя своих соперников

31' Ботошани выполняет удар от ворот.

31' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.

27' Г О О О О Л - Jaja из команды Ботошани правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Jaja из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

25' Отличные скиллы показывает Jaja, обводя своих соперников

25' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Иванов Антоний . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Тирковеану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Патрике Разван получил желтую карточку от судьи

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Перрейра Криштиану на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Г О О О О Л - Роман Михай V первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

12' Плохо сыграл Перрейра Криштиану - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Отличный пас сделал Jaja из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Jaja из команды Ботошани пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован

7' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Томозей Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Томозей Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Иванов Антоний пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.