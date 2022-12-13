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Чемпионат мира
2022

Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Аргентина
FIFA #3
2:0
Перерыв
Хорватия
FIFA #12
0'
32' Желтая карточка
Ливакович Доминик
32' Желтая карточка
Ковачич Матео
1:0
34' Пенальти
Месси Лионель
2:0
39' Гол
Альварес Хулиан

Ход матча

32'
 
Ливакович Доминик
32'
 
Ковачич Матео
34'
Месси Лионель
1:0
39'
Альварес Хулиан
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 1480
Аргентина 64.7% (957)
X 7.8% (116)
Хорватия 27.5% (407)
-1
выиграет Хорватия, со счетом 1:2
Потому что Хорваты приехали побеждать!
Олег Чижиков #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Хорватия
2.05
3.07
53.22
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
26
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
Аргентина
4-4-2
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Аргентина
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 5 (3) 0.83
Альварес Хулиан 3 0.5
Молина Науэль 1 0.17
Фернандес Энцо 1 0.17
Макаллистер Алексис 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Отаменди Николас 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 2 0.33
Перишич Иван 1 0.17
Ливайя Марко 1 0.17
Петкович Бруно 1 0.17
Майер Ловро 1 0.17
Оршич Мислав 0 0
Ловрен Деян 0 0
Юранович Йосип 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Скалони Лионель 1 0
Месси Лионель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 2 0
Модрич Лука 1 0
Ловрен Деян 1 0
Брозович Марсело 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0

Результаты матчей

Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Аргентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хорватия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0
Хорватия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1
Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1

