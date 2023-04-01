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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2022-2023

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Альтах
1:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
45' Желтая карточка
Felix Strauss
1:0
59' Гол
Бишоф Ной
90' Желтая карточка
Устюндаг Джем
90'+5
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
19
Sebastian
Aigner
20
Тартаротти
Йоханнес
23
Йегер
Лукас
30
David
Herold
7
Бишоф
Ной
11
Букта
Чаба
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
21
Рогель
Жан
7
Забитцер
Томас
Альтах
3-5-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Альтах
Сваровски Тироль

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:0
Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бишоф Ной 1 1
Тартаротти Йоханнес 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Устюндаг Джем 1 0

Результаты матчей

Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2

Результаты матчей

Альтах
Сваровски Тироль

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Альтах
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
4.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
5.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
6.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 1 - 0 13
2.
Альтах
 1 1 0 0 1 - 0 11
3.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Рид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 1 1 0 0 1 - 0 16
2.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 0 - 1 14
3.
Рид
 1 0 0 1 0 - 1 9
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Аустрия Лустенау Dario Grujic 1
Вольфсбергер Мэлоун Морис 1
Альтах Бишоф Ной 1
Вольфсбергер Рёчер Торстен 0 (1)
Альтах Тартаротти Йоханнес 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Лустенау Pius Grabher 1
Рид Шаби Сейфедин 1
Хартберг Афдияй Донис 1
Хартберг Matija Horvat 1
Вольфсбергер Тафернер Маттойс 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      48'
      Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альтах 1:0 Сваровски Тироль онлайн

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