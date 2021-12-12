Голландия: Эредивизие 2021-2022
9' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
33' Желтая карточкаСуслов Томаш
54' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
0:1
60' ГолСенеси Маркос
1:1
65' ГолЛарсен Йорген
80' Желтая карточкаЛеувенбург Петер
82' Желтая карточкаПостема Романо
Ход матча
33'
54'
60'
0:1
65'
1:1
80'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 13
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
20
Сверко
Марин
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Bjorn Meijer
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Гронинген
Фейеноорд
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
28 матчей
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.44
|Ларсен Йорген
|5
|0.31
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Де Леув Михаэль
|1
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|10
|0.63
|Тиль Гус
|9
|0.56
|Синистерра Луис
|7
|0.44
|Дессерс Сириль
|4
|0.25
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.19
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.06
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|Сенеси Маркос
|1
|0.06
|Маласиа Тирелл
|1
|0.06
|Баннис Науфаль
|1
|0.06
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|6
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
57%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Забито
17
39
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
12%
5
13%
1-15
5
29%
29%
6
15%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
4
24%
3
8%
61-75
3
18%
11
28%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
5
33%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|16
|11
|4
|1
|48 - 2
|37
|2.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Витесс
|16
|9
|2
|5
|22 - 23
|29
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|7.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|16
|7
|3
|6
|28 - 21
|24
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Гронинген
|16
|4
|7
|5
|18 - 22
|19
|13.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|15.
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|0:0
|9
|6
|2
|1
|32 - 1
|20
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1