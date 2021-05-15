Англия: Премьер-лига 2020-2021
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Сент-Мэрис
Фулхэм
26' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
1:0
27' ГолАдамс Че
10
Адамс
Че
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
25
Онома
Джошуа
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Рамсей КейнЗащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Майя ДжошНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
26'
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|12 (2)
|0.33
|2.
|Адамс Че
|9
|0.25
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (3)
|0.22
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.08
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.06
|8.
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.14
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.11
|3.
|Митрович Александр
|3 (1)
|0.08
|4.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.08
|5.
|Майя Джош
|3 (1)
|0.08
|6.
|Эйна Ола
|2
|0.06
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|12.
|Рид Харрисон
|0
|0
|13.
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Беднарек Ян
|4
|1
|3.
|Бертранд Райан
|5
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|5
|0
|6.
|Вестергор Янник
|3
|1
|7.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|8.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|9.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|10.
|Стивенс Джек
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Редмонд Натан
|1
|0
|15.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|16.
|Минамино Такуми
|1
|0
|17.
|Адамс Че
|1
|0
|18.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|19.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|7
|1
|2.
|Рид Бобби
|7
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|4.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|5.
|Рид Харрисон
|5
|0
|6.
|Лемина Марио
|4
|0
|7.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|8.
|Митрович Александр
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Эйна Ола
|3
|0
|11.
|Камара Абубакар
|1
|1
|12.
|Кэрни Том
|2
|0
|13.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|14.
|Гектор Майкл
|2
|0
|15.
|Брайан Джо
|2
|0
|16.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|17.
|Тете Кенни
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|20.
|Онома Джошуа
|1
|0
|21.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|9.09% (4)
|22.73% (10)
|29.55% (13)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|Фулхэм
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =6 -11Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|76 - 29
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|36
|16
|5
|15
|57 - 53
|53
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|36
|12
|7
|17
|45 - 62
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|36
|5
|12
|19
|25 - 48
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 12
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|32 - 33
|27
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 22
|17
|18.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Фулхэм
Исход игры
Саутгемптон
87.1% (115)
Ничья
6.8% (9)
Фулхэм
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
51.16% (66)
Нет
48.84% (63)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.9% (50)
1:0 Саутгемптон
31.8% (42)
2:0 Саутгемптон
12.1% (16)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:2 Фулхэм
4.5% (6)
3:0 Саутгемптон
1.5% (2)
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