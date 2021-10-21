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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ПСВ
 
Позже

Стадион:
Монако
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
27
Гётце
Марио
18
Боскальи
Оливье
10
Мадуэке
Нони
9
Винисиус
Карлос
11
Гакпо
Коди
16
Нюбель
Александр
3
Марипан
Гильермо
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
12
Кайо
Энрике
31
Фолланд
Кевин
8
Чуамени
Орельен
9
Боаду
Мирон
ПСВ
4-3-3
Монако
3-4-3

История личных встреч

ПСВ
Монако

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гётце Марио 1 0.5
Захави Эран 1 0.5
Макс Филипп 1 0.5
Сангаре Ибрахим 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Вертессен Йорбе 1 0.5
Ван Гинкел Марко 0 0
Мвене Филипп 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 0.5
Дьятта Крепен 1 0.5
Головин Александр 0 0
Диоп Софьян 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Гакпо Коди 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Якобс Исмаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3
Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Монако Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Сосьедад Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Штурм Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    ПСВ 68.3% (99)
    X 19.3% (28)
    Монако 12.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Монако
    2.25
    3.78
    4.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ПСВ - Монако онлайн


    Прогнозы на матч ПСВ - Монако

    Исход игры
    ПСВ
    68% (100)
    Ничья
    19.7% (29)
    Монако
    12.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (102)
    Меньше
    26.09% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    90.58% (125)
    Нет
    9.42% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    51% (75)
    1:1 Ничья
    15.6% (23)
    1:2 Монако
    10.2% (15)
    1:0 ПСВ
    4.1% (6)
    2:0 ПСВ
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    3:1 ПСВ
    2.7% (4)
    3:2 ПСВ
    2% (3)
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