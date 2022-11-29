Стадион: Эль-Байт.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|1
|Сака Букайо
|2
|0.67
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|Грилиш Джек
|1
|0.33
|Фоден Фил
|1
|0.33
|Беллингем Джуд
|1
|0.33
|Кейн Гарри
|0
|0
|Уилсон Каллум
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Калиду
|1
|0.33
|Дьедиу Фамара
|1
|0.33
|Диа Булайе
|1
|0.33
|Бамба Дьенг
|1
|0.33
|Сарр Исмаила
|1 (1)
|0.33
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сенегал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сенегал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сенегал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1
Сенегал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эквадор - Сенегал 1:2 Катар - Сенегал 1:3 Сенегал - Нидерланды 0:2 Сенегал - Иран 1:1
Боливия - Сенегал 0:2 Гвинея - Сенегал 1:0 Сенегал - Либерия 1:2 Либерия - Сенегал 0:3 Руанда - Сенегал 0:1 Сенегал - Бенин 3:1 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Буркина-Фасо - Сенегал 1:3 Сенегал - Экваториальная Гвинея 3:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0
Результаты матчей
Англия
Сенегал
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Англия
Сенегал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
12
12
12
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нидерланды
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Сенегал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|США
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Иран
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Мексика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Австралия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Тунис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Дания
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Коста-Рика
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Бельгия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|Канада
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Япония
|Итакура Ко
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Сенегал
Исход игры
Англия
89.3% (50)
Ничья
7.1% (4)
Сенегал
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (27)
Меньше
49.06% (26)
Обе команды забьют
Да
56.6% (30)
Нет
43.4% (23)
Популярный счёт
2:1 Англия
33.9% (19)
2:0 Англия
25% (14)
1:0 Англия
14.3% (8)
3:1 Англия
8.9% (5)
1:1 Ничья
7.1% (4)
1:2 Сенегал
3.6% (2)
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