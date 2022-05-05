  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций


Стадион:
Рома
 
Позже
Фейеноорд
Прогнозы 61
Рома 83.6% (51)
X 8.2% (5)
Фейеноорд 8.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фейеноорд
2.41
3.58
3.26
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 9 0.75
Пеллегрини Лоренцо 4 0.33
Дзаньоло Николо 4 0.33
Эль-Шаарави Стефан 3 0.25
Перес Карлес 2 0.17
Смоллинг Крис 1 0.08
Оливейра Сержиу 1 0.08
Майораль Борха 1 0.08
Манчини Джанлука 1 0.08
Ибаньес Рожер 1 0.08
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 10 0.83
Синистерра Луис 6 0.5
Линссен Брайан 3 0.25
Тоорнстра Йенс 2 0.17
Нелсон Райс 2 0.17
Кекчю Оркун 2 0.17
Джаханбакш Алиреза 1 0.08
Сенеси Маркос 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 2 0
Оливейра Сержиу 0 1
Карсдорп Рик 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Хендрикс Йоррит 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
18%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
27%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

28
28
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
6
21%
5
18%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
5
18%
5
18%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0
Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
1 Лестер
2 Рома
3 Фейеноорд
2 Марсель
Финал
0 Рома
0 Фейеноорд
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Рома 83.6% (51)
    X 8.2% (5)
    Фейеноорд 8.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Фейеноорд
    2.41
    3.58
    3.26
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Рома - Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    83.6% (51)
    Ничья
    8.2% (5)
    Фейеноорд
    8.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.98% (39)
    Меньше
    17.02% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    54.1% (33)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
    3:2 Рома
    3.3% (2)
    1:0 Рома
    3.3% (2)
    2:0 Рома
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Фейеноорд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     