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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Омония
1:2
Второй тайм: 76'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
34' Гол
Ансарифард Карим
1:1
53' Гол
Рэшфорд Маркус
62' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
1:2
63' Гол
Марсьяль Антони
1:2. Гол Антони Марсьяля (видео)...
1:1. Гол Маркуса Рэшфорда (видео...
1:0. Гол Карима Ансарифарда (вид...

Ход матча

34'
Ансарифард Карим
(Бруно V)
1:0
46'
 
Рэшфорд Маркус
Санчо Джедон
46'
 
Шоу Люк
Маласиа Тирелл
53'
1:1
Рэшфорд Маркус
61'
Какулис Андроникос
Ансарифард Карим
 
61'
Папулис Фотис
Баркер Брэндон
 
61'
 
Марсьяль Антони
Фернандеш Бруну
62'
Харалампус Харалампос
 
63'
1:2
Марсьяль Антони
(Рэшфорд Маркус)
72'
Панайоту Николас
Дискеруд Миккел
 
72'
Лойзу Лойзос
Бруно V
 
74'
 
Фред Сантос
Антони

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 142
Омония 2.1% (3)
X 2.1% (3)
Манчестер Юнайтед 95.8% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.10
8.00
7.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Фабиано
Фрейтас
73
Милетич
Неманья
6
Юсте
Эктор
22
Ланг
Адам
3
Мэтьюз
Адам
17
Лекьякс
Ян
42
Дискеруд
Миккел
76
Харалампус
Харалампос
11
Баркер
Брэндон
7
Бруно
V
18
Ансарифард
Карим
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
Омония
5-3-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.4
Бруно V 1 0.2
Какулис Андроникос 1 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Баркер Брэндон 1 0.2
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 1 0.33
Марсьяль Антони 1 0.33
Санчо Джедон 1 0.33
Роналду Криштиану 1 (1) 0.33
Эриксен Кристиан 0 0

