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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Фулхэм
0'
26' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
1:0
27' Гол
Адамс Че
32'
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
19
Минамино
Такуми
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
11
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
48
Карвалью
Фабиу
25
Онома
Джошуа
14
Рид
Бобби
17
Кавалейру
Иван
Саутгемптон
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Андерсен Йоаким
27'
Адамс Че
(Уорд-Праус Джеймс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 12 (2) 0.33
2. Адамс Че 9 0.25
3. Уорд-Праус Джеймс 8 (3) 0.22
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Вестергор Янник 3 0.08
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Минамино Такуми 2 0.06
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.14
2. Лукмен Адемола 4 0.11
3. Митрович Александр 3 (1) 0.08
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.08
5. Майя Джош 3 (1) 0.08
6. Эйна Ола 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Беднарек Ян 4 1
3. Бертранд Райан 5 0
4. Уорд-Праус Джеймс 5 0
5. Дженепо Мусса 5 0
6. Вестергор Янник 3 1
7. Уокер-Питерс Кайл 4 0
8. Армстронг Стюарт 3 0
9. Маккарти Алекс 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Редмонд Натан 1 0
15. Ингс Дэнни 1 0
16. Минамино Такуми 1 0
17. Адамс Че 1 0
18. Рамсей Кейн 1 0
19. Уоттс Калеб 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 7 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Робинсон Энтони 4 1
5. Рид Харрисон 5 0
6. Лемина Марио 4 0
7. Лукмен Адемола 4 0
8. Митрович Александр 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Эйна Ола 3 0
11. Камара Абубакар 1 1
12. Кэрни Том 2 0
13. Ле Маршан Максим 2 0
14. Гектор Майкл 2 0
15. Брайан Джо 2 0
16. Кавалейру Иван 2 0
17. Тете Кенни 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Ареола Альфонс 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 9.09% (4) 22.73% (10) 29.55% (13) 15.91% (7) 11.36% (5) 11.36% (5)
 Фулхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок Фулхэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 26 5 5 76 - 29 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 36 16 5 15 57 - 53 53
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Саутгемптон 1:0 Заявка 36 12 7 17 45 - 62 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
15. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
16. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм 0:1 Заявка 36 5 12 19 25 - 48 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон 1:0 Заявка 18 8 3 7 26 - 22 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм 0:1 Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 38 - 12 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Лидс Заявка 18 9 0 9 32 - 33 27
10. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм 0:1 Заявка 18 3 8 7 16 - 22 17
18. Саутгемптон 1:0 Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    Фабиу Карвалью пробивает по воротам из пределов штрафной площадки - в створ попадает, но отправляет мяч прямо в Маккарти. 
  • 33'
    Теперь уже Че Адамс попытался проявить себя в роли ассистента, но его передача с левого фланга на Ингса не прошла, а ведь Дэнни мог бы выбегать 1 на 1 с голкипером. 
  • 31'
    В очередной раз ужасно действует оборона "Фулхэма" - никто не сумел преградить путь мячу во вратарскую, да и Адамса никто не опекал. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АДАМС!!! Уорд-Праус выполняет подачу со штрафного, мяч беспрепятственно доходит практически до дальней штанги, откуда его в сетку переправляет Че Адамс. 
  • Желтая карточка
    29'
    Андерсен нарушает правила около своей штрафной площадки на левом фланге и получает жёлтую карточку. 
  • 28'
    Практически треть поединка отыграли команды, но с опасными моментами пока скромно. Будем надеяться, что ситуация изменится и результативные удары мы увидим. 
  • 27'
    Кавалейру выполнил подачу от углового флажка, выиграл позицию Андерсен на ближней штанге и скинул в центр вратарской, но там партнёров не оказалось. 
  • Угловой
    26'
    Стюарт Армстронг прерывает атаку соперника, выбивая мяч за лицевую линию. Корнер для лондонцев на правом фланге. 
