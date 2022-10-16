  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 32.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
38' Желтая карточка
Моледо Родриго
51' Желтая карточка
Джонни
62' Желтая карточка
Че Че
0:1
68' Гол
Ромеро Брайан
90' Желтая карточка
Соарес Франсиско
90' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90' Желтая карточка
Lizeiro
90' Желтая карточка
Daniel Borges
90'+2
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
34
Adryelson
94
Сампайо
Филипе
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
29
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.22
Куэста Виктор 4 0.13
Соарес Франсиско 4 (1) 0.13
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Vinicius5 2 0.06
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.06
Жефферсон 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.22
Вандерсон 6 0.19
Энрике Педро 6 (2) 0.19
Де Пена Карлос 5 (2) 0.16
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.16
Патрик Алан 5 0.16
José Maurisio3 3 0.09
Джонни 3 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Ромеро Брайан 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Витао 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 8 0
Сампайо Филипе 3 2
Кану Рубенилсон 5 0
Угу Мигель 3 1
Daniel Borges 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Че Че 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Erison 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Джонни 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Патрик Алан 2 0
Моледо Родриго 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
5
38%
5
31%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

18
33
4 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
0
0%
7
21%
1-15
3
17%
7
21%
16-30
1
6%
8
24%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
5
28%
6
18%
76-90

Пропущено

20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

31
49
9 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 21
13 Не забивали 6
1
3%
9
18%
1-15
5
16%
9
18%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
6
19%
5
10%
61-75
10
32%
11
22%
76-90

Пропущено

36
28
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 17
6
17%
3
11%
1-15
7
19%
5
18%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 32 19 11 2 53 - 21 68
2. Интернасьонал Порту Алегре 32 16 12 4 49 - 28 60
3. Фламенго 32 16 7 9 51 - 29 55
4. Флуминенсе 3:0 32 16 6 10 51 - 38 54
5. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 32 13 10 9 37 - 36 49
7. Атлетико Минейро 32 12 11 9 38 - 33 47
8. Америка Минейро 32 13 6 13 30 - 32 45
9. Форталеза 32 12 8 12 34 - 33 44
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 32 12 7 13 32 - 35 43
11. Сан-Паулу 31 9 14 8 41 - 33 41
12. Сантос 31 10 10 11 36 - 29 40
13. Ред Булл Брагантино 31 9 11 11 41 - 41 38
14. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
15. Коритиба Парана 0:0 31 10 5 16 31 - 48 35
16. Сеара 32 6 16 10 29 - 33 34
17. Куяба 32 7 10 15 24 - 35 31
18. Атлетико Гойяненсе 32 7 9 16 32 - 49 30
19. Аваи 0:3 32 7 7 18 28 - 52 28
20. Жувентуде 32 3 12 17 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 4 2 30 - 11 34
4. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
5. Флуминенсе 3:0 16 10 2 4 31 - 17 32
6. Коритиба Парана 0:0 16 10 2 4 21 - 13 32
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 16 8 7 1 23 - 12 31
8. Сантос 16 8 4 4 27 - 15 28
9. Америка Минейро 16 8 3 5 19 - 15 27
10. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 0:3 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Атлетико Гойяненсе 16 5 4 7 18 - 19 19
17. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 16 2 8 6 15 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Интернасьонал Порту Алегре 16 6 7 3 16 - 15 25
4. Атлетико Минейро 16 6 6 4 17 - 17 24
5. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
6. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
7. Флуминенсе 3:0 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Сан-Паулу 16 3 9 4 16 - 17 18
11. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
12. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
13. Сеара 15 3 8 4 13 - 13 17
14. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 0:3 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 0:0 15 0 3 12 10 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Сеара Ричардсон 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Виктор Жоао II уходит с поля. Jefferson выходит вместо него
    • Желтая карточка
      51'
      Джонни получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     