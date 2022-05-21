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  3. Бразилия: Серия A
Сантос
0:0
Конец матча
Сеара
0'
45' Желтая карточка
Хулио Джоян
58' Желтая карточка
Арруда Эрик
66' Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2
78' Желтая карточка
Joao Ricardo II
83' Желтая карточка
Rodrigo I
90' Желтая карточка
 90'+10
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
14
Rodrigo
Fernandez2
92
Баптистао
Лео
15
Bryan
Angulo
8
Хулио
Джоян
9
Marcos
Leonardo
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
19
Rodrigo
I
11
Арруда
Эрик
45
Vinicius
Lima
10
Мендоса
Стивен
63
Ze
Roberto
III
Сантос
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Сеара

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
3:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3
Сеара
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0
Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1
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    • Желтая карточка
      58'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      58'
      Арруда Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Баптистао Лео бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Хулио Джоян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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