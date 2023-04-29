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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Кристал Пэлас
4:3
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:1
9' Гол
Соучек Томаш
1:1
15' Гол
Айю Джордан
15' Желтая карточка
Айю Джордан
2:1
20' Гол
Заха Уилфрид
24' Желтая карточка
Соучек Томаш
3:1
30' Гол
Шлупп Джеффри
3:2
35' Гол
Антонио Майкл
58' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
4:2
66' Пенальти
Эзе Эберечи
4:3
72' Гол
Агер Наиф
90'+10

Ход матча

9'
0:1
Соучек Томаш
15'
Айю Джордан
(Олисе Майкл)
1:1
15'
Айю Джордан
 
19'
 
Огбонна Анджело
Зума Курт
20'
Заха Уилфрид
2:1
24'
 
Соучек Томаш
30'
Шлупп Джеффри
3:1
35'
3:2
Антонио Майкл
(Соучек Томаш)
46'
 
Бенрахма Саид
Форнальс Пабло
46'
 
Крессуэлл Аарон
Эмерсон Палмиери
58'
 
Цоуфал Владимир
66'
Эзе Эберечи
4:2
69'
 
Ингс Дэнни
Пакета Лукас
72'
4:3
Агер Наиф
84'
Эдуар Одсонн
Заха Уилфрид
 
89'
 
Корне Максвелл
Антонио Майкл
90'
Миливоевич Лука
Дукуре Шейк
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кристал Пэлас 30.1% (37)
X 45.5% (56)
Вест Хэм 24.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Кристал Пэлас
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вест Хэм

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
55.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.45

Среднее время на гол

64
61

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.9

Среднее время на гол

66
47

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.38
1.67

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
54

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 8 (1) 0.24
Заха Уилфрид 7 0.21
Айю Джордан 4 0.12
Эдуар Одсонн 4 0.12
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.15
Антонио Майкл 5 0.15
Бенрахма Саид 5 (4) 0.15
Пакета Лукас 4 (1) 0.12
Райс Деклан 3 0.09
Скамакка Джанлука 3 0.09
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Шлупп Джеффри 6 0
Уорд Джоэл 5 0
Айю Джордан 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Даунс Флинн 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

5
9
Кристал Пэлас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Вест Хэм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
17

Волевые поражения

13
20
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
56% (19)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

26
18

Волевые поражения

18
29

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
5
36%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
1
5%
7
28%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
4
18%
3
12%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
6
26%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
18%
6
27%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Забито

36
37
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
4
11%
4
11%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
10
27%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
8
22%
8
22%
61-75
7
19%
4
11%
76-90

Пропущено

44
47
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
7
16%
8
17%
1-15
4
9%
12
26%
16-30
6
14%
5
11%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
12
27%
8
17%
61-75
8
18%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
3
13
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
22
11
10
24
1.5
9
24
3
31
2.5
4
29
2
32
3.5
2
31
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 32 17 11 4 58 - 26 62
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 18 6 7 48 - 39 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 33 16 6 11 60 - 53 54
7.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
14.
Борнмут
 Заявка 33 10 6 17 32 - 63 36
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
17.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 33 6 10 17 25 - 50 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 33 6 6 21 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
12.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (3)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 60%, Вест Хэм: 40%.
  • 99'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
  • 99'
    Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      94'
      Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Гехи Марк из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 93'
      Дукуре Шейк из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Крессуэлл Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Уорд Джоэл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Андерсен Йоаким из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кристал Пэлас 30.1% (37)
    X 45.5% (56)
    Вест Хэм 24.4% (30)
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