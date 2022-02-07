Румыния: Первая лига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:0
12' ГолРоман Михай
18' Желтая карточкаПатрике Разван
2:0
27' ГолЖажа Коэльо
59' Желтая карточкаШерони Алин
59' Желтая карточкаИвановски Мирко
3:0
65' ГолЖажа Коэльо
77' Желтая карточкаАзанкпо Десире
4:0
84' ГолФили Реалдо
Ход матча
12'
1:0
18'
27'
2:0
59'
59'
65'
3:0
77'
84'
4:0
Владение мячом
32
Шерони
Алин
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
11 Роман МихайНападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
-
73 Bogdan Filip
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Dusan Celar
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ботошани
Динамо Бухарест
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.17
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.13
|Дава Джойским
|3
|0.13
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.13
|Жажа Коэльо
|2
|0.08
|Роман Михай
|2
|0.08
|Папа Энрико
|2
|0.08
|Браун Кристофер
|1
|0.04
|Фили Реалдо
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Киндриш Андрей
|1
|0.04
|Петковски Петар
|1
|0.04
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|Раковитан Богдан
|1
|0.04
|Mateus Criciuma
|1
|0.04
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Шерони Алин
|0
|0
|Майлат Себастьян
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.33
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.17
|Ивановски Мирко
|2 (1)
|0.08
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|8
|0
|Шерони Алин
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Дава Джойским
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|9
|1
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Пропущено
10
33
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
2
20%
6
18%
31-45
2
20%
6
18%
46-60
1
10%
7
21%
61-75
4
40%
5
15%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
60%
4
21%
76-90
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
5 Не забивали 13
3
11%
2
13%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
7
26%
4
25%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Пропущено
20
52
6 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
0
0%
8
15%
1-15
1
5%
8
15%
16-30
5
25%
7
13%
31-45
3
15%
9
17%
46-60
1
5%
11
21%
61-75
10
50%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1
УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|19
|3
|2
|37 - 13
|60
|2.
|Университатя Крайова
|47
|15
|14
|18
|57 - 53
|59
|3.
|ФКСБ
|24
|15
|7
|2
|46 - 22
|52
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|24
|10
|11
|3
|27 - 20
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|26 - 16
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|24
|8
|10
|6
|28 - 24
|34
|8.
|Арджеш
|24
|10
|4
|10
|22 - 20
|34
|9.
|УТА Арад
|24
|7
|10
|7
|19 - 17
|31
|10.
|Сепси
|24
|6
|11
|7
|24 - 21
|29
|11.
|Киндия Тырговиште
|24
|6
|9
|9
|14 - 17
|27
|12.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|24
|6
|6
|12
|20 - 29
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|24
|3
|3
|18
|16 - 52
|12
|15.
|Академика Клинчени
|23
|2
|5
|16
|16 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|8.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|11.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Университатя Крайова
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|4.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|6.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|7.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|9.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|11.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0