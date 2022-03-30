Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Де Кёйп
История личных встреч
Фейеноорд
Славия Прага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.75
|Линссен Брайан
|3
|0.38
|Синистерра Луис
|3
|0.38
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.25
|Нелсон Райс
|2
|0.25
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.13
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.13
|Кекчю Оркун
|1
|0.13
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сор Коллинс
|5
|0.5
|Шранц Иван
|3
|0.3
|Олайинка Питер
|3
|0.3
|Кухта Ян
|3
|0.3
|Траоре Ибрагим
|2
|0.2
|Бах Александр
|2
|0.2
|Голеш Томаш
|1
|0.1
|Лингр Ондржей
|1
|0.1
|Дорли Оскар
|1
|0.1
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плавшич Срджан
|0
|1
|Оусоу Айхам
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
6
29%
61-75
4
21%
4
19%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Славия Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0
Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Теплице 3:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фейеноорд - Славия Прага
Исход игры
Фейеноорд
94.6% (35)
Ничья
5.4% (2)
Славия Прага
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (19)
Меньше
48.65% (18)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
43.2% (16)
2:0 Фейеноорд
29.7% (11)
1:0 Фейеноорд
13.5% (5)
1:1 Ничья
5.4% (2)
3:1 Фейеноорд
5.4% (2)
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