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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Монако

История личных встреч

Лион
Монако

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
25%
15 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.44
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.44
Экамби Карл Токо 1 0.11
Ауа Уссем 1 0.11
Шакири Джердан 1 0.11
Слимани Ислам 1 0.11
Денайер Джейсон 1 0.11
Эмерсон Палмиери 1 0.11
Гимараэс Бруно 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (3) 0.56
Диоп Софьян 3 0.33
Фолланд Кевин 2 0.22
Головин Александр 2 0.22
Желсон Мартиньш 1 0.11
Чуамени Орельен 1 0.11
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Пакета Лукас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Дисаси Аксель 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1
ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1
Монако
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Лилль Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
9. Лион Заявка 9 3 4 2 14 - 13 13
10. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 9 0 4 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
6. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
7. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
9. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
13. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
14. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Марсель Балерди Леонардо 3 1
4. Лорьян Абергель Лоран 4 0
5. Лилль Шека 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лион 65.4% (34)
    X 23.1% (12)
    Монако 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монако
    2.31
    3.85
    3.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лион - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Лион - Монако

    Исход игры
    Лион
    64.7% (33)
    Ничья
    23.5% (12)
    Монако
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    45.1% (23)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    1:0 Лион
    15.7% (8)
    1:2 Монако
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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