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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Рид
0:1
Конец матча
Альтах
0'
38' Желтая карточка
Балик Гусейн
57' Желтая карточка
Радлингер Самуэль
76' Желтая карточка
Amir Abdijanovic
0:1
83' Гол в свои ворота
David Ungar
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
4
Цигль
Марсель
24
Tin
Plavotic
77
Лутовац
Александар
8
Michael
Martin
29
Diego
Madritsch
17
Philipp
Pomer
71
Ланг
Кристоф
9
Шаби
Сейфедин
14
Belmin
Beganovic
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
11
Букта
Чаба
30
David
Herold
22
Amir
Abdijanovic
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
15
Балик
Гусейн
7
Бишоф
Ной
Рид
3-4-3
Альтах
5-4-1

История личных встреч

Рид
Альтах

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

30 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.19

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Среднее время на гол

68
70

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.6
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 4 0.13
Шаби Сейфедин 4 (1) 0.13
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.1
Нутц Штефан 2 0.07
Philipp Pomer 2 0.07
Leo Mikic 2 0.07
Matthias Gragger 2 0.07
Belmin Beganovic 1 0.03
Висмейер Юлиан 1 0.03
Gontie Diomande 1 0.03
Diego Madritsch 1 0.03
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.33
Тибиди Алексис 5 0.17
Бишоф Ной 3 0.1
Jan Jurcec 2 0.07
Форсон Аманква 1 0.03
Тартаротти Йоханнес 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Гугганиг Лукас 1 0.03
Mike-Steven Baehre 1 0.03
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Ungar 4 2
Лакнер Маркус 5 1
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 6 0
Кронбергер Лука 4 1
Юришич Роко 3 1
Цигль Марсель 4 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Tin Plavotic 1 1
Радлингер Самуэль 2 0
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Diego Madritsch 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Matthias Gragger 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Maximilian Senft 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдокполор Носа Ийобоса 8 1
Нухиу Атдхи 7 1
Йегер Лукас 8 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Гугганиг Лукас 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Amir Abdijanovic 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Балик Гусейн 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Рид
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

15
6
Рид
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

10
8
Рид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
21

Волевые поражения

25
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
6%
3
25%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

24
30
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
21%
5
17%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
5
21%
3
10%
61-75
6
25%
10
33%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
7
35%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
2
7%
6
24%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
7
25%
4
16%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
7
25%
4
16%
76-90

Пропущено

44
53
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
6
14%
9
17%
1-15
5
11%
5
9%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
4
9%
11
21%
46-60
12
27%
5
9%
61-75
9
20%
16
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1
Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0

Результаты матчей

Рид
Альтах

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Рид
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
18
12
6
24
1.5
6
24
1
29
2.5
3
27
1
29
3.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 29 13 11 5 50 - 34 31
4.
Аустрия Вена
 29 11 8 10 52 - 47 22
5.
Рапид Вена
 29 11 5 13 45 - 42 21
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 29 10 4 15 40 - 58 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 29 10 9 10 42 - 48 25
2.
Вольфсбергер
 29 9 6 14 45 - 50 22
3.
Хартберг
 29 8 6 15 36 - 49 21
4.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
5.
Альтах
 30 6 8 16 27 - 51 17
6.
Рид
 30 4 11 15 26 - 46 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 19 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Балик Гусейн получил желтую карточку от судьи
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