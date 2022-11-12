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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Фенербахче
1:2
Конец матча
Гиресунспор
0'
13' Желтая карточка
Педро Жоао
1:0
19' Пенальти
Валенсия Эннер
26' Желтая карточка
Alexis Perez
27' Желтая карточка
Салаи Аттила
40' Вторая желтая карточка
Педро Жоао
46' Желтая карточка
Ариас Рамон
63' Желтая карточка
Улудаг Алпер
1:1
71' Гол
Сайнс Борха
1:2
83' Гол
Сайнс Борха
90'+7

Ход матча

13'
Педро Жоао
 
19'
Валенсия Эннер
1:0
26'
 
Alexis Perez
27'
Салаи Аттила
 
40'
Педро Жоао
 
46'
 
Ариас Рамон
62'
Осайи-Самуэль Брайт
Росси Диего
 
62'
Креспо Мигель
Зайц Миха
 
63'
 
Улудаг Алпер
71'
 
Беришбек Рахметулла
Саглам Геркем
71'
 
Савичевич Вукан
Кювас Брандлей
71'
1:1
Сайнс Борха
78'
Мор Эмре
Кавечи Ирфан
 
79'
Дурсун Сердар
Алиоски Эгзиян
 
82'
 
Чаглаян Огулджан
Баич Риад
83'
1:2
Сайнс Борха
87'
Гюлер Арда
Виллиан Арао
 
90'
 
Акпынар Мурат
Кампусано Хорман
90'
 
Sergen Picinciol
Кампуш Сержинью

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 7
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
5
Виллиан
Арао
17
Кавечи
Ирфан
26
Зайц
Миха
9
Росси
Диего
20
Педро
Жоао
13
Валенсия
Эннер
1
Onurcan
Piri
30
Кампусано
Хорман
21
Ариас
Рамон
25
Alexis
Perez
6
Улудаг
Алпер
10
Кампуш
Сержинью
14
Robert
Mejia
11
Кювас
Брандлей
23
Саглам
Геркем
7
Сайнс
Борха
9
Баич
Риад
Фенербахче
4-1-3-2
Гиресунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Гиресунспор

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
ТМК
1:3
К
2:5
К
1:0
К
2:1
К
1:2
К
6:1
К
0:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

2.75
2.8

Среднее время на гол

32
32

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
47

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 13 (6) 1
Бачуайи Миши 5 (1) 0.38
Кавечи Ирфан 3 0.23
Росси Диего 3 0.23
Кинг Джошуа 2 0.15
Креспо Мигель 2 0.15
Гюлер Арда 2 0.15
Педро Жоао 1 0.08
Зайц Миха 1 0.08
Мор Эмре 1 0.08
Алиоски Эгзиян 1 0.08
Энрике Густаво 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Дурсун Сердар 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайнс Борха 4 0.31
Баич Риад 3 0.23
Кампуш Сержинью 1 0.08
Улудаг Алпер 1 0.08
Robert Mejia 1 0.08
Беришбек Рахметулла 1 0.08
Кампусано Хорман 1 0.08
Саглам Геркем 1 (1) 0.08
Кювас Брандлей 0 0
Давас Доган 0 0
Mert Kurt 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 2 1
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Валенсия Эннер 1 1
Педро Жоао 1 1
Азиз Сердар 2 0
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Мор Эмре 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улудаг Алпер 5 0
Ариас Рамон 4 0
Alexis Perez 4 0
Кампуш Сержинью 2 1
Кампусано Хорман 3 0
Акпынар Мурат 3 0
Сайнс Борха 3 0
Robert Mejia 2 0
Савичевич Вукан 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гиресунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
3
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гиресунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

14
5
Фенербахче
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гиресунспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

18
8

Голы по времени матча

Забито

22
6
11 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
50%
61-75
5
23%
3
50%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

36
13
18 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
5
14%
3
23%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
10
28%
6
46%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
7
50%
3
15%
61-75
2
14%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1
Гиресунспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Османлыспор 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1
Гиресунспор - Амасьяспор 3:1 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Адана Демирспор 2:3 Гиресунспор - Ризеспор 1:2 Гиресунспор - Торпедо Кутаиси 0:0 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Эрзурумспор - Гиресунспор 1:4 Хатайспор - Гиресунспор 4:1

Результаты матчей

Фенербахче
Гиресунспор

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Гиресунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
4
4
4
2.5
1
5
3
5
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
1
6
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
3
10
7
6
2.5
1
12
5
8
3.5
4
9
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 13 9 2 2 36 - 14 29
2. Галатасарай 13 8 3 2 23 - 10 27
3. Адана Демирспор 13 6 6 1 24 - 14 24
4. Истанбул Башакшехир 13 7 3 3 19 - 15 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 19 - 16 23
6. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 14 4 5 5 19 - 24 17
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Гиресунспор 13 4 3 6 13 - 20 15
12. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
13. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
14. Анкарагюджю 13 3 4 6 16 - 21 13
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 14 2 5 7 13 - 19 11
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 13 1 4 8 15 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 8 6 1 1 22 - 11 19
2. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
14. Сивасспор 8 1 5 2 9 - 9 8
15. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
17. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 8 5 2 1 15 - 4 17
2. Адана Демирспор 8 3 4 1 16 - 11 13
3. Трабзонспор 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
5. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Гиресунспор 7 2 2 3 6 - 12 8
10. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
15. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
16. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Умраниеспор 6 0 3 3 8 - 13 3
18. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
19. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 40'
      Жуан Педро получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      27'
      Салаи Аттила получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Alexis Perez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Валенсия Эннер из команды Фенербахче забивает с точки!
    • Желтая карточка
      13'
      Жуан Педро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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