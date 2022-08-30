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Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
4:0
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
38' Гол
Джонни
45' Желтая карточка
Перес Фелипе
1:0
45' Не забитый пенальти
Де Пена Карлос
2:0
45' Гол
Вандерсон
3:0
48' Гол
Джонни
89' Желтая карточка
Ногейра
90' Желтая карточка
Pegorari
4:0
90' Пенальти
Эденилсон дос Сантос
90'+5
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
44
Ногейра
28
Миранда
Пауло
20
Moraes
17
Elton
I
22
Назарио
Бруно
16
Jadson
III
96
Энрике
Пауло
19
Перес
Фелипе
80
Питта
Исидро
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1
Жувентуде
4-1-4-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
Г
1:2
СA
2:1
СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 6 0.25
Alexandre Zurawski 5 0.21
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.21
Энрике Педро 4 (2) 0.17
Де Пена Карлос 3 (2) 0.13
Джонни 3 0.13
Патрик Алан 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.17
Oscar Ruiz 3 0.13
Ricardo Bueno 2 (1) 0.08
Алвес Родриго 1 0.04
Энрике Пауло 1 0.04
Moraes 1 0.04
Jadson III 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Vitor Mendes 1 0.04
Vitor Gabriel1 1 0.04
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Перес Фелипе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Daniel Fusato1 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Capixaba1 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Назарио Бруно 2 0
Перес Фелипе 2 0
Elton I 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Ногейра 1 0
Moraes 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Pegorari 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
8
19 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
6
22%
1
13%
1-15
6
22%
2
25%
16-30
7
26%
1
13%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
5
19%
1
13%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

38
17
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
7
18%
2
12%
1-15
7
18%
3
18%
16-30
7
18%
2
12%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
2
5%
5
29%
29%
61-75
10
26%
4
24%
76-90

Пропущено

23
42
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
2
9%
6
14%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
4
17%
5
12%
31-45
4
17%
6
14%
46-60
3
13%
6
14%
61-75
6
26%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 24 14 8 2 39 - 16 50
2. Фламенго 24 13 4 7 39 - 20 43
3. Флуминенсе 24 12 6 6 38 - 28 42
4. Коринтианс 24 12 6 6 27 - 22 42
5. Интернасьонал Порту Алегре 24 11 9 4 38 - 23 42
6. Атлетико Паранаэнсе 24 11 6 7 29 - 28 39
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
9. Америка Минейро 24 9 5 10 20 - 25 32
10. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
11. Ред Булл Брагантино 24 8 7 9 33 - 30 31
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
14. Ботафого Рибейрао 24 7 6 11 22 - 29 27
15. Сеара 24 5 12 7 23 - 24 27
16. Коритиба Парана 24 7 4 13 26 - 39 25
17. Куяба 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 24 3 8 13 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 12 8 3 1 15 - 4 27
2. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
3. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
6. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
7. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
8. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
9. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
10. Америка Минейро 12 6 3 3 14 - 11 21
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 5 0 16 - 6 26
2. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
3. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
4. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
5. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
6. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
7. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
8. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 12 1 2 9 6 - 21 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Джонни бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
    • Описание гола
      50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Де Пена Карлос пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      50'
      Перес Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Джонни бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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