Результаты матчей

Аргентина
Хорватия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1/8 финала
3 Нидерланды
1 США
2 Аргентина
1 Австралия
2 Япония
4 Хорватия
4 Бразилия
1 Южная Корея
3 Англия
0 Сенегал
3 Франция
1 Польша
3 Марокко
0 Испания
6 Португалия
1 Швейцария
1/4 финала
5 Нидерланды
6 Аргентина
5 Хорватия
3 Бразилия
1 Англия
2 Франция
1 Марокко
0 Португалия
1/2 финала
0 Аргентина
0 Хорватия
0 Франция
0 Марокко
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 5 (2)
Аргентина Месси Лионель 5 (2)
Франция Жиру Оливье 4
Испания Мората Альваро 3 (1)
Португалия Рамуш Гонсалу 3 (1)
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Топ нарушителей
Камерун Абубакар Венсан 1 1
Нидерланды Дюмфрис Дензел 1 1
Марокко Хеддира Валид 1 1
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Весь список
Тайм-аут
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Аргентинцы пока что обыгрывают хорватов со счётом 2:0. Отдыхаем...
  • Офсайд
    45'
    Снова аргентинцы разгоняли быструю контратаку, в ходе которой передача следовала на Альвареса, но тот на этот раз оказался в небольшом положении "вне игры".
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Сыграл Модрич направо на Юрановича, который простреливал в центр - мяч немного свалился с ноги и едва не влетел в ближний угол ворот, но Мартинес спас свою команду, после чего уже с нулевого угла добивал Пашалич, но поразил сетку ворот лишь с внешней стороны.
  • 45'
    Модрич с дальней дистанции плотно пробил по воротам соперника, но выстрел принял на себя Отаменди, отразив мяч грудью. Мяч отскочил обратно к Луке, который продолжает атаку.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • Угловой
    45'
    Подача второго углового подряд у ворот сборной Хорватии уже не была столь опасной. Хорваты отбились и вывели мяч в центральную зону, где принялась пасоваться, успокаивая игру и самих себя.
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! Подача углового последовала на ближнюю штангу, где головой мяч в ворота срезал Макаллистер, но Ливакович чудом среагировал и кончиками пальцев отбил мяч мимо дальнего угла ворот.
  • Видеоповтор
    43'
    Отсмотрели видеоассистенты главного судьи предыдущий эпизод, решив, что всё-таки на пенальти предыдущий эпизод не тянет, так что будет только угловой для "альбиселесте".
  • Судья
    42'
    Европейцы начали "плыть". Де Пауль сейчас пробивал с дальней дистанции, но мяч рикошетом от Гвардиола ушёл на угловой. Родриго апеллирует к судье, показывая, что была игра рукой.
  • 41'
    Провалили концовку первого тайма хорваты. Теперь им точно надо менять стиль игры во втором тайме. Надо начинать рисковать и идти вперёд в позиционные атаки уже большими силами.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Хулиан Альварес!!!
    А вот это уже очень серьёзно! Угловой на правом фланге заработали хорваты, но аргентинцы отбились и ринулись в контратаку, в которой Альварес невероятным образом пошёл напролом, протащил мяч по центру в штрафную площадку через двух защитников, после чего с линии вратарской площади протолкнул игровой снаряд в ворота.
  • 39'
    Соса подключился вперёд по левому флангу, откуда правой ногой выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она была, так что защитники без проблем справились.
  • 38'
    Аргентинцы также, конечно, не поддаются эмоциям, чтобы на кураже идти вперёд со стремлением развить свой успех. По такой игре даже преимущество в один мяч выглядит достаточно серьёзно.
  • 37'
    Понятно, что даже несмотря на гол до конца первого тайма ничего радикально в рисунке игры не поменяется. Возможно, уже после перерыва хорваты будут перестраиваться на более атакующую модель игры.
  • 36'
    Ликуют на трибунах болельщики в бело-голубых футболка. Ребята же в клетчатых одеяниях приуныли. Но впереди ещё много игрового времени, так что никаких далеко идущих выводов делать не стоит.
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    • Пенальти
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Лионель Месси!!!
      Лидер сборной Аргентины, разумеется, подошёл к точке. Решил не играть на нервах Лео, вколотив мяч под перекладину. Такие удары практически невозможно отбить вратарям.
    • Желтая карточка
      34'
      Провалилась всё-таки оборона хорватов, в результате чего Альварес вывалился 1 на 1 с Ливаковичем и был сбит вратарём, которому ещё повезло, что получил только жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      33'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ХОРВАТИИ!
    • 32'
      Вступили в прессинг аргентинцы непосредственно в чужой штрафной площади, но хорваты не дрогнули, включая Ливаковича, сумев выйти вперёд через пас.
    • 31'
      Полчаса матча уже позади. Пока что лишь один полумомент в этом матче мы с Вами увидели. Но по последним минутам положительная тенденция наблюдается - игра проходит в более интенсивном ритме.
    • 30'
      С правого фланга диагональный навес следовал на дальний край штрафной площади, но успел в эту зону вернуться опытный Модрич, который отбил мяч навесом во фланг, после чего сам же и успел к игровому снаряду, не позволив ему выйти за пределы поля.
    • 29'
      Модрич со стандартного положения выполнял навес в район 11-метровой отметки, но аргентинцы отбились, после чего пытаются организовать свой быстрый контрвыпад...
    • Фол, нарушение
      28'
      Ковачич отобрал мяч у Месси и разгонял контратаку европейцев, но удалось погасить её темп аргентинцам, после чего правила в глубине поля были нарушены против Крамарича.
    • Опасный момент
      27'
      Наконец-то первый удар по воротам в матче случился! С дальней дистанции плотно по воротам выстрелил Фернандес, но Ливакович сумел в падении справиться с угрозой. Не поймал он сложный мяч, который стукнулся о газон прямо перед вратарём, но на добивании никого из аргентинцев не было.
    • 26'
