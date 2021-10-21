Лига Европы 2021-2022
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
12
Кайо
Энрике
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
История личных встреч
ПСВ
Монако
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гётце Марио
|1
|0.5
|Захави Эран
|1
|0.5
|Макс Филипп
|1
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.5
|Гакпо Коди
|1
|0.5
|Вертессен Йорбе
|1
|0.5
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дисаси Аксель
|1
|0.5
|Дьятта Крепен
|1
|0.5
|Головин Александр
|0
|0
|Диоп Софьян
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3
Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Штурм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|4.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ - Монако
Исход игры
ПСВ
68% (100)
Ничья
19.7% (29)
Монако
12.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (102)
Меньше
26.09% (36)
Обе команды забьют
Да
90.58% (125)
Нет
9.42% (13)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
51% (75)
1:1 Ничья
15.6% (23)
1:2 Монако
10.2% (15)
1:0 ПСВ
4.1% (6)
2:0 ПСВ
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 ПСВ
2.7% (4)
3:2 ПСВ
2% (3)
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