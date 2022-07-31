3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
1:0
7' ГолJosé Maurisio3
17' Желтая карточкаAdemir Santos
2:0
24' ГолВандерсон
3:0
30' ГолJosé Maurisio3
90'+6
Ход матча
7'
17'
24'
30'
3:0
64'
69'
44
Витао
11
Вандерсон
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VI
-
-
26 Estevao
-
22 Weverton3
-
36 Thauan Lara
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Атлетико Минейро
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|5
|0.25
|Alexandre Zurawski
|4
|0.2
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.2
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.15
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.1
|Патрик Алан
|2
|0.1
|Moises VII
|2
|0.1
|José Maurisio3
|2
|0.1
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Джонни
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.05
|Мендес Бруно II
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.35
|Фернандес Игнасио
|3
|0.15
|Саша Эдуардо
|3
|0.15
|Сарачо Федерико
|2
|0.1
|Саварино Джефферсон
|2
|0.1
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Jair II
|1
|0.05
|Keno
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Савио III
|1
|0.05
|Ревер Умберто
|1
|0.05
|Rubens
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Moises VII
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Jair II
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
13 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
1
6%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
1
9%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
4
29%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
6
50%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
22%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
10%
4
18%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|25 - 19
|38
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|5.
|Фламенго
|20
|10
|3
|7
|30 - 19
|33
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|0:1
|20
|5
|11
|4
|28 - 25
|26
|11.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Ботафого Рибейрао
|20
|7
|3
|10
|19 - 25
|24
|13.
|Сеара
|20
|5
|9
|6
|21 - 21
|24
|14.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|15.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|16.
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|17.
|Куяба
|19
|5
|5
|9
|14 - 20
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|4
|5
|11
|19 - 32
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|6.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|8.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|9.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|10.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|11.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|12.
|Сан-Паулу
|0:1
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|6.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|0:1
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|12.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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