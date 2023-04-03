Тур: 7. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Поусон Крейг
История личных встреч
Вест Хэм
Ньюкасл
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.42
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.6
1.32
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|4 (3)
|0.15
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|3
|0.11
|Скамакка Джанлука
|3
|0.11
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Райс Деклан
|2
|0.07
|Ингс Дэнни
|2
|0.07
|Соучек Томаш
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Керер Тило
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|11
|0.41
|Уилсон Каллум
|8 (1)
|0.3
|Исак Александр
|6 (2)
|0.22
|Уиллок Джо
|3
|0.11
|Гимараэс Бруно
|3
|0.11
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|10
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
5
3
Вест Хэм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
5
22
Вест Хэм
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ньюкасл
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
10
25
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
9
50%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Забито
7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
3
43%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
6
30%
2
20%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Забито
26
40
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
0
0%
4
10%
1-15
7
27%
4
10%
16-30
6
23%
12
30%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
6
23%
5
13%
61-75
4
15%
8
20%
76-90
Пропущено
33
20
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
9%
3
15%
1-15
8
24%
3
15%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
5
15%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5
Результаты матчей
Вест Хэм
Ньюкасл
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
68
212
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
198
621
1116
225
621
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|41 - 19
|50
|4.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|41 - 37
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|25 - 34
|27
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|18.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|19.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл
Исход игры
Вест Хэм
32.5% (13)
Ничья
27.5% (11)
Ньюкасл
40% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
20% (8)
1:1 Ничья
20% (8)
0:1 Ньюкасл
15% (6)
2:1 Вест Хэм
10% (4)
1:0 Вест Хэм
10% (4)
2:0 Вест Хэм
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
0:2 Ньюкасл
5% (2)
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