      Снова начался отрезок матча со владением мяча сборной Аргентины. Молина мог разгонять атаку своей команды правым флангом, но побоялся от пойти в дриблинг, опять таки отдав пас назад.
    • Судья
      25'
      Снова Месси падал неподалёку от штрафной площади соперника по центральной оси, однако свисток Орсато продолжает молчать. Лионель иронично улыбается.
    • 24'
      Месси пасовал мяч на левый край штрафной площади на забегание Альваресу, но всё видят защитники сборной Хорватии, которые работают на перехвате.
    • 23'
      Ни одна из команд после отбора мяча не стремится стремглав мчаться в атаку, предпочитая в первую очередь отдать пас назад, либо поперёк поля. Быстрых контратак не наблюдается и близко.
    • 22'
      В простой ситуации ошиблись сейчас хорваты, выпустив мяч на левом фланге за боковую линию. Это Соса не сумел обработать мяч после не самой удобной передачи в свой адрес.
    • 21'
      В последние минуты сборная Хорватии владеет мячом, заставляя аргентинцев всем составом работать на оборону. Но опять-таки никакой атакующей агрессии не наблюдается - всё очень спокойно и размеренно.
    • 20'
      Соса подключился к атаке "клетчатых" по левому флангу, откуда с полного хода выполнял навес в центр, но свалился мяч с ноги, из-за чего улетел на трибуны.
    • Травма, повреждение
      19'
      Ромеро в предыдущем эпизоде в борьбе с игроком петербургского "Зенита" получил небольшое повреждение, но ничего серьёзного - квалифицированную медицинскую бригаду на поле приглашать не пришлось.
    • 18'
      Разыгран мяч был накоротке, после чего последовала подача к дальнему углу вратарской площади, где Ловрен в борьбу с двумя соперниками пробил головой, но получилось несильно и неточно.
    • Угловой
      17'
      А вот и первый угловой в матче заработан сборной Хорватии на правом фланге. Защитники европейцев выдвигаются к чужим владениям, включая Ловрена.
    • 16'
      Отметим, что после матча 1/4 финала Месси позволил себе достаточно резкую критику в адрес испанского судьи Антонио Матео Лаоса. Если не будет в его пользу свистеть Даниэле Орсато, итальянец явно тоже будет раскритикован.
    • Судья
      15'
      Месси впервые показался в кадре, падая в борьбе у штрафной площади соперника, но Даниэле Орсато уверенно развёл руки в стороны, показывая, что никакого нарушения правил в этом эпизоде не было.
    • 14'
      Второй фол в районе центрального круга совершили хорваты. Макаллистера теперь уронили на газон. Опять-таки никакой грубости не было, так что карточек пока что не будет.
    • 13'
      Болельщики, конечно, хотят на таком уровне видеть яркий атакующий футбол, но реальность, увы, достаточно печальная. Вперёд, по-прежнему, никто не идёт большими силами.
    • 12'
      У Мартинеса пока что совершенно никакой работы нет. Ливаковичу, по крайней мере, уже удалось попробовать мяч. Но намёков на удары по воротам пока не наблюдаются, а ведь уже скоро закончится первая треть первой 45-минутки.
    • 11'
      Пошли в высокий командный прессинг теперь хорваты, сумев отобрать мяч на левом фланге атаки и заработать аут. Но после вбрасывания ничего интересного у владений "бело-голубых" не произошло.
    • 10'
      Катают теперь мяч поперёк поля хорваты, пытаясь высмотреть впереди какие-то слабые места в оборонительных порядках сборной Аргентины, но там пока что вроде как всё максимально надёжно перекрыто.
    • 9'
      Многовато ошибок в комбинационной игре происходит у обеих сборных. Пока что футболистам не удаётся совладать с излишней нервозностью. Все слишком боятся пролететь мимо финала.
    • Фол, нарушение
      8'
      Пашалич в районе центральной линии немного опоздал к мячу, опрокинув на газон Тальяфико. Серьёзной грубости в этом стыке не было, так что пока что нет необходимости открывать счёт жёлтым карточкам.
    • 7'
      Хорватские болельщики начали пытаться свистом морально давить на аргентинцев, которые пасуются поперёк поля, стараясь неспешно развивать свои позиционные атаки. Заброс последовал на правый фланг атаки, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.
    • 6'
      Оба тренера пока что стараются соблюдать спокойствие и уверенность у кромки поля, молча наблюдая за борьбой за мяч, которая проходит в центральной зоне. Опасными подходами к воротам пока что не пахнет.
    • 5'
      Заброс на левый край штрафной площади номинальных гостей следовал на Альвареса, но среагировал вовремя на это действие Ливаковича, который опередил вражеского нападающего.
    • 4'
      Чуть-чуть пока что посмелее действуют аргентинцы, которые включили высокий прессинг на чужой половине поля, демонстрируя свои намерения играть первым номером в этой встрече. Хорваты вряд ли добровольно на такое согласятся.
    • 3'
      Ни одна из команд на первых минутах не стремится играть в интенсивный футбол - все будут действовать с оглядкой на собственные тылы, так как цена ошибки здесь будет просто огромная.
    • 2'
      Отличная атмосфера на стадионе в Лусаиле, но иначе и быть не могло - у нас полуфинал чемпионата мира. Мощная поддержка есть у обеих сторон. Но кто-то сегодня будет счастлив, а кто-то - в унынии. Будем надеяться, что победят сильнейшие, а мы насладимся ярким футболом в этот вечер.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Хорватии.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина 2:0 Хорватия

    Исход игры
    Аргентина
    64.7% (957)
    Ничья
    7.8% (116)
    Хорватия
    27.5% (407)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.47% (77)
    Меньше
    46.53% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.14% (101)
    Нет
    29.86% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    3.4% (51)
    1:0 Аргентина
    2.2% (32)
    1:1 Ничья
    1.7% (25)
    1:2 Хорватия
    0.9% (13)
    3:1 Аргентина
    0.5% (8)
    2:0 Аргентина
    0.3% (4)
    0:1 Хорватия
    0.3% (4)
    0:0 Ничья
    0.1% (2)
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