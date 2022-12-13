ОПАСНО! Подача углового последовала на ближнюю штангу, где головой мяч в ворота срезал Макаллистер, но Ливакович чудом среагировал и кончиками пальцев отбил мяч мимо дальнего угла ворот.

Подача второго углового подряд у ворот сборной Хорватии уже не была столь опасной. Хорваты отбились и вывели мяч в центральную зону, где принялась пасоваться, успокаивая игру и самих себя.

Модрич с дальней дистанции плотно пробил по воротам соперника, но выстрел принял на себя Отаменди, отразив мяч грудью. Мяч отскочил обратно к Луке, который продолжает атаку.

ОПАСНО! Сыграл Модрич направо на Юрановича, который простреливал в центр - мяч немного свалился с ноги и едва не влетел в ближний угол ворот, но Мартинес спас свою команду, после чего уже с нулевого угла добивал Пашалич, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.

Снова аргентинцы разгоняли быструю контратаку, в ходе которой передача следовала на Альвареса, но тот на этот раз оказался в небольшом положении "вне игры".

Первый тайм окончен! Аргентинцы пока что обыгрывают хорватов со счётом 2:0. Отдыхаем...

Ликуют на трибунах болельщики в бело-голубых футболка. Ребята же в клетчатых одеяниях приуныли. Но впереди ещё много игрового времени, так что никаких далеко идущих выводов делать не стоит.

Понятно, что даже несмотря на гол до конца первого тайма ничего радикально в рисунке игры не поменяется. Возможно, уже после перерыва хорваты будут перестраиваться на более атакующую модель игры.

Аргентинцы также, конечно, не поддаются эмоциям, чтобы на кураже идти вперёд со стремлением развить свой успех. По такой игре даже преимущество в один мяч выглядит достаточно серьёзно.

Соса подключился вперёд по левому флангу, откуда правой ногой выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она была, так что защитники без проблем справились.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Хулиан Альварес!!! А вот это уже очень серьёзно! Угловой на правом фланге заработали хорваты, но аргентинцы отбились и ринулись в контратаку, в которой Альварес невероятным образом пошёл напролом, протащил мяч по центру в штрафную площадку через двух защитников, после чего с линии вратарской площади протолкнул игровой снаряд в ворота.

Провалили концовку первого тайма хорваты. Теперь им точно надо менять стиль игры во втором тайме. Надо начинать рисковать и идти вперёд в позиционные атаки уже большими силами.

Европейцы начали "плыть". Де Пауль сейчас пробивал с дальней дистанции, но мяч рикошетом от Гвардиола ушёл на угловой. Родриго апеллирует к судье, показывая, что была игра рукой.

Отсмотрели видеоассистенты главного судьи предыдущий эпизод, решив, что всё-таки на пенальти предыдущий эпизод не тянет, так что будет только угловой для "альбиселесте".

Снова начался отрезок матча со владением мяча сборной Аргентины. Молина мог разгонять атаку своей команды правым флангом, но побоялся от пойти в дриблинг, опять таки отдав пас назад.

Наконец-то первый удар по воротам в матче случился! С дальней дистанции плотно по воротам выстрелил Фернандес, но Ливакович сумел в падении справиться с угрозой. Не поймал он сложный мяч, который стукнулся о газон прямо перед вратарём, но на добивании никого из аргентинцев не было.

Ковачич отобрал мяч у Месси и разгонял контратаку европейцев, но удалось погасить её темп аргентинцам, после чего правила в глубине поля были нарушены против Крамарича.

Модрич со стандартного положения выполнял навес в район 11-метровой отметки, но аргентинцы отбились, после чего пытаются организовать свой быстрый контрвыпад...

С правого фланга диагональный навес следовал на дальний край штрафной площади, но успел в эту зону вернуться опытный Модрич, который отбил мяч навесом во фланг, после чего сам же и успел к игровому снаряду, не позволив ему выйти за пределы поля.

Полчаса матча уже позади. Пока что лишь один полумомент в этом матче мы с Вами увидели. Но по последним минутам положительная тенденция наблюдается - игра проходит в более интенсивном ритме.

Вступили в прессинг аргентинцы непосредственно в чужой штрафной площади, но хорваты не дрогнули, включая Ливаковича, сумев выйти вперёд через пас.

Провалилась всё-таки оборона хорватов, в результате чего Альварес вывалился 1 на 1 с Ливаковичем и был сбит вратарём, которому ещё повезло, что получил только жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Лионель Месси!!! Лидер сборной Аргентины, разумеется, подошёл к точке. Решил не играть на нервах Лео, вколотив мяч под перекладину. Такие удары практически невозможно отбить вратарям.

25' Снова Месси падал неподалёку от штрафной площади соперника по центральной оси, однако свисток Орсато продолжает молчать. Лионель иронично улыбается.

