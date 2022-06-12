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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Сантос
0'
1:0
6' Гол
Savio
60' Красная карточка
Lucas Pires
64' Желтая карточка
Арана Гильерме
77' Желтая карточка
Jair II
78' Желтая карточка
Аллан Соуза
78' Желтая карточка
Angelo Borges
80' Желтая карточка
Жуан Пауло
1:1
83' Пенальти
Rwan Seco
84' Желтая карточка
Эверсон
90' Желтая карточка
Ауро Альваро
90'+9
22
Эверсон
2
Guga3
3
Алонсо
Хуниор
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
11
Keno
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
33
Savio
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
6
Sandry
Santos
15
Bryan
Angulo
25
Vinicius3
12
Rwan
Seco
30
Lucas
Braga
Атлетико Минейро
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сантос

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
3:1
К
1:2
К
0:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
СA
4:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.55
Фернандес Игнасио 2 0.18
Саша Эдуардо 2 0.18
Саварино Джефферсон 2 0.18
Jair II 1 0.09
Сарачо Федерико 1 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.09
Savio 1 0.09
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 5 0.45
Баптистао Лео 2 0.18
Vinicius3 2 0.18
Rwan Seco 2 (1) 0.18
Bryan Angulo 1 0.09
Lucas Braga 1 0.09
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Madson II 0 0
Хулио Джоян 0 0
Sandry Santos 0 0
Angelo Borges 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Keno 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Ademir Santos 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 4 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Lucas Pires 1 1
Ауро Альваро 2 0
Жуан Пауло 2 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Майкон Перейра 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Angelo Borges 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2
Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1
Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 11 4 6 1 12 - 9 18
4. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
5. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
6. Сан-Паулу 10 3 6 1 16 - 12 15
7. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
9. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Сантос 11 3 5 3 14 - 10 14
11. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Гойяс 10 3 4 3 11 - 13 13
14. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
16. Фламенго 0:1 11 3 3 5 10 - 11 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
3. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 5 2 3 0 6 - 4 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фламенго 0:1 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
18. Сантос 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 13'
      Мадсон уходит с поля. Ауро Альваро выходит вместо него
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Савио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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