  • 25'
    Контролируют мяч гости, но пока никаких дивидендов им это не приносит. Хозяевам удаётся сдерживать оппонента перед своей штрафной площадью. 
  • Офсайд
    24'
    Поднят флажок бокового арбитра - в положении "вне игры" после передачи Маккарти был замечен Дэнни Ингс. 
  • 23'
    Хозяева берут небольшую паузу, отдавая мяч "Фулхэму". Лондонцы пока ничего опасного создать не могут, плотно обороняются "святые". 
  • Судья
    21'
    Карвалью получил передачу от Тете в штрафной площадке и упал - арбитр показал, что нужно подниматься. 
  • Дождь
    20'
    На первых минутах поединка погода была прекрасной, светило солнце, а сейчас появились тучи и пустился дождь. 
  • Опасный момент
    19'
    Ошибка гостей около своей штрафной. Минамино получает мяч и сближается с Ареолой, но пробить точно не получается, лишь подсекает мяч во вратарскую, где "свечу зажигает" Андерсен, а затем игровой снаряд достаётся вратарю. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ещё один свисток - теперь уже по ногам досталось Минамино. "Святые" быстро исполнили стандарт - последовал заброс в штрафную на Ингса, но Дэнни не сумел добраться до мяча, чуть выше он полетел. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Минамино отобрал мяч на чужой половине поля, но сделал это при помощи нарушения правил. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Че Адамс оказался на газоне в центральном круге, получив по ногам от двух соперников. 
  • Офсайд
    14'
    Минамино дошёл до дуги штрафной площадки и покатил налево на Редмонда, который пробил с левой и в створ не попал. Да и в офсайде он находился. 
  • 13'
    Кайл Уокер-Петерс разогнал атаку правым краем, вошёл в штрафную площадь и прострелил, но партнёров не нашёл. 
  • 12'
    Исполнили гости корнер. Мяч был отправлен на ближний угол вратарской, затем отскочил на дальний, откуда не сумел пробить Бобби Рид - махнул мимо игрового снаряда. 
  • Угловой
    11'
    Штрафной в исполнении гостей опасным не получился, но удалось заработать угловой удар. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Право на штрафной удар получают гости, правила нарушил Кайл Уокер-Петерс. 
  • 9'
    Первый удар по воротам состоялся. Выстрелил Джошуа Онома из штрафной низом, но в створ не попал. 
  • 8'
    Карвалью взял игру на себя и попытался прорваться к чужим воротам, но против этого оказался Стюарт Армстронг. 
  • 7'
    Ола Айна оказался с мячом на левом фланге, запрессинговали его соперники, но защитник "Фулхэма" избежал потери, выбив игровой снаряд вперёд. 
  • 5'
    Минамино откликнулся на передачу со своей половины поля, но не сумел нанести удар по воротам - накрыли гости. 
  • 4'
    "Саутгемптон" владеет мячом на своей половине поля, не стремясь переходить в атаку. Пока всё спокойно на поле. 
  • 3'
    Агрессивно действует на старте встречи "Фулхэм", используя высокий прессинг. Пока отобрать мяч не получается, "святые" при помощи коротких передач выходят из-под давления. 
  • 2'
    "Фулхэм" начал с центра поля и сразу же попытался провести атаку левым флангом, но всё испортил неточный пас - в аут ушёл мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Крэйг Поусон даёт свисток - начинаем!
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Фулхэм", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 132
    Саутгемптон 87.1% (115)
    X 6.8% (9)
    Фулхэм 6.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Фулхэм
    2.12
    3.90
    4.20
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Фулхэм

Исход игры
Саутгемптон
87.1% (115)
Ничья
6.8% (9)
Фулхэм
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
51.16% (66)
Нет
48.84% (63)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.9% (50)
1:0 Саутгемптон
31.8% (42)
2:0 Саутгемптон
12.1% (16)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:2 Фулхэм
4.5% (6)
3:0 Саутгемптон
1.5% (2)
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