24' Месси пасовал мяч на левый край штрафной площади на забегание Альваресу, но всё видят защитники сборной Хорватии, которые работают на перехвате.

23' Ни одна из команд после отбора мяча не стремится стремглав мчаться в атаку, предпочитая в первую очередь отдать пас назад, либо поперёк поля. Быстрых контратак не наблюдается и близко.

22' В простой ситуации ошиблись сейчас хорваты, выпустив мяч на левом фланге за боковую линию. Это Соса не сумел обработать мяч после не самой удобной передачи в свой адрес.

21' В последние минуты сборная Хорватии владеет мячом, заставляя аргентинцев всем составом работать на оборону. Но опять-таки никакой атакующей агрессии не наблюдается - всё очень спокойно и размеренно.

20' Соса подключился к атаке "клетчатых" по левому флангу, откуда с полного хода выполнял навес в центр, но свалился мяч с ноги, из-за чего улетел на трибуны.

19' Ромеро в предыдущем эпизоде в борьбе с игроком петербургского "Зенита" получил небольшое повреждение, но ничего серьёзного - квалифицированную медицинскую бригаду на поле приглашать не пришлось.

18' Разыгран мяч был накоротке, после чего последовала подача к дальнему углу вратарской площади, где Ловрен в борьбу с двумя соперниками пробил головой, но получилось несильно и неточно.

17' А вот и первый угловой в матче заработан сборной Хорватии на правом фланге. Защитники европейцев выдвигаются к чужим владениям, включая Ловрена.

16' Отметим, что после матча 1/4 финала Месси позволил себе достаточно резкую критику в адрес испанского судьи Антонио Матео Лаоса. Если не будет в его пользу свистеть Даниэле Орсато, итальянец явно тоже будет раскритикован.

15' Месси впервые показался в кадре, падая в борьбе у штрафной площади соперника, но Даниэле Орсато уверенно развёл руки в стороны, показывая, что никакого нарушения правил в этом эпизоде не было.

14' Второй фол в районе центрального круга совершили хорваты. Макаллистера теперь уронили на газон. Опять-таки никакой грубости не было, так что карточек пока что не будет.

13' Болельщики, конечно, хотят на таком уровне видеть яркий атакующий футбол, но реальность, увы, достаточно печальная. Вперёд, по-прежнему, никто не идёт большими силами.

12' У Мартинеса пока что совершенно никакой работы нет. Ливаковичу, по крайней мере, уже удалось попробовать мяч. Но намёков на удары по воротам пока не наблюдаются, а ведь уже скоро закончится первая треть первой 45-минутки.

11' Пошли в высокий командный прессинг теперь хорваты, сумев отобрать мяч на левом фланге атаки и заработать аут. Но после вбрасывания ничего интересного у владений "бело-голубых" не произошло.

10' Катают теперь мяч поперёк поля хорваты, пытаясь высмотреть впереди какие-то слабые места в оборонительных порядках сборной Аргентины, но там пока что вроде как всё максимально надёжно перекрыто.

9' Многовато ошибок в комбинационной игре происходит у обеих сборных. Пока что футболистам не удаётся совладать с излишней нервозностью. Все слишком боятся пролететь мимо финала.

8' Пашалич в районе центральной линии немного опоздал к мячу, опрокинув на газон Тальяфико. Серьёзной грубости в этом стыке не было, так что пока что нет необходимости открывать счёт жёлтым карточкам.

7' Хорватские болельщики начали пытаться свистом морально давить на аргентинцев, которые пасуются поперёк поля, стараясь неспешно развивать свои позиционные атаки. Заброс последовал на правый фланг атаки, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.

6' Оба тренера пока что стараются соблюдать спокойствие и уверенность у кромки поля, молча наблюдая за борьбой за мяч, которая проходит в центральной зоне. Опасными подходами к воротам пока что не пахнет.

5' Заброс на левый край штрафной площади номинальных гостей следовал на Альвареса, но среагировал вовремя на это действие Ливаковича, который опередил вражеского нападающего.

4' Чуть-чуть пока что посмелее действуют аргентинцы, которые включили высокий прессинг на чужой половине поля, демонстрируя свои намерения играть первым номером в этой встрече. Хорваты вряд ли добровольно на такое согласятся.

3' Ни одна из команд на первых минутах не стремится играть в интенсивный футбол - все будут действовать с оглядкой на собственные тылы, так как цена ошибки здесь будет просто огромная.

2' Отличная атмосфера на стадионе в Лусаиле, но иначе и быть не могло - у нас полуфинал чемпионата мира. Мощная поддержка есть у обеих сторон. Но кто-то сегодня будет счастлив, а кто-то - в унынии. Будем надеяться, что победят сильнейшие, а мы насладимся ярким футболом в этот вечер.