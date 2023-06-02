Тур: 32. Стадион: Josko Arena.
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЛанг Кристоф
1:0
44' ПенальтиЛанг Кристоф
59' Желтая карточкаЮришич Роко
70' Желтая карточкаNikola Stosic
1:1
74' ГолБарибо Тай
1:2
79' ГолБарибо Тай
90' Желтая карточкаDavid Ungar
90'+3
Ход матча
4'
44'
1:0
59'
70'
74'
1:1
79'
1:2
90'
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
71
Ланг
Кристоф
21
Leo
Mikic
97
Яшич
Адис
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
19 Julian TuriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
19 Букузу КевинЗащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Рид
Вольфсбергер
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
32 матча
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
0.87
1.41
Среднее время на гол
103
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
1.07
Среднее время на гол
72
84
Всего голов
34
40
Голов в среднем за матч
1.06
1.25
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
84
72
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|4
|0.13
|Шаби Сейфедин
|4 (1)
|0.13
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.09
|Нутц Штефан
|2
|0.06
|Philipp Pomer
|2
|0.06
|Leo Mikic
|2
|0.06
|Matthias Gragger
|2
|0.06
|Belmin Beganovic
|1
|0.03
|Висмейер Юлиан
|1
|0.03
|Gontie Diomande
|1
|0.03
|Diego Madritsch
|1
|0.03
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|16 (2)
|0.5
|Мэлоун Морис
|8
|0.25
|Рёчер Торстен
|6
|0.19
|Балло Тьерно
|5
|0.16
|Augustine Boakye
|4
|0.13
|Яшич Адис
|2
|0.06
|Кершбаумер Константин
|2
|0.06
|Писингер Симон
|1
|0.03
|Новак Михаэль
|1
|0.03
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.03
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.03
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Raphael Schifferl
|1
|0.03
|Верачниг Николас
|1
|0.03
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Ungar
|5
|2
|Лакнер Маркус
|5
|1
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|6
|0
|Юришич Роко
|4
|1
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Цигль Марсель
|4
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Diego Madritsch
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Nikola Stosic
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Maximilian Senft
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Балло Тьерно
|3
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Результаты матчей
Рид
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Вольфсбергер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
16
7
Рид
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вольфсбергер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
24
Волевые поражения
10
11
Рид
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Вольфсбергер
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
29
Волевые поражения
26
18
Голы по времени матча
Забито
18
29
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
4
14%
1-15
5
28%
3
10%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
3
17%
10
34%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
19%
5
23%
1-15
2
8%
6
27%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
25 Не забивали 19
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
36%
5
24%
76-90
Пропущено
22
30
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
9
30%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
9
41%
6
20%
61-75
3
14%
1
3%
76-90
Забито
29
50
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
7%
6
12%
1-15
6
21%
7
14%
16-30
6
21%
9
18%
31-45
7
24%
6
12%
46-60
1
3%
7
14%
61-75
7
24%
15
30%
76-90
Пропущено
48
52
19 В 1-м тайме 34
29 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
6
13%
9
17%
1-15
5
10%
15
29%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
4
8%
7
13%
46-60
15
31%
7
13%
61-75
10
21%
4
8%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хартберг - Рид 2:0 Рид - Альтах 0:1 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2
Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1
Результаты матчей
Рид
Вольфсбергер
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
1:3
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
0
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рид
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
313
610
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
142
313
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
284
626
1616
131
725
131
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|66 - 21
|48
|2.
|31
|19
|6
|6
|55 - 29
|39
|3.
|31
|14
|12
|5
|54 - 36
|35
|4.
|31
|12
|6
|13
|49 - 45
|25
|5.
|31
|11
|9
|11
|54 - 51
|23
|6.
|31
|10
|5
|16
|43 - 62
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|6
|14
|51 - 51
|31
|2.
|32
|11
|10
|11
|50 - 54
|29
|3.
|32
|10
|8
|14
|44 - 53
|24
|4.
|32
|9
|6
|17
|39 - 56
|24
|5.
|32
|6
|10
|16
|29 - 53
|19
|6.
|32
|4
|11
|17
|27 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|16
|7
|4
|5
|30 - 29
|11
|5.
|16
|4
|6
|6
|20 - 26
|4
|6.
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|9
|2
|5
|29 - 22
|18
|3.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|6
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|16 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9