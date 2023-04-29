Тур: 34. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Поусон Крейг
4:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСоучек Томаш
1:1
15' ГолАйю Джордан
15' Желтая карточкаАйю Джордан
2:1
20' ГолЗаха Уилфрид
24' Желтая карточкаСоучек Томаш
3:1
30' ГолШлупп Джеффри
3:2
35' ГолАнтонио Майкл
58' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
4:2
66' ПенальтиЭзе Эберечи
4:3
72' ГолАгер Наиф
90'+10
Ход матча
9'
0:1
15'
1:1
15'
20'
2:1
24'
30'
3:1
35'
3:2
58'
66'
4:2
72'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Джонстон
Сэм
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
11
Заха
Уилфрид
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вест Хэм
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
55.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
21 матч
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.45
Среднее время на гол
64
61
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.9
Среднее время на гол
66
47
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.38
1.67
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
65
54
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.24
|Заха Уилфрид
|7
|0.21
|Айю Джордан
|4
|0.12
|Эдуар Одсонн
|4
|0.12
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|5
|0.15
|Бенрахма Саид
|5 (4)
|0.15
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.12
|Райс Деклан
|3
|0.09
|Скамакка Джанлука
|3
|0.09
|Соучек Томаш
|2
|0.06
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Ингс Дэнни
|2
|0.06
|Зума Курт
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Шлупп Джеффри
|6
|0
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Айю Джордан
|4
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
5
9
Кристал Пэлас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Вест Хэм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
17
Волевые поражения
13
20
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
56% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
26
18
Волевые поражения
18
29
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
5
36%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
7
28%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
4
18%
3
12%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
6
26%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
18%
6
27%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Забито
36
37
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
4
11%
4
11%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
10
27%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
8
22%
8
22%
61-75
7
19%
4
11%
76-90
Пропущено
44
47
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
7
16%
8
17%
1-15
4
9%
12
26%
16-30
6
14%
5
11%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
12
27%
8
17%
61-75
8
18%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
512
611
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
97
512
313
116
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
2211
1024
924
331
429
232
231
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|6.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|7.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9