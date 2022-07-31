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Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
3:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
3' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
1:0
7' Гол
José Maurisio3
17' Желтая карточка
Ademir Santos
2:0
24' Гол
Вандерсон
3:0
30' Гол
José Maurisio3
90'+6
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
35
Alexandre
Zurawski
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
19
Ademir
Santos
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 5 0.25
Alexandre Zurawski 4 0.2
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.2
Энрике Педро 3 (1) 0.15
Де Пена Карлос 2 (2) 0.1
Патрик Алан 2 0.1
Moises VII 2 0.1
José Maurisio3 2 0.1
Бустос Фабрисио 1 0.05
Джонни 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Д'Алессандро Андрес 1 0.05
Мендес Бруно II 1 0.05
Витао 1 0.05
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.35
Фернандес Игнасио 3 0.15
Саша Эдуардо 3 0.15
Сарачо Федерико 2 0.1
Саварино Джефферсон 2 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.05
Jair II 1 0.05
Keno 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Савио III 1 0.05
Ревер Умберто 1 0.05
Rubens 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Moises VII 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Моледо Родриго 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Thauan Lara 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Фернандес Игнасио 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Jair II 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
13 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
1
6%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
1
9%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
4
29%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
6
50%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
22%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
26%
5
20%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
10%
4
18%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 20 11 5 4 25 - 19 38
3. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
4. Атлетико Паранаэнсе 1:0 20 10 4 6 25 - 20 34
5. Фламенго 20 10 3 7 30 - 19 33
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сантос 19 6 8 5 22 - 16 26
10. Сан-Паулу 0:1 20 5 11 4 28 - 25 26
11. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
12. Ботафого Рибейрао 20 7 3 10 19 - 25 24
13. Сеара 20 5 9 6 21 - 21 24
14. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
15. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
16. Америка Минейро 19 6 3 10 13 - 22 21
17. Куяба 19 5 5 9 14 - 20 20
18. Атлетико Гойяненсе 20 4 5 11 19 - 32 17
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 19 3 6 10 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Атлетико Паранаэнсе 1:0 10 6 3 1 16 - 8 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
5. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
6. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
7. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
8. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
9. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
10. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
11. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
12. Сан-Паулу 0:1 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
15. Атлетико Гойяненсе 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Коринтианс 10 4 2 4 11 - 16 14
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
6. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
7. Атлетико Паранаэнсе 1:0 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 0:1 11 1 7 3 11 - 14 10
12. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Америка Минейро 10 2 1 7 4 - 13 7
16. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
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