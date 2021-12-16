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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Специя
0:2
Конец матча
Лечче
0'
6' Желтая карточка
Стрелец Давид
17' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
30' Желтая карточка
Нзола М'Бала
35' Желтая карточка
Баррека Антонио
0:1
43' Гол
Листковски Марчин
49' Желтая карточка
Родригес Пабло
0:2
55' Гол
Калабрези Артуро
79' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90' Желтая карточка
Блен Алексис
90'+4
1
Зут
Йерун
15
Христов
Петко
28
Эрлич
Мартин
77
Бертола
Николо
21
Феррер
Сальвадор
31
Шер
Аймар
14
Кивиор
Якуб
33
Агудело
Кевин
20
Бастони
Симоне
44
Стрелец
Давид
18
Нзола
М'Бала
1
Блеве
Марко
33
Калабрези
Артуро
44
Дермаку
Кастриот
6
Меккарьелло
Бьяджо
30
Баррека
Антонио
14
Хельгасон
Торир
29
Блен
Алексис
23
Бьёркенгрен
Йон
19
Листковски
Марчин
11
Оливьери
Марко
99
Родригес
Пабло
Специя
3-5-1-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Специя
Лечче

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
1:1
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрлич Мартин 1 0.5
Николау Димитрис 1 0.5
Колли Эбрима 1 (1) 0.5
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 1
Туиа Алессандро 1 0.5
Калабрези Артуро 1 0.5
Листковски Марчин 1 0.5
Родригес Пабло 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзола М'Бала 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Пабло 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1
Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантуя - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1

Будет доступно позже.

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Где смотреть матч Специя 0:2 Лечче онлайн


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