Тур: 14. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПедро Жоао
1:0
19' ПенальтиВаленсия Эннер
26' Желтая карточкаAlexis Perez
27' Желтая карточкаСалаи Аттила
40' Вторая желтая карточкаПедро Жоао
46' Желтая карточкаАриас Рамон
63' Желтая карточкаУлудаг Алпер
1:1
71' ГолСайнс Борха
1:2
83' ГолСайнс Борха
90'+7
Ход матча
13'
19'
1:0
26'
27'
40'
46'
63'
71'
1:1
78'
83'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 7
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
41
Салаи
Аттила
17
Кавечи
Ирфан
26
Зайц
Миха
20
Педро
Жоао
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
14
Robert
Mejia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
50 Kadir Seven
-
88 Sahin Dik
-
Главный тренер: Hakan Keles
История личных встреч
Фенербахче
Гиресунспор
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
2.75
2.8
Среднее время на гол
32
32
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
47
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|13 (6)
|1
|Бачуайи Миши
|5 (1)
|0.38
|Кавечи Ирфан
|3
|0.23
|Росси Диего
|3
|0.23
|Кинг Джошуа
|2
|0.15
|Креспо Мигель
|2
|0.15
|Гюлер Арда
|2
|0.15
|Педро Жоао
|1
|0.08
|Зайц Миха
|1
|0.08
|Мор Эмре
|1
|0.08
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.08
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Дурсун Сердар
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайнс Борха
|4
|0.31
|Баич Риад
|3
|0.23
|Кампуш Сержинью
|1
|0.08
|Улудаг Алпер
|1
|0.08
|Robert Mejia
|1
|0.08
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.08
|Кампусано Хорман
|1
|0.08
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.08
|Кювас Брандлей
|0
|0
|Давас Доган
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|2
|1
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Валенсия Эннер
|1
|1
|Педро Жоао
|1
|1
|Азиз Сердар
|2
|0
|Виллиан Арао
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улудаг Алпер
|5
|0
|Ариас Рамон
|4
|0
|Alexis Perez
|4
|0
|Кампуш Сержинью
|2
|1
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Акпынар Мурат
|3
|0
|Сайнс Борха
|3
|0
|Robert Mejia
|2
|0
|Савичевич Вукан
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гиресунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
3
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
14
5
Фенербахче
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гиресунспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
18
8
Голы по времени матча
Забито
22
6
11 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
50%
61-75
5
23%
3
50%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
36
13
18 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
5
14%
3
23%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
10
28%
6
46%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
7
50%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1
Гиресунспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1
Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2 Гиресунспор - Торпедо Кутаиси 0:0 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Эрзурумспор - Гиресунспор 1:4 Хатайспор - Гиресунспор 4:1
Результаты матчей
Фенербахче
Гиресунспор
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Гиресунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
24
44
15
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
32
16
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
310
76
112
58
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|Галатасарай
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|4.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|6.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Гиресунспор
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|12.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|13.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|14.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|13
|1
|4
|8
|15 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|14.
|Сивасспор
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|15.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Умраниеспор
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|18.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5