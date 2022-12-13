Потому что Хорваты приехали побеждать!
Олег Чижиков #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|5 (3)
|0.83
|Альварес Хулиан
|3
|0.5
|Молина Науэль
|1
|0.17
|Фернандес Энцо
|1
|0.17
|Макаллистер Алексис
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|2
|0.33
|Перишич Иван
|1
|0.17
|Ливайя Марко
|1
|0.17
|Петкович Бруно
|1
|0.17
|Майер Ловро
|1
|0.17
|Оршич Мислав
|0
|0
|Ловрен Деян
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Скалони Лионель
|1
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Франция
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|Аргентина
|Месси Лионель
|5 (2)
|Франция
|Жиру Оливье
|4
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Португалия
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|Камерун
|Абубакар Венсан
|1 1
|Нидерланды
|Дюмфрис Дензел
|1 1
|Марокко
|Хеддира Валид
|1 1
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2