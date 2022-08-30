4:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолДжонни
45' Желтая карточкаПерес Фелипе
1:0
45' Не забитый пенальтиДе Пена Карлос
2:0
45' ГолВандерсон
3:0
48' ГолДжонни
89' Желтая карточкаНогейра
90' Желтая карточкаPegorari
4:0
90' ПенальтиЭденилсон дос Сантос
90'+5
Ход матча
38'
1:0
45'
45'
1:0
45'
2:0
89'
90'
90'
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
1
Pegorari
44
Ногейра
20
Moraes
17
Elton
I
16
Jadson
III
96
Энрике
Пауло
19
Перес
Фелипе
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
22 Weverton3
-
5 Lizeiro
-
17 David VI
-
26 Estevao
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Энрике ПаулоПолузащитник
-
19 Перес ФелипеПолузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
31 Cesar Ribela
-
-
34 Vitor Mendes
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|6
|0.25
|Alexandre Zurawski
|5
|0.21
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.21
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.17
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.13
|Джонни
|3
|0.13
|Патрик Алан
|2
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|Мойзес Барбоза Роберто
|2
|0.08
|José Maurisio3
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.17
|Oscar Ruiz
|3
|0.13
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.08
|Алвес Родриго
|1
|0.04
|Энрике Пауло
|1
|0.04
|Moraes
|1
|0.04
|Jadson III
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Vitor Mendes
|1
|0.04
|Vitor Gabriel1
|1
|0.04
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Перес Фелипе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Daniel Fusato1
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|6
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Назарио Бруно
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Elton I
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Moraes
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
|Pegorari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
8
19 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
6
22%
1
13%
1-15
6
22%
2
25%
16-30
7
26%
1
13%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
5
19%
1
13%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Забито
38
17
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
7
18%
2
12%
1-15
7
18%
3
18%
16-30
7
18%
2
12%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
2
5%
5
29%
29%
61-75
10
26%
4
24%
76-90
Пропущено
23
42
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
2
9%
6
14%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
4
17%
6
14%
46-60
3
13%
6
14%
61-75
6
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|39 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|24
|13
|4
|7
|39 - 20
|43
|3.
|Флуминенсе
|24
|12
|6
|6
|38 - 28
|42
|4.
|Коринтианс
|24
|12
|6
|6
|27 - 22
|42
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|24
|11
|9
|4
|38 - 23
|42
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|11
|6
|7
|29 - 28
|39
|7.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|9
|6
|31 - 28
|36
|8.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|9.
|Америка Минейро
|24
|9
|5
|10
|20 - 25
|32
|10.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|11.
|Ред Булл Брагантино
|24
|8
|7
|9
|33 - 30
|31
|12.
|Форталеза
|24
|8
|6
|10
|22 - 23
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|31 - 29
|29
|14.
|Ботафого Рибейрао
|24
|7
|6
|11
|22 - 29
|27
|15.
|Сеара
|24
|5
|12
|7
|23 - 24
|27
|16.
|Коритиба Парана
|24
|7
|4
|13
|26 - 39
|25
|17.
|Куяба
|24
|6
|7
|11
|16 - 23
|25
|18.
|Аваи
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|24
|3
|8
|13
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|12
|8
|3
|1
|15 - 4
|27
|2.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|3.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|6.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|7.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|10.
|Америка Минейро
|12
|6
|3
|3
|14 - 11
|21
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|5
|0
|16 - 6
|26
|2.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|3.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|13 - 14
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|6.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|8.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|9.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|10.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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