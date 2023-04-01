Тур: 23. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:0
Конец матча
Ход матча
45'
46'
59'
1:0
90'
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
30
David
Herold
11
Букта
Чаба
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
30 David HeroldПолузащитник
- Нападающий
-
11 Букта ЧабаНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan Jurcec
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бишоф Ной
|1
|1
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Устюндаг Джем
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2
Результаты матчей
Альтах
Сваровски Тироль
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Альтах
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|11
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|16
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|9
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Вылет во Вторую лигу
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|1
|Вольфсбергер
|Мэлоун Морис
|1
|Альтах
|Бишоф Ной
|1
|Вольфсбергер
|Рёчер Торстен
|0 (1)
|Альтах
|Тартаротти Йоханнес
|0 (1)
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|1
|Рид
|Шаби Сейфедин
|1
|Хартберг
|Афдияй Донис
|1
|Хартберг
|Matija Horvat
|1
|Вольфсбергер
|Тафернер Маттойс
|1