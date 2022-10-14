Тур: 14. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Horia Mladinovici
0'
17' Желтая карточкаГарита Пол
37' Желтая карточкаПопа Михай
0:0
39' Не забитый пенальтиГарита Пол
57' Желтая карточкаВианна Фабио
72' Вторая желтая карточкаГарита Пол
77' Желтая карточкаМелеке Ульрих
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90'+5
Ход матча
17'
37'
39'
0:0
57'
72'
77'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
14
Гарита
Пол
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Арджеш
Волунтари
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|4
|0.29
|Исфан Александру
|3
|0.21
|Бертран Дориан
|2
|0.14
|Калкан Андреас
|2
|0.14
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.21
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Домашкан Виталий
|2
|0.14
|Говеа Омар
|1
|0.07
|Лопеш Марселу
|1
|0.07
|Дроппа Лукаш
|1
|0.07
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.07
|Аким Космин
|1
|0.07
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|3
|1
|Альсё Бриан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Стратон Кэтэлин
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Немец Адам
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
5
63%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
33%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
6
55%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0
Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|9
|6
|9
|26 - 27
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|14
|8
|2
|4
|14 - 9
|26
|4.
|Германнштадт
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|2
|3
|17 - 13
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 6
|10
|5.
|Германнштадт
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4