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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Универсидад Католика Кито
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
23' Желтая карточка
Facundo Martin Martinez
80' Желтая карточка
Ivaldo
90'+5
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Layan
Loor
4
Kevin
Minda
10
Facundo
Martin
Martinez
21
Luciano
Nieto
27
Kevin
Quevedo
16
John
Cifuentes
30
Диас
Исмаэль
1
Рафаэл
Кабрал
27
Нерис
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
12
Виллиам
Фуртадо
18
Сифуэнтес
Хосе
23
Machado
17
Рамиро
7
Витал
Матеус
19
Papagaio
21
Барреаль
Альваро
Универсидад Католика Кито
Крузейро

Бомбардиры внутри турнира

Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 2 1
John Cifuentes 1 0.5
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Martin Martinez 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 1 0

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3
Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика Кито 0:1 Универсидад Католика Кито - Аукас 2:2 Гуаякиль Сити - Универсидад Католика Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 0:0
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0
Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
Крузейро

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Универсидад Католика Кито
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Крузейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Ла-Калера
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Крузейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Альянса Петролера
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Универсидад Католика Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Спортиво Лукеньо Рохас Родриго 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Facundo Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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