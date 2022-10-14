  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Арджеш
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
17' Желтая карточка
Гарита Пол
37' Желтая карточка
Попа Михай
0:0
39' Не забитый пенальти
Гарита Пол
57' Желтая карточка
Вианна Фабио
72' Вторая желтая карточка
Гарита Пол
77' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90'+5
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
7
Райнов
Мартин
8
Сербан
Ионут
II
11
Исфан
Александру
14
Гарита
Пол
10
Калкан
Андреас
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
6
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
Арджеш
Волунтари

История личных встреч

Арджеш
Волунтари

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1ГА
0:1
К
0:1
К
2:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 4 0.29
Исфан Александру 3 0.21
Бертран Дориан 2 0.14
Калкан Андреас 2 0.14
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.21
Флоря Даниэль 2 (1) 0.14
Домашкан Виталий 2 0.14
Говеа Омар 1 0.07
Лопеш Марселу 1 0.07
Дроппа Лукаш 1 0.07
Матрикарди Патрисио 1 0.07
Аким Космин 1 0.07
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарита Пол 3 1
Альсё Бриан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Вианна Фабио 3 0
Меца Давид 2 0
Райнов Мартин 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Нжик Тони 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Майк Сестор 1 0
Стратон Кэтэлин 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Флоря Даниэль 2 0
Армаш Игорь 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
5
63%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
33%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
6
55%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0
Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 9 6 9 26 - 27 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 0:0 14 8 2 4 14 - 9 26
4. Германнштадт 0:0 13 6 5 2 16 - 10 23
5. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. Петролул Плоешти 13 5 2 6 11 - 15 17
9. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
10. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 2 3 17 - 13 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 0:0 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 0:0 7 4 2 1 10 - 5 14
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 0:0 8 3 1 4 5 - 6 10
5. Германнштадт 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 92'
      Майк Сестор успешно блокирует удар.
    • 91'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Травма, повреждение
      90'
      Стратон Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Арджеш: 46%, Волунтари: 54%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арджеш 0:0 Волунтари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     