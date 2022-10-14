Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Волунтари

47' Сербан Ионут II не смог попасть в створ ударом издали

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Арджеш

45' Мелеке Ульрих не смог попасть в створ ударом издали

45' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Арджеш

42' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вианна Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' СПАСЕНО - Гарита Пол пробил пенальти, но Mihai Popa отбивает!

37' Mihai Popa получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' ПЕНАЛЬТИ - Mihai Popa из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гарита Пол

37' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Волунтари

35' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

34' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Алийи Насер пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

34' Удар от ворот произведет Волунтари

34' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

33' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Исфан Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

31' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Оооо... вот это был удар! Немец Адам должен был забить с этой позиции.

29' Немец Адам пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

29' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Волунтари

23' Тофан Костинел не смог попасть в створ ударом издали

22' Исфан Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сербан Ионут II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

16' Mihai Popa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Mihai Popa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Домашкан Виталий . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Говеа Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Раца Вадим . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

9' Говеа Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Волунтари

4' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Калкан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гарита Пол и попал в перекладину!

3' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Вианна Фабио выиграл воздушное противоборство у Cristian Costin.

2' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Исфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арджеш начинает с центра поля