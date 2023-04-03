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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Вест Хэм
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 38
Вест Хэм 34.2% (13)
X 26.3% (10)
Ньюкасл 39.5% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ньюкасл
3.60
3.56
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Ньюкасл

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 4 (3) 0.15
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.15
Антонио Майкл 3 0.11
Скамакка Джанлука 3 0.11
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Керер Тило 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.41
Уилсон Каллум 8 (1) 0.3
Исак Александр 6 (2) 0.22
Уиллок Джо 3 0.11
Гимараэс Бруно 3 0.11
Жоэлинтон 2 0.07
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Сен-Максимен Аллан 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Райс Деклан 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 10 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Исак Александр 1 0
Ботман Свен 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
3
Вест Хэм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

5
22
Вест Хэм
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ньюкасл
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

10
25

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
9
50%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
3
43%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
6
30%
2
20%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Забито

26
40
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
0
0%
4
10%
1-15
7
27%
4
10%
16-30
6
23%
12
30%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
6
23%
5
13%
61-75
4
15%
8
20%
76-90

Пропущено

33
20
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
9%
3
15%
1-15
8
24%
3
15%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
5
15%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5

Результаты матчей

Вест Хэм
Ньюкасл

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
19
8
6
21
1.5
11
16
2
25
2.5
6
21
1
26
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 27 13 11 3 41 - 19 50
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 15 5 7 41 - 37 50
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
16.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
17.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
18.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
19.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
15.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Вест Хэм 34.2% (13)
    X 26.3% (10)
    Ньюкасл 39.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ньюкасл
    3.60
    3.56
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Хэм
    32.5% (13)
    Ничья
    27.5% (11)
    Ньюкасл
    40% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    20% (8)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    0:1 Ньюкасл
    15% (6)
    2:1 Вест Хэм
    10% (4)
    1:0 Вест Хэм
    10% (4)
    2:0 Вест Хэм
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    0:2 Ньюкасл
    5% (2)
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