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Шериф 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Омония 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Шериф 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Антони на поле вышел Сантос Фред.
  • Фол, нарушение
    77'
    Марсьяль на чужой половине поля попал по ногам Харалампусу.
  • 76'
    Антони справа навесил к дальней штанге, где Мэтьюз не позволил вверху сыграть Рэшфорду.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Омонии": вместо Микелла Дискеруда на поле вышел Николас Панайоту.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Омонии": вместо Бруно на поле вышел Лойзос Лойзу.
  • 73'
    Харалампус справа сделал неточный пас в штрафную площадь на Бруно.
  • Фол, нарушение
    72'
    Эриксен в центре поля сбил Харалампуса.
  • 71'
    Роналду пробил в касание выше ворот после прострела Эриксена слева.
  • Опасный момент
    70'
    Бруно выскочил один на один с голкипером, но в касание мяч отправил точно в руки Де Хеа. Отличный заброс вперёд исполнил Папулис.
  • 69'
    Папулису справа не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    68'
    Рэшфорд на чужой половине поля зацепил ногу Мэтьюза.
  • Офсайд
    66'
    Марпсьяль оказался в офсайде.
  • 65'
    Роналду слева навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Лекьякс.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    МАРСЬЯЛЬ!!! Марсьяль после паса пяткой от Рэшфорда с восемнадцати метров точно пробил в левый угол ворот.
  • Желтая карточка
    62'
    Харалампус в центральном круге наступил на ногу Каземиро и получил жёлтую карточку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо Бруну Фернандеша на поле вышел Антони Марсьяль.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Омонии": вместо Карима Ансарифарда на поле вышел Андроникос Какулис.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Омонии": вместо Брэндона Баркера на поле вышел Фотис Папулис.
    • 59'
      Антони справа вывел к воротам Роналду, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Угловой
      59'
      Эриксен от углового флага навесил к ближней штанге, где Линделоф почему-то не стал прыгать и пропустил мяч. За спиной Виктора партнёров не оказалось.
    • 58'
      Антони с девятнадцати метров низом пробил правее ворот.
    • 58'
      "Манчестер Юнайтед" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля под свист трибун.
    • Опасный момент
      57'
      Антони справа с пятнадцати метров пробил рядом с дальней крестовиной.
    • Опасный момент
      56'
      Эриксен с двадцати четырёх метров пробил рядом с левой штангой.
    • 55'
      Дискеруд не позволил в штрафной площади принять мяч после заброса Рэшфорда.
    • Описание гола
      53'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      РЭШФОРД!!! Рэшфорд откликнулся на длинный заброс вперёд. Пред штрафной площадью обыграл Милетича и слева с восемнадцати метров точно пробил в дальний угол.
    • 53'
      Фернандеш со штрафного пробил немного левее центра ворот. Фабиано сделал шаг в сторону и спокойно поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      52'
      Милетич перед штрафной площадью сбил Фернандеша. Двадцать четыре метра до ворот.
    • Фол, нарушение
      51'
      Харалампус в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 50'
      Заброс Далота справа в центр штрафной площади хозяева перехватили.
    • 49'
      Удар Антони справа с двадцати метров соперники заблокировали.
    • 48'
      Рэшфорд с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Манчестер Юнайтед" произошли замены: вместо Тирелла Маласиа и Джедона Санчо на поле вышли Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Никосии!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Омония" (Никосия, Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0.
    • Угловой
      45'
      Бруно от углового флага откатил мяч на Харалампуса, который слева с тридцати метров не попал в ближний угол.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Пиньеру в первом тайме.
    • 45'
      Роналду откликнулся на заброс Мартинеса вперёд, но Ланг не позволил Криштиану нанести удар по воротам.
    • Угловой
      44'
      Эриксен от углового флага навесил на Линделофа, которому не удалось сделать ногой скидку на партнёров.
    • 43'
      Удар Фернандеша с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • 42'
      Удар Эриксена с двадцати четырёх метров пришёлся в Юсте.
    • Угловой
      41'
      Лекьякс махнул ногой мимо мяча после подачи партнёра от углового флага.
    • 40'
      Вторую половину тайма "Омония" проводит значительно активнее. Хозяева всё чаще оказываются у чужой штрафной площади и стараются угрожать воротам англичан.
    • 39'
      Дискеруд слева навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч оказался на газоне, а после заметался между игроками. Было ли попадание мяча в руку Мартинеса? Арбитры определили, что это не повод для назначения пенальти.
    • Фол, нарушение
      38'
      Маласиа на фланге сбил Ансарифарда.
    • 37'
      Антони навесил справа к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АНСАРИФАРД!!! Быструю контратаку провели хозяева. Бруно по центру вывел один на один с голкипером Ансарифарда, который сильно пробил под перекладину.
    • 35'
      Эриксен справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Милетич.
    • Фол, нарушение
      34'
      Дискеруд на фланге сбил Антони.
    • Угловой
      33'
      Лекьякс от углового флага покатил мяч к ближней штанге, где партнёр сделал слабо обратный пас на Яна.
    • Фол, нарушение
      32'
      Маласиа в центре поля сбил Харалампуса.
    • 31'
      Далот справа вывел к воротам Роналду. Криштиану прострелил к дальней штанге, куда почему-то никто из партнёров не прибежал.
    • 30'
      Маласиа слева подошёл к штрафной площади и по линии сделал неточный пас в центр на Роналду.
    • Угловой
      29'
      Эриксен исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади на противоположный фланг.
    • Опасный момент
      28'
      Антони справа чуть сместился к центру и с двадцати метров пробил в дальний верхний угол. Фабиано в феноменальном прыжке смог отбить мяч.
    • 26'
      Санчо попытался на чужой половине поля сыграть на перехвате, но Юсте успел откатить мяч на Фабиано.
    • 25'
      Роналду со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      24'
      Милетич ударил по ногам Роналду. Тридцать метров до ворот.
    • 23'
      Мэтьюз на фланге опередил Санчо и аккуратно выбил мяч у Джедона.
    • Офсайд
      22'
      Эриксен на правом фланге оказался в офсайде.
    • 21'
      Маласиа слева прострелил в центр, где на линии штрафной площади Фернандеш не смог остановить мяч.
    • Офсайд
      20'
      Бруно оказался слева в офсайде.
    • Штанга
      18'
      Роналду справа вывел к воротам Фернандеша, который пробил в перекладину. Роналду пытался сыграть на добивании, но арбитр определил опасную игру португальца.
    • 17'
      Мартинес справа вывел к воротам Антони, который сделал неточную передачу в центр на Фернандеша.
    • Угловой
      16'
      Мартинес головой пробил выше ворот после подачи Эриксена от углового флага.
    • 15'
      Роналду после паса Санчо слева прорвался в штрафную площадь и пробил в соперника.
    • Фол, нарушение
      14'
      Юсте в центре поля в верховой борьбе попал по затылку Роналду.
    • 13'
      Маласиа слева навесил к дальней штанге, где Далот и Лексьяк не смогли  достать мяч головами.
    • 12'
      Фабиано выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередил Роналду.
    • Опасный момент
      11'
      Роналду слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Фабиано успел сложиться и отбить мяч.
    • 10'
      "Манчестер Юнайтед" уверенно контролирует игру. Хозяева пока не совершали опасных рейдов на чужую половину поля.
    • 9'
      Санчо слева откатил мяч на Фернандеша, чей удар заблокировал Дискеруд.
    • 8'
      Санчо слева с линии штрафной площади низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 6'
      Перевод Далота налево на Санчо перехватили соперники.
    • 5'
      Заброс Линделофа вперёд на Фернандеша получился сильным. Мяч в руки забрал на выходе Фабиано.
    • Угловой
      4'
      Эриксен исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева на ближней штанге выбили мяч от ворот.
    • 3'
      Эриксен с Фернандешем покомбинировали  на левом фланге и откатили мяч назад к центральному кругу.
    • 2'
      "Омония" играет в белой форме, "Манчестер Юнайтед" - у красных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Джи Эс Пи"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Ансарифард Карим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Омония 1:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Омония
    2.1% (3)
    Ничья
    2.1% (3)
    Манчестер Юнайтед
    95.8% (136)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.31% (57)
    Меньше
    51.69% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    24.58% (29)
    Нет
    75.42% (89)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Юнайтед
    39.4% (56)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    16.9% (24)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    9.9% (14)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    7% (10)
    0:4 Манчестер Юнайтед
    2.8% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    2.8% (4)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
    2:1 Омония
    1.4% (2)
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