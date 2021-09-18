Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Монако
История личных встреч
Лион
Монако
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
25%
15 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
50%
17.9%
32.1%
14 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.44
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.44
|Экамби Карл Токо
|1
|0.11
|Ауа Уссем
|1
|0.11
|Шакири Джердан
|1
|0.11
|Слимани Ислам
|1
|0.11
|Денайер Джейсон
|1
|0.11
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.11
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (3)
|0.56
|Диоп Софьян
|3
|0.33
|Фолланд Кевин
|2
|0.22
|Головин Александр
|2
|0.22
|Желсон Мартиньш
|1
|0.11
|Чуамени Орельен
|1
|0.11
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Дисаси Аксель
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1
ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1 Лион - Ницца 2:3 Ним - Лион 2:5 Лион - Лорьян 4:1
Монако
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2 Антверпен - Монако 0:0 Ред Булл Зальцбург - Монако 1:3 Ланс - Монако 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|13.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|14.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|4.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|5.
|Лилль
|Шека
|4
|0
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
64.7% (33)
Ничья
23.5% (12)
Монако
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
80.39% (41)
Нет
19.61% (10)
Популярный счёт
2:1 Лион
45.1% (23)
1:1 Ничья
19.6% (10)
1:0 Лион
15.7% (8)
1:2 Монако
5.9% (3)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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