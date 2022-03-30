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Лига конференций 2021-2022

Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
Славия Прага
Прогнозы 37
Фейеноорд 94.6% (35)
X 5.4% (2)
Славия Прага 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Славия Прага
1.78
4.15
4.95
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фейеноорд
Славия Прага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.75
Линссен Брайан 3 0.38
Синистерра Луис 3 0.38
Тоорнстра Йенс 2 0.25
Нелсон Райс 2 0.25
Джаханбакш Алиреза 1 0.13
Гертрейда Лютсхарел 1 0.13
Кекчю Оркун 1 0.13
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сор Коллинс 5 0.5
Шранц Иван 3 0.3
Олайинка Питер 3 0.3
Кухта Ян 3 0.3
Траоре Ибрагим 2 0.2
Бах Александр 2 0.2
Голеш Томаш 1 0.1
Лингр Ондржей 1 0.1
Дорли Оскар 1 0.1

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плавшич Срджан 0 1
Оусоу Айхам 0 1

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
4
21%
4
19%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Славия Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0
Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Теплице 3:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Славия Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 37
    Фейеноорд 94.6% (35)
    X 5.4% (2)
    Славия Прага 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Славия Прага
    1.78
    4.15
    4.95
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Славия Прага

    Исход игры
    Фейеноорд
    94.6% (35)
    Ничья
    5.4% (2)
    Славия Прага
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    43.2% (16)
    2:0 Фейеноорд
    29.7% (11)
    1:0 Фейеноорд
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
    3:1 Фейеноорд
    5.4% (2)
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    Фейеноорд
    Славия Прага

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