Тур: 1.
0:0
Конец матча
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
27
Нерис
5
Ivaldo
23
Machado
17
Рамиро
19
Papagaio
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лара ХоанВратарь
-
28 Диас МауроПолузащитник
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Janus Vivar
-
55 Rooney Troya
-
56 Jose Holguin
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
19 PapagaioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ларкамон Николас
Бомбардиры внутри турнира
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|2
|1
|John Cifuentes
|1
|0.5
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Martin Martinez
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|1
|0
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3
Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика Кито 0:1 Универсидад Католика Кито - Аукас 2:2 Гуаякиль Сити - Универсидад Католика Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 0:0
Крузейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0
Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
Крузейро
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Универсидад Католика Кито
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Спортиво Лукеньо
|Рохас Родриго
|1