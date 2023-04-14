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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вест Хэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 44
Вест Хэм 2.3% (1)
X 4.5% (2)
Арсенал 93.2% (41)
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Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Арсенал
6.05
6.10
1.62
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История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

30 матчей

6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

2.19
2.36

Среднее время на гол

41
38

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.14
Бенрахма Саид 4 (3) 0.14
Антонио Майкл 3 0.1
Скамакка Джанлука 3 0.1
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Керер Тило 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 14 0.47
Сака Букайо 12 (2) 0.4
Эдегор Мартин 10 0.33
Жезус Габриэл 8 (1) 0.27
Джака Гранит 5 0.17
Нкетиа Эдди 4 0.13
Нелсон Райс 3 0.1
Парти Томас 3 0.1
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Троссар Леандро 2 0.07
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

6
4
Вест Хэм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

5
42
Вест Хэм
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

11
46

Голы по времени матча

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
6
30%
7
26%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
1
4%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Забито

7
43
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 29
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 16
0
0%
2
5%
1-15
1
14%
5
12%
16-30
2
29%
7
16%
31-45
1
14%
12
28%
46-60
3
43%
9
21%
61-75
0
0%
8
19%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

27
70
14 В 1-м тайме 30
13 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
0
0%
7
10%
1-15
7
26%
12
17%
16-30
7
26%
11
16%
31-45
3
11%
18
26%
46-60
6
22%
13
19%
61-75
4
15%
9
13%
76-90

Пропущено

39
31
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
5
13%
3
10%
1-15
9
23%
3
10%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
6
15%
9
29%
29%
61-75
7
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
12
3
2
13
2.5
10
5
1
14
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
14
1
1
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
28
2
6
23
1.5
21
9
2
27
2.5
15
15
1
28
3.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.2% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Вест Хэм 2.3% (1)
    X 4.5% (2)
    Арсенал 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Арсенал
    6.05
    6.10
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    2.3% (1)
    Ничья
    4.5% (2)
    Арсенал
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    43.2% (19)
    0:2 Арсенал
    18.2% (8)
    1:3 Арсенал
    15.9% (7)
    0:1 Арсенал
    6.8% (3)
    2:3 Арсенал
    4.5% (2)
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    Арсенал
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