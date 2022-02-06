Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игрок команды Фейеноорд делает подачу своему товарищу по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

46' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

45' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

42' Дурмиси Риза решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ШАНС! Маласиа Тирелл нанес удар с лета, но не попал по воротам!

37' Кекчю Оркун решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ох, нехорошо это выглядит. Намли Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ох, нехорошо это выглядит. Намли Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Кекчю Оркун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Опасность! Линссен Брайан из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

27' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Опасность! Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Тиль Гус из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Окойе Мадука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Эурснес Фредрик , обводя своих соперников

17' Версейрен Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза забивает с левой ноги!

11' Опасность! Синистерра Луис из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

11' Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали

10' Маласиа Тирелл пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' О, нет. Из многообещающей позиции Сенеси Маркос из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

7' Плохо сыграл Версейрен Арно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Опасность! Синистерра Луис из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

6' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Фейеноорд забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

4' Плохо сыграл Версейрен Арно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля