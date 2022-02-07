Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
4:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
12' Гол
Роман Михай
18' Желтая карточка
Патрике Разван
2:0
27' Гол
Жажа Коэльо
59' Желтая карточка
Шерони Алин
59' Желтая карточка
Ивановски Мирко
3:0
65' Гол
Жажа Коэльо
77' Желтая карточка
Азанкпо Десире
4:0
84' Гол
Фили Реалдо
90'+3
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
2
Харуц
Денис
18
Эджума
Малком
6
Victor
Dican
8
Тирковеану
Андрей
20
Роман
Михай
V
17
Жажа
Коэльо
13
Перрейра
Криштиану
26
Томозей
Мариус
23
Патрике
Разван
6
Эхманн
Марко
3
Раду
Йонуц
8
Balthazar
Pierret
18
Родригес
Хонатан
II
38
Бани
Андрей
99
Иванов
Антоний
77
Alin
Florian
Buleica
44
Ивановски
Мирко
Ботошани
Динамо Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Динамо Бухарест

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.17
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.13
Дава Джойским 3 0.13
Эрве Каж 3 (1) 0.13
Жажа Коэльо 2 0.08
Роман Михай 2 0.08
Папа Энрико 2 0.08
Браун Кристофер 1 0.04
Фили Реалдо 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Киндриш Андрей 1 0.04
Петковски Петар 1 0.04
Тирковеану Андрей 1 0.04
Раковитан Богдан 1 0.04
Mateus Criciuma 1 0.04
Цигэнашу Александр 0 0
Шерони Алин 0 0
Майлат Себастьян 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.33
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.17
Ивановски Мирко 2 (1) 0.08
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 8 0
Шерони Алин 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 9 1
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Ивановски Мирко 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Эхманн Марко 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Пропущено

10
33
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
2
20%
6
18%
31-45
2
20%
6
18%
46-60
1
10%
7
21%
61-75
4
40%
5
15%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
60%
4
21%
76-90

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
5 Не забивали 13
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
7
26%
4
25%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Пропущено

20
52
6 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
0
0%
8
15%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
5
25%
7
13%
31-45
3
15%
9
17%
46-60
1
5%
11
21%
61-75
10
50%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1
УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 24 19 3 2 37 - 13 60
2. Университатя Крайова 47 15 14 18 57 - 53 59
3. ФКСБ 24 15 7 2 46 - 22 52
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 24 10 11 3 27 - 20 41
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 24 8 10 6 28 - 24 34
8. Арджеш 24 10 4 10 22 - 20 34
9. УТА Арад 24 7 10 7 19 - 17 31
10. Сепси 24 6 11 7 24 - 21 29
11. Киндия Тырговиште 24 6 9 9 14 - 17 27
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 24 6 6 12 20 - 29 24
14. Динамо Бухарест 24 3 3 18 16 - 52 12
15. Академика Клинчени 23 2 5 16 16 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
8. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
9. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
10. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
11. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Университатя Крайова 24 5 7 12 24 - 35 22
4. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
5. Рапид Бухарест 12 4 5 3 17 - 16 17
6. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
7. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
11. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ботошани 4:0 Динамо Бухарест онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 