Тур: 30. Стадион: Josko Arena.
0'
38' Желтая карточкаБалик Гусейн
57' Желтая карточкаРадлингер Самуэль
76' Желтая карточкаAmir Abdijanovic
0:1
83' Гол в свои воротаDavid Ungar
90'+5
Ход матча
38'
76'
76'
83'
0:1
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
71
Ланг
Кристоф
13
Касали
Тино
11
Букта
Чаба
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Ланг КристофНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maximilian Senft
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаЗащитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Рид
Альтах
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
30 матчей
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.19
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.29
Среднее время на гол
68
70
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.6
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|4
|0.13
|Шаби Сейфедин
|4 (1)
|0.13
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.1
|Нутц Штефан
|2
|0.07
|Philipp Pomer
|2
|0.07
|Leo Mikic
|2
|0.07
|Matthias Gragger
|2
|0.07
|Belmin Beganovic
|1
|0.03
|Висмейер Юлиан
|1
|0.03
|Gontie Diomande
|1
|0.03
|Diego Madritsch
|1
|0.03
|Юришич Роко
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.33
|Тибиди Алексис
|5
|0.17
|Бишоф Ной
|3
|0.1
|Jan Jurcec
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|1
|0.03
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Гугганиг Лукас
|1
|0.03
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.03
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Ungar
|4
|2
|Лакнер Маркус
|5
|1
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|6
|0
|Кронбергер Лука
|4
|1
|Юришич Роко
|3
|1
|Цигль Марсель
|4
|0
|Моншайн Кристоф
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Denizcan Cosgun
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Шаби Сейфедин
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кингсли Майкл
|2
|0
|Diego Madritsch
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лутовац Александар
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
|Jonas Wendlinger
|1
|0
|Maximilian Senft
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдокполор Носа Ийобоса
|8
|1
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Йегер Лукас
|8
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Amir Abdijanovic
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Рид
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
15
6
Рид
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
10
8
Рид
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
21
Волевые поражения
25
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
6%
3
25%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
21%
5
17%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
5
21%
3
10%
61-75
6
25%
10
33%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
7
35%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
2
7%
6
24%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
7
25%
4
16%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
7
25%
4
16%
76-90
Пропущено
44
53
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
6
14%
9
17%
1-15
5
11%
5
9%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
4
9%
11
21%
46-60
12
27%
5
9%
61-75
9
20%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1
Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2 Рид - Мура 3:1 Нови Пазар - Рид 0:0
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1
Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0
Результаты матчей
Рид
Альтах
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Рид
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1812
624
624
129
327
129
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|29
|13
|11
|5
|50 - 34
|31
|4.
|29
|11
|8
|10
|52 - 47
|22
|5.
|29
|11
|5
|13
|45 - 42
|21
|6.
|29
|10
|4
|15
|40 - 58
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|10
|9
|10
|42 - 48
|25
|2.
|29
|9
|6
|14
|45 - 50
|22
|3.
|29
|8
|6
|15
|36 - 49
|21
|4.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|19 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5