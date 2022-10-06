Харалампус справа сделал неточный пас в штрафную площадь на Бруно.

Замена в составе "Омонии": вместо Бруно на поле вышел Лойзос Лойзу.

Замена в составе "Омонии": вместо Микелла Дискеруда на поле вышел Николас Панайоту.

Антони справа навесил к дальней штанге, где Мэтьюз не позволил вверху сыграть Рэшфорду.

Марсьяль на чужой половине поля попал по ногам Харалампусу.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Антони на поле вышел Сантос Фред.

Харалампус в центральном круге наступил на ногу Каземиро и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! МАРСЬЯЛЬ!!! Марсьяль после паса пяткой от Рэшфорда с восемнадцати метров точно пробил в левый угол ворот.

Папулису справа не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

Бруно выскочил один на один с голкипером, но в касание мяч отправил точно в руки Де Хеа. Отличный заброс вперёд исполнил Папулис.

Роналду пробил в касание выше ворот после прострела Эриксена слева.

Дискеруд не позволил в штрафной площади принять мяч после заброса Рэшфорда.

Эриксен с двадцати четырёх метров пробил рядом с левой штангой.

Антони справа с пятнадцати метров пробил рядом с дальней крестовиной.

"Манчестер Юнайтед" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля под свист трибун.

Эриксен от углового флага навесил к ближней штанге, где Линделоф почему-то не стал прыгать и пропустил мяч. За спиной Виктора партнёров не оказалось.

Антони справа вывел к воротам Роналду, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Замена в составе "Омонии": вместо Брэндона Баркера на поле вышел Фотис Папулис.

Замена в составе "Омонии": вместо Карима Ансарифарда на поле вышел Андроникос Какулис.

Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Бруну Фернандеша на поле вышел Антони Марсьяль.

Второй тайм в Никосии!

В перерыве в составе "Манчестер Юнайтед" произошли замены: вместо Тирелла Маласиа и Джедона Санчо на поле вышли Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.

Милетич перед штрафной площадью сбил Фернандеша. Двадцать четыре метра до ворот.

Фернандеш со штрафного пробил немного левее центра ворот. Фабиано сделал шаг в сторону и спокойно поймал мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! РЭШФОРД!!! Рэшфорд откликнулся на длинный заброс вперёд. Пред штрафной площадью обыграл Милетича и слева с восемнадцати метров точно пробил в дальний угол.

Первый тайм

— Перерыв! "Омония" (Никосия, Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0.

45' Бруно от углового флага откатил мяч на Харалампуса, который слева с тридцати метров не попал в ближний угол.

45' 2 минуты добавил Пиньеру в первом тайме.

45' Роналду откликнулся на заброс Мартинеса вперёд, но Ланг не позволил Криштиану нанести удар по воротам.

44' Эриксен от углового флага навесил на Линделофа, которому не удалось сделать ногой скидку на партнёров.

43' Удар Фернандеша с двадцати двух метров соперники заблокировали.

42' Удар Эриксена с двадцати четырёх метров пришёлся в Юсте.

41' Лекьякс махнул ногой мимо мяча после подачи партнёра от углового флага.

40' Вторую половину тайма "Омония" проводит значительно активнее. Хозяева всё чаще оказываются у чужой штрафной площади и стараются угрожать воротам англичан.

39' Дискеруд слева навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч оказался на газоне, а после заметался между игроками. Было ли попадание мяча в руку Мартинеса? Арбитры определили, что это не повод для назначения пенальти.

38' Маласиа на фланге сбил Ансарифарда.

37' Антони навесил справа к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АНСАРИФАРД!!! Быструю контратаку провели хозяева. Бруно по центру вывел один на один с голкипером Ансарифарда, который сильно пробил под перекладину.

35' Эриксен справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Милетич.

34' Дискеруд на фланге сбил Антони.

33' Лекьякс от углового флага покатил мяч к ближней штанге, где партнёр сделал слабо обратный пас на Яна.

32' Маласиа в центре поля сбил Харалампуса.

31' Далот справа вывел к воротам Роналду. Криштиану прострелил к дальней штанге, куда почему-то никто из партнёров не прибежал.

30' Маласиа слева подошёл к штрафной площади и по линии сделал неточный пас в центр на Роналду.

29' Эриксен исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади на противоположный фланг.

28' Антони справа чуть сместился к центру и с двадцати метров пробил в дальний верхний угол. Фабиано в феноменальном прыжке смог отбить мяч.

26' Санчо попытался на чужой половине поля сыграть на перехвате, но Юсте успел откатить мяч на Фабиано.

25' Роналду со штрафного пробил выше ворот.

24' Милетич ударил по ногам Роналду. Тридцать метров до ворот.

23' Мэтьюз на фланге опередил Санчо и аккуратно выбил мяч у Джедона.

22' Эриксен на правом фланге оказался в офсайде.

21' Маласиа слева прострелил в центр, где на линии штрафной площади Фернандеш не смог остановить мяч.

20' Бруно оказался слева в офсайде.

18' Роналду справа вывел к воротам Фернандеша, который пробил в перекладину. Роналду пытался сыграть на добивании, но арбитр определил опасную игру португальца.

17' Мартинес справа вывел к воротам Антони, который сделал неточную передачу в центр на Фернандеша.

16' Мартинес головой пробил выше ворот после подачи Эриксена от углового флага.

15' Роналду после паса Санчо слева прорвался в штрафную площадь и пробил в соперника.

14' Юсте в центре поля в верховой борьбе попал по затылку Роналду.

13' Маласиа слева навесил к дальней штанге, где Далот и Лексьяк не смогли достать мяч головами.

12' Фабиано выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередил Роналду.

11' Роналду слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Фабиано успел сложиться и отбить мяч.

10' "Манчестер Юнайтед" уверенно контролирует игру. Хозяева пока не совершали опасных рейдов на чужую половину поля.

9' Санчо слева откатил мяч на Фернандеша, чей удар заблокировал Дискеруд.

8' Санчо слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.

6' Перевод Далота налево на Санчо перехватили соперники.

5' Заброс Линделофа вперёд на Фернандеша получился сильным. Мяч в руки забрал на выходе Фабиано.

4' Эриксен исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева на ближней штанге выбили мяч от ворот.

3' Эриксен с Фернандешем покомбинировали на левом фланге и откатили мяч назад к центральному кругу.

2' "Омония" играет в белой форме, "Манчестер Юнайтед" - у красных футболках и чёрных трусах.