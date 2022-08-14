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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Конгсвингер
2:2
Конец матча
Старт
0'
28' Желтая карточка
Kristian Jahr
0:1
31' Гол
Zakaria Sawo
1:1
44' Гол
Martin Hoel Andersen
1:2
56' Гол
Шульц Эрик
2:2
71' Гол
Adem Gueven
90'+7
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
6
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
8
Martin
Hoel
Andersen
22
Ludvig
Langrekken
26
Брингакер
Матиас
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
5
Peter
Reinhardsen
15
Робстад
Хенрик
7
Дервискадич
Эмир
11
Шульц
Эрик
22
Тённесен
Кристоффер
23
Mathias
Grundetjern
9
Zakaria
Sawo
16
Страннегорд
Том
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Старт
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Старт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Т
3:3
Т
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Hoel Andersen 7 0.35
Martin Tangen Vinjor 6 0.3
Брингакер Матиас 4 0.2
Adem Gueven 3 0.15
Стейринг Пер-Магнус 2 0.1
Kristian Jahr 1 0.05
Harald Holter 1 0.05
Victor Grodaas 1 0.05
Jesper Grundt 1 0.05
Стрёмберг Август 1 0.05
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Trace Murray 0 0
Sander Marthinussen 0 0
Эгель-Йонсен Кевин 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.6
Шульц Эрик 5 0.25
Фаллениус Оскар 3 0.15
Mathias Grundetjern 3 0.15
Антонссон Бьярни 3 (1) 0.15
Тённесен Кристоффер 2 0.1
Шеквист Сандер Хансен 2 0.1
Zakaria Sawo 2 0.1
Нчамаа Базилио 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Робстад Хенрик 0 0
Alagie Sanyang 0 0
Марес Люк 0 0
Страннегорд Том 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Cameron Ian Cresswell 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristian Jahr 5 0
Эгель-Йонсен Кевин 3 1
Harald Holter 4 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Холме Фредрик 3 0
Adem Gueven 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Герсон Ларс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Mathias Berg Gjerstroem 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 6 0
Вормгор Вито 4 0
Фаллениус Оскар 3 0
Шульц Эрик 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Тённесен Кристоффер 2 0
Нчамаа Базилио 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

6
18
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
17%
4
22%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
3
50%
3
17%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

28
34
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
11%
6
18%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
6
21%
6
18%
61-75
7
25%
7
21%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
19%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
4
19%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
7
26%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0
Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0
Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 20 17 3 0 56 - 11 54
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 0:0 20 11 4 5 37 - 26 37
4. Стабек 1:1 20 9 8 3 36 - 20 35
5. КФУМ 0:0 20 9 6 5 35 - 30 33
6. Согндаль 1:0 20 9 5 6 35 - 35 32
7. Рёуфосс 0:1 20 8 7 5 29 - 30 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 0:1 20 8 3 9 23 - 29 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 0:1 20 5 7 8 27 - 43 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 1:0 20 4 2 14 22 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 1:1 20 2 5 13 19 - 41 11
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 7 3 0 23 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 20 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 0:1 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Санднес 0:0 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 0:1 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Осане 0:1 10 4 2 4 16 - 24 14
10. КФУМ 0:0 10 3 4 3 14 - 15 13
11. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 1:0 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 1 8 7 - 19 4
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 10 10 0 0 33 - 7 30
2. Стабек 1:1 11 6 4 1 25 - 12 22
3. КФУМ 0:0 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 0:0 10 6 2 2 13 - 10 20
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 1:0 10 3 4 3 15 - 22 13
9. Мьёндален 0:1 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 0:1 10 1 5 4 11 - 19 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 1:1 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 1:0 9 0 1 8 4 - 19 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Zakaria Sawo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
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