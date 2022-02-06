Голландия: Эредивизие 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
1:0
4' ГолКекчю Оркун
2:0
11' ГолДжаханбакш Алиреза
3:0
50' ГолТиль Гус
68' Желтая карточкаСенеси Маркос
4:0
70' ГолТиль Гус
84' Желтая карточкаДе Кампс Юри
Ход матча
4'
1:0
11'
50'
3:0
68'
70'
4:0
84'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
10
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
30 Rijk Janse
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Спарта Роттердам
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
18 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.62
|Линссен Брайан
|11
|0.52
|Синистерра Луис
|7
|0.33
|Кекчю Оркун
|4 (2)
|0.19
|Дессерс Сириль
|4
|0.19
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.14
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.14
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|Маласиа Тирелл
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.14
|Вриндс Барт
|3
|0.14
|Сметс Бриан
|2
|0.1
|Тай Леннарт
|2
|0.1
|Ван Крой Вито
|2
|0.1
|Эмега Эмануэль
|2
|0.1
|Оассар Адиль
|1
|0.05
|Далмау Адриан
|1
|0.05
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Бёгелсдейк Том
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Де Кампс Юри
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
8
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
7
24%
1
13%
1-15
2
7%
3
38%
16-30
5
17%
1
13%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
7
24%
3
38%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
6
27%
4
44%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
5
23%
1
11%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
4
44%
2
12%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
51
17
24 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 6
2 Не забивали 10
7
14%
1
6%
1-15
6
12%
5
29%
29%
16-30
11
22%
5
29%
29%
31-45
10
20%
0
0%
46-60
5
10%
2
12%
61-75
12
24%
4
24%
76-90
Пропущено
18
34
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
2
11%
7
21%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
28%
4
12%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
3
17%
6
18%
61-75
2
11%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|1:0
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|12.
|Ваалвейк
|0:3
|21
|5
|7
|9
|23 - 34
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|21
|6
|4
|11
|20 - 33
|22
|14.
|Виллем II
|3:0
|21
|6
|3
|12
|21 - 39
|21
|15.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|5.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Виллем II
|3:0
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|11.
|Ваалвейк
|0:3
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|1:0
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|1:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 18
|10
|13.
|Ваалвейк
|0:3
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|3:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2