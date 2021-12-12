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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
9' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
33' Желтая карточка
Суслов Томаш
54' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
0:1
60' Гол
Сенеси Маркос
1:1
65' Гол
Ларсен Йорген
80' Желтая карточка
Леувенбург Петер
82' Желтая карточка
Постема Романо
90'+7

Ход матча

9'
Касанвирджо Нерайшо
 
33'
Суслов Томаш
 
54'
 
Эурснес Фредрик
60'
0:1
Сенеси Маркос
(Траунер Гернот)
65'
Ларсен Йорген
(Дуарте Ларос)
1:1
69'
 
Джаханбакш Алиреза
Тоорнстра Йенс
69'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
69'
 
Гертрейда Лютсхарел
Педерсен Маркус Гольмгрен
72'
Даммерс Вессель
Нгонж Сириль
 
72'
Постема Романо
Де Леув Михаэль
 
80'
Леувенбург Петер
 
82'
Постема Романо
 
88'
 
Нелсон Райс
Синистерра Луис
89'
Ван Кам Даниэль
Дуарте Ларос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 13
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
27
Нгонж
Сириль
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Гронинген
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Фейеноорд

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

28 матчей

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.44
Ларсен Йорген 5 0.31
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 10 0.63
Тиль Гус 9 0.56
Синистерра Луис 7 0.44
Дессерс Сириль 4 0.25
Тоорнстра Йенс 3 0.19
Кекчю Оркун 1 (1) 0.06
Джаханбакш Алиреза 1 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.06
Сенеси Маркос 1 0.06
Маласиа Тирелл 1 0.06
Баннис Науфаль 1 0.06
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
57%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Забито

17
39
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
12%
5
13%
1-15
5
29%
29%
6
15%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
4
24%
3
8%
61-75
3
18%
11
28%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 16 11 4 1 48 - 2 37
2. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 0:0 16 7 3 6 28 - 21 24
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 0:0 9 6 2 1 32 - 1 20
5. АЗ Алкмаар 0:0 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 0:0 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 0:0 9 2 2 5 9 - 12 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Фейеноорд онлайн


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