Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
1:2
Второй тайм: 76'
0'
1:0
34' ГолАнсарифард Карим
1:1
53' ГолРэшфорд Маркус
62' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
1:2
63' ГолМарсьяль Антони
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Ход матча
34'
1:0
53'
1:1
63'
72'
74'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
7
Бруно
V
20
Далот
Диогу
21
Антони
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.4
|Бруно V
|1
|0.2
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Баркер Брэндон
|1
|0.2
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.33
|Марсьяль Антони
|1
|0.33
|Санчо Джедон
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.33
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Шериф
|Атьемвен Айяйи
|3
Прогнозы на матч Омония 1:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Омония
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Манчестер Юнайтед
95.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
24.58% (29)
Нет
75.42% (89)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Юнайтед
39.4% (56)
0:3 Манчестер Юнайтед
16.9% (24)
1:2 Манчестер Юнайтед
9.9% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
7% (10)
0:4 Манчестер Юнайтед
2.8% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
2.8% (4)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
2:1 Омония
1.4% (2)
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