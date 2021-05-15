Андерсен нарушает правила около своей штрафной площадки на левом фланге и получает жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АДАМС!!! Уорд-Праус выполняет подачу со штрафного, мяч беспрепятственно доходит практически до дальней штанги, откуда его в сетку переправляет Че Адамс.

В очередной раз ужасно действует оборона "Фулхэма" - никто не сумел преградить путь мячу во вратарскую, да и Адамса никто не опекал.

Теперь уже Че Адамс попытался проявить себя в роли ассистента, но его передача с левого фланга на Ингса не прошла, а ведь Дэнни мог бы выбегать 1 на 1 с голкипером.

Фабиу Карвалью пробивает по воротам из пределов штрафной площадки - в створ попадает, но отправляет мяч прямо в Маккарти.

28' Практически треть поединка отыграли команды, но с опасными моментами пока скромно. Будем надеяться, что ситуация изменится и результативные удары мы увидим.

27' Кавалейру выполнил подачу от углового флажка, выиграл позицию Андерсен на ближней штанге и скинул в центр вратарской, но там партнёров не оказалось.

26' Стюарт Армстронг прерывает атаку соперника, выбивая мяч за лицевую линию. Корнер для лондонцев на правом фланге.

25' Контролируют мяч гости, но пока никаких дивидендов им это не приносит. Хозяевам удаётся сдерживать оппонента перед своей штрафной площадью.

24' Поднят флажок бокового арбитра - в положении "вне игры" после передачи Маккарти был замечен Дэнни Ингс.

23' Хозяева берут небольшую паузу, отдавая мяч "Фулхэму". Лондонцы пока ничего опасного создать не могут, плотно обороняются "святые".

21' Карвалью получил передачу от Тете в штрафной площадке и упал - арбитр показал, что нужно подниматься.

20' На первых минутах поединка погода была прекрасной, светило солнце, а сейчас появились тучи и пустился дождь.

19' Ошибка гостей около своей штрафной. Минамино получает мяч и сближается с Ареолой, но пробить точно не получается, лишь подсекает мяч во вратарскую, где "свечу зажигает" Андерсен, а затем игровой снаряд достаётся вратарю.

18' Ещё один свисток - теперь уже по ногам досталось Минамино. "Святые" быстро исполнили стандарт - последовал заброс в штрафную на Ингса, но Дэнни не сумел добраться до мяча, чуть выше он полетел.

16' Минамино отобрал мяч на чужой половине поля, но сделал это при помощи нарушения правил.

15' Че Адамс оказался на газоне в центральном круге, получив по ногам от двух соперников.

14' Минамино дошёл до дуги штрафной площадки и покатил налево на Редмонда, который пробил с левой и в створ не попал. Да и в офсайде он находился.

13' Кайл Уокер-Петерс разогнал атаку правым краем, вошёл в штрафную площадь и прострелил, но партнёров не нашёл.

12' Исполнили гости корнер. Мяч был отправлен на ближний угол вратарской, затем отскочил на дальний, откуда не сумел пробить Бобби Рид - махнул мимо игрового снаряда.

11' Штрафной в исполнении гостей опасным не получился, но удалось заработать угловой удар.

10' Право на штрафной удар получают гости, правила нарушил Кайл Уокер-Петерс.

9' Первый удар по воротам состоялся. Выстрелил Джошуа Онома из штрафной низом, но в створ не попал.

8' Карвалью взял игру на себя и попытался прорваться к чужим воротам, но против этого оказался Стюарт Армстронг.

7' Ола Айна оказался с мячом на левом фланге, запрессинговали его соперники, но защитник "Фулхэма" избежал потери, выбив игровой снаряд вперёд.

5' Минамино откликнулся на передачу со своей половины поля, но не сумел нанести удар по воротам - накрыли гости.

4' "Саутгемптон" владеет мячом на своей половине поля, не стремясь переходить в атаку. Пока всё спокойно на поле.

3' Агрессивно действует на старте встречи "Фулхэм", используя высокий прессинг. Пока отобрать мяч не получается, "святые" при помощи коротких передач выходят из-под давления.

2' "Фулхэм" начал с центра поля и сразу же попытался провести атаку левым флангом, но всё испортил неточный пас - в аут ушёл мяч.