Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
4:0
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
4' Гол
Кекчю Оркун
2:0
11' Гол
Джаханбакш Алиреза
3:0
50' Гол
Тиль Гус
68' Желтая карточка
Сенеси Маркос
4:0
70' Гол
Тиль Гус
84' Желтая карточка
Де Кампс Юри
90'+4

Ход матча

4'
Кекчю Оркун
1:0
11'
Джаханбакш Алиреза
(Синистерра Луис)
2:0
35'
 
Мейнанс Свен
Намли Юнес
50'
Тиль Гус
3:0
66'
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
 
68'
Сенеси Маркос
 
69'
 
Пинту Мика
Дурмиси Риза
69'
 
Энгельс Марио
Далмау Адриан
70'
Тиль Гус
4:0
75'
Валемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
 
75'
Тоорнстра Йенс
Тиль Гус
 
75'
Хендрикс Йоррит
Эурснес Фредрик
 
79'
 
Хейлен Майкл
Оассар Адиль
79'
 
Jeremy van Mullem
Вриндс Барт
81'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Гертрейда Лютсхарел
 
84'
 
Де Кампс Юри

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Окойе
Мадука
2
Ван
Крой
Вито
6
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
7
Версейрен
Арно
10
Намли
Юнес
8
Де
Кампс
Юри
11
Далмау
Адриан
9
Тай
Леннарт
Фейеноорд
4-2-3-1
Спарта Роттердам
5-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.62
Линссен Брайан 11 0.52
Синистерра Луис 7 0.33
Кекчю Оркун 4 (2) 0.19
Дессерс Сириль 4 0.19
Тоорнстра Йенс 3 0.14
Джаханбакш Алиреза 3 0.14
Сенеси Маркос 2 0.1
Маласиа Тирелл 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.14
Вриндс Барт 3 0.14
Сметс Бриан 2 0.1
Тай Леннарт 2 0.1
Ван Крой Вито 2 0.1
Эмега Эмануэль 2 0.1
Оассар Адиль 1 0.05
Далмау Адриан 1 0.05
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Вриндс Барт 2 0
Мейерс Арон 0 1
Де Кампс Юри 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
8
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
7
24%
1
13%
1-15
2
7%
3
38%
16-30
5
17%
1
13%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
7
24%
3
38%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
6
27%
4
44%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
5
23%
1
11%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
4
44%
2
12%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

51
17
24 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 10
7
14%
1
6%
1-15
6
12%
5
29%
29%
16-30
11
22%
5
29%
29%
31-45
10
20%
0
0%
46-60
5
10%
2
12%
61-75
12
24%
4
24%
76-90

Пропущено

18
34
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
2
11%
7
21%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
28%
4
12%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
3
17%
6
18%
61-75
2
11%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 1:0 21 6 7 8 24 - 29 25
12. Ваалвейк 0:3 21 5 7 9 23 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 21 6 4 11 20 - 33 22
14. Виллем II 3:0 21 6 3 12 21 - 39 21
15. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
2. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
3. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
5. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 3:0 11 4 1 6 10 - 16 13
11. Ваалвейк 0:3 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 1:0 10 2 6 2 8 - 7 12
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 1:0 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 11 2 4 5 7 - 18 10
13. Ваалвейк 0:3 11 1 6 4 13 - 17 9
14. Виллем II 3:0 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Фейеноорд 4:0 Спарта Роттердам онлайн


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