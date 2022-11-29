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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
Сенегал
FIFA #18
Прогнозы 56
Англия 89.3% (50)
X 7.1% (4)
Сенегал 3.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Сенегал
1.53
3.98
7.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 1
Сака Букайо 2 0.67
Стерлинг Рахим 1 0.33
Грилиш Джек 1 0.33
Фоден Фил 1 0.33
Беллингем Джуд 1 0.33
Кейн Гарри 0 0
Уилсон Каллум 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Шоу Люк 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Калиду 1 0.33
Дьедиу Фамара 1 0.33
Диа Булайе 1 0.33
Бамба Дьенг 1 0.33
Сарр Исмаила 1 (1) 0.33
Якобс Исмаил 0 0
Ндиайе Ильман 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 2 0
Менди Нампали 1 0
Сисс Пате 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сенегал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1
Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0

Результаты матчей

Англия
Сенегал

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия
Сенегал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нидерланды Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Сенегал Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Эквадор Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Катар Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. США Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Иран Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Уэльс Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Польша Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Мексика Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Саудовская Аравия Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Австралия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Тунис Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Дания Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Испания Заявка 3 1 1 1 9 - 3 4
3. Германия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Коста-Рика Заявка 3 1 0 2 3 - 11 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Хорватия Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3. Бельгия Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Канада Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Япония Итакура Ко 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Сенегал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2022, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Англия 89.3% (50)
    X 7.1% (4)
    Сенегал 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Сенегал
    1.53
    3.98
    7.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Англия - Сенегал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Сенегал

    Исход игры
    Англия
    89.3% (50)
    Ничья
    7.1% (4)
    Сенегал
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (27)
    Меньше
    49.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (30)
    Нет
    43.4% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    33.9% (19)
    2:0 Англия
    25% (14)
    1:0 Англия
    14.3% (8)
    3:1 Англия
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    1:2 Сенегал
    3.6% (2)
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    Англия
    Сенегал
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