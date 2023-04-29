Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Заха Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Айю Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Соучек Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Шлупп Джеффри не смог попасть в створ ударом издали

33' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Соучек Томаш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

30' Г О О О О Л - Шлупп Джеффри забивает ударом с левой ноги!

29' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Эзе Эберечи пробил со штрафного прямо в стенку

24' Соучек Томаш получил желтую карточку от судьи

23' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Соучек Томаш пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Агер Наиф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Г О О О О Л - Заха Уилфрид забивает ударом с левой ноги!

20' Олисе Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч возобновлен

17' Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Г О О О О Л - Айю Джордан забивает с правой ноги!

15' Олисе Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Олисе Майкл плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Г О О О О Л - Соучек Томаш первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

9' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